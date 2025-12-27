平安夜 世界並不平靜

平安夜，世界不平靜；正當外界猜測川普 總統是否會利用聖誕節 出兵占領委內瑞拉之際，川普在聖誕節下午卻宣布出兵空襲奈及利亞，以保護當地基督徒，免於被伊斯蘭極端恐怖分子追殺迫害。

戰火從年頭延燒到年尾；烏克蘭抵抗侵略，俄羅斯要完成帝國夢，美國則是替天行道，懲罰恐怖組織、保護基督徒。對川普總統而言，這是他二次執政以來，在世界舞台上最新一次展示武力。這次出兵看來是基於宗教人道，非地緣政治考慮，但對象是勢力在擴張中的「伊斯蘭國」(ISIS)民兵恐怖組織。

一個月內，川普兩次對不同地區的ISIS勢力動武，但動機不同。首先是19日在敘利亞境內打擊超過70個ISIS的軍事目標，原因是13日敘國境內被孤狼聖戰分子攻擊，兩名美軍與一名美軍雇員死亡。美軍中央司令部鎖定伊拉克與黎凡特ISIS基地與武器據點，使用超過100枚精確彈藥。

美國這次行動，得到敘國新政府默許，11月其代總統夏拉訪白宮，正式加入美國的打擊伊斯蘭國聯盟。就在聖誕節當天，敘美聯盟合作，擊斃與抓獲ISIS重要領袖，這是川普2.0在中東地緣政治勝利之一。

在奈及利亞出擊，有強烈的人道宗教動機，更有美國內部政治壓力，美國基督教右派是強大保守派聯盟，透過基督教教友選票，對社會和道德問題的詮釋來影響政治和公共政策。

位於西非的奈及利亞人口有2億多，地理分布上南部以基督徒為主、北部以穆斯林為主，長期以來衝突不斷，基督教農民和伊斯蘭教牧民，兩種信仰所屬的民眾都同蒙其害，其中東北部伊斯蘭基本教義派激進組織「博科聖地」(Boko Haram)和「伊斯蘭國西非省」叛亂組織，長期互攻；在西北部盗匪和綁架層出不窮。

11月出現綁架潮，在美國基督教政治右派和歐洲右翼網路圈引起關注熱議。2014年奈及利亞境內第一起大規模綁架案，就是「博科聖地」所為，綁走276名少女，舉世震驚。此後又發生了好幾千起綁架案，有些甚至未被通報。根據統計光是2024年7月至2025年6月這段期間，奈國就發生997案，至少4722人被擄，762人慘遭撕票。

美國基督徒右派人士不斷提醒，施壓川普政府要採取行動，川普總統為鞏固他在共和黨基督徒的票源。11月初要奈及利亞阻止「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」情況，宣布列為「特別關切國家」，美方立即停止對奈國一切援助。國防部開始擬定進攻方案。

美國宗教與右派媒體一直將這些攻擊描述為「種族滅絕行為」，伊斯蘭極端組織所發動攻擊與綁架，目標是「系統性地消滅基督徒群體」，這些攻擊事件在聖誕節和復活節等基督教節日期間激增，但是相對的伊斯蘭重要節目都沒有發生重大攻擊事件，對奈國基督徒的攻擊，「絕不是隨機犯罪」。

聖誕節當晚，川普下令攻擊，成功摧毀奈國境內ISIS目標，雖然舒緩奈國基督徒憂慮，但不會減少ISIS勢力擴張。華盛頓郵報引用國務院 主管西非事務的前官員意見指，川普此次聖誕節軍事行動，「感覺不會有任何效果」，反而尼日、奈及利亞、馬利、查德和蘇丹等地的暴力極端組織犯案數量顯著增加，原因是國際反恐支持力度下降。

同時，川普總統重塑美國外交布局，正大規模召回撤換駐外大使及使館其他高階職務近30名職業外交官，美國在撒哈拉沙漠以南地區(sub-Saharan Africa)，超過一半國家沒有大使，看來更像是美國要放棄非洲。除了在非洲的外交布局縮編外，美國也計畫要把軍事資源和注意力集中於西半球，考慮將非洲司令部合併到歐洲司令部和中央司令部，非洲地緣戰略的重要性在川普2.0政府直線下降。川普與其說是重視非洲的基督徒，不如說是重視美國基督教右派的選票。