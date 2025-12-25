范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

今年9月遭暗殺的「美國轉捩點」創辦人柯克(Charlie Kirk)曾是美國政治中的「造王者」(King Maker)，柯克動員大批年輕群眾投入「讓美國再次偉大」運動，被視為川普 2024年勝選重要關鍵之一；但是柯克生前最積極協助的是副總統范斯 ，除了協助他找金主、選上參議員之外，還處心積慮地要幫他當選下屆美國總統，雖然柯克被刺身亡，他的遺孀20日在年會中，公開支持范斯競逐大位，等於正式開啟范斯走上總統大位的過程。

范斯現在開始必須做到兩件事，其一是，讓自己成為共和黨 以及「讓美國再度偉大」(MAGA)運動內，沒有競爭者的唯一候選人；在Real Clear Politics 的民調平均值中，范斯領先其他候選人約40個百分點，幾乎所有其他候選人的支持率都低於10%，排名第二的魯比歐還在專訪中輸誠表示，「如果范斯(副總統)參選總統，他將會是我們的提名人，而我也會成為最早表態支持他的其中一人。」

困難的是在第二件事，范斯必須要讓川普不覺得威脅，對於視權力為一切的川普，這是很困難的，即使這個人是自己親手挑選的副總統。

按照權力人類學的通例，無論是部落、王國、甚至是帝國，只要是政治組織，在位者與繼任者之間，總免不了會有權力的緊張，如果太晚開始權力繼承，怕繼位者接不了班，但太早開始，大家紛紛投身繼任者帳下，反而會威脅到現任者的權力。

這是個兩難，所以獨裁國家的領導人，在決定繼承人時，往往把牌緊靠胸前，讓外界猜測是否會有不只一個候選人，或是老領導還要繼續幹下去？這在川普身上非常明顯。首先，川普在不同場合，都表示自己不只一位接班人，副總統范斯與國務卿魯比歐兩位，都是有可能的下屆美國總統；其次，川普絕對不說死自己是否只幹這屆，在2029年1月就卸任，雖然憲法修正案有明文兩任限制，但白宮一直放出話來，稱有其他方式可以繞過這個限制、川普現在還未決定等等。

可是現在川普愈來愈感覺交班的壓力；一是79歲的川普明顯的體力已衰、精力不濟，除了手背上屢屢被人發現有靜脈注射的瘀青痕跡，開會時常見打盹，不可能所有事都管的了，他與MAGA運動必須要開始思考「沒有川普的未來」。

二是由於關稅與其他政策失誤，川普近日支持率下滑，只有33%的選民認同川普的經濟政策，盡管共和黨選民大都仍支持川普，但認為川普在經濟方面表現良好的比率已由本月初的78%降到72%，是今年來最低；共和黨擔心，選民對經濟的不滿可能會拖累他們在期中選舉的聲勢，只要眾院與參院任何一院失去多數，川普執政就會跛腳，剩下兩年多的任期只好讓開舞台，給繼任者表演。

雖然美國轉捩點的媒體、機構與相關教會資源龐大，在部分搖擺州具影響力，但是未來共和黨是由誰獲得提名，不是水到渠成，一定是范斯，或是由川普一個人說了算，事實上，共和黨、甚至MAGA內部最近屢現分裂的危機，從艾普斯坦檔案開放的爭議、反猶主義、川普經濟政策的不滿、甚至川普對好萊塢導演雷諾死後的嘲諷，都讓美國轉捩點年會上公開針鋒相對，聯邦眾議員格林，也與川普斷絕關係。

不過即使共和黨明年期中選舉落敗，民主黨也不要幸災樂禍覺得自己2028年總統選舉一定能獲勝，事實上，MAGA運動並非一帆風順，其中包括2018年中期選舉的慘敗，以及川普本人在2020年的敗選，一直到2024年才重新當選，由此可知，MAGA運動是長期存在的政治思潮，沒有這麼容易消退，很可能還會回升，民主黨如果自己不能改頭換面，找到民眾關心的議題，2028年再輸一次，還是非常可能的。