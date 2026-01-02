布林肯警告：川普正轉向三極博弈

2025年版「國家安全戰略 」(NSS)公布後，前國務卿布林肯 在一場專訪中提出嚴正警訊。他指出，川普 政府正逐步鬆動自二戰後建立、以規範與制度為核心的國際秩序，轉而構想一個由美國、中國與俄羅斯三大強權各自畫定影響範圍的「三極格局」。在布林肯看來，這並非單純的政策調整，而是美國對全球角色的有意後撤。所謂的「靈活現實主義」，實際上是把國際責任視為可放棄的負擔，把盟友當成可以討價還價的資產，而這種思維正讓台海局勢步入前所未見的高風險階段。

從川普近期介入俄烏戰爭的方式，就能看出這種思維的輪廓，由美國提出的28點和平方案，被外界批評為偏向俄羅斯，核心做法是接受既成的領土現實，以換取迅速降溫停止衝突。對川普而言，烏克蘭的主權完整，遠不如「停止美國資源消耗」來得關鍵。這背後隱含的戰略盤算，是透過滿足俄羅斯在歐洲的利益，拉攏莫斯科以牽制北京。然而，布林肯真正擔憂的是，這樣的交易本質上並不可靠。目前的中俄合作並非基於共同價值，而是建立在反制美國影響力的現實計算之上；一旦美國表現出退讓，這個聯盟不但不會鬆動，反而會在權力真空中變得更加緊密。

同樣把大國利益置於主權原則之上的，也出現在中東政策中；川普在海湖莊園與以色列總理內唐亞胡會面時，雖然表面關係融洽，實際上卻施加了相當壓力。他要求以色列在西岸問題上收斂，並非基於人道考量，對川普而言，中東的相對穩定只是為了讓美國能抽身處理國內議題，而非捍衛某種區域正義。當美國在歐洲與中東兩大衝突熱點都展現出「重結果、輕過程」的交易心態時，這種戰略收縮的訊號自然迅速傳遞到亞洲。

此刻最令人不安的例子，莫過於川普對中國「正義使命-2025」環台軍演的冷處理。當解放軍以空前規模在台海周邊進行封鎖演習，川普僅以「我不擔心」以及「中國在那個地區演習已經很多年了」帶過，實際上原本用於嚇阻的「戰略模糊」，正在滑向對盟友安全缺乏責任感的態度。

這就是布林肯質疑的，擔心美國向北京釋放錯誤訊息：只要不直接衝擊美國本土利益，美國對區域盟友的防衛承諾是有彈性的。在新版國家安全戰略中，台灣被重新定位為「關鍵晶片供應者」與「戰略通道」，一旦台灣被視為純粹的經濟資產，其在三極角力中的地位，便取決於對美國的實用價值，而非作為民主夥伴的價值與尊嚴。

在這樣的背景下，中俄關係成為影響台海局勢的新變數。當兩國在北極與印太地區進行更頻繁的戰略協調，中俄聯手軍演先後對台灣和日本施壓時，美國相對沉默。更因美國由於資源不足、意志缺乏，從「雙重圍堵」轉向「選擇性介入」，便為北京武力統一的可能創造了空間。

整體來看，這條戰略路徑正印證了布林肯所形容的「後制度時代」正在成形，布林肯的批評，直指川普戰略思維中的核心矛盾：一個退守西半球、傾向門羅主義的美國，要如何在亞洲維持可信度？川普的國家安全戰略與其說是領導藍圖，不如說是一份盤點清單。當美國將自身權力的定義縮減為邊境安全與關稅工具，它其實正在放棄塑造國際秩序的能力。

在一個以實力取代規範、以利益凌駕價值的三極世界中，台灣若無法理解川普的交易邏輯，那麼在美國選擇「重回模糊」之後，下一步可能就是川普和「我的好友習近平」對台灣的「戰略放棄」。面對這樣的美國，台灣必須學會在「靈活現實主義」的縫隙中，尋找與三極強權世局冷靜的共處。