美國提升台灣軍備 協訓台軍常態化

社論
川普政府17日宣布，對台灣銷售包括海馬斯(HIMARS)、陸軍戰術導彈系統(ATACMS)和自走砲等111億540萬美元武器，是美國歷來對台最大軍售案。美台軍事合作空前提升，從軍售到共同開發生產無人機、反無人機等武器。

台灣增購八大類武器，其中有82套在烏克蘭叱吒戰場的海馬斯，待全部交付後，台灣將擁有111套，是美國以外全球部署最多海馬斯的國家；ATACMS最遠射程300公里，台灣海峽平均寬度180公里，還有更多標槍和Tow式防空、反坦克導彈，都是遏阻解放軍渡海重要武器之一。

美軍並擴大協訓台灣軍隊，從派遣訓練小組，現已增至數百人，國軍今年派遣整個陸戰隊精銳旅，來關島和密西根州訓練，參與兩軍對抗演習，台軍也演練使用海馬斯等武器，兩軍合作漸公開化，是美國與北京建交46年來最大變化。

儘管川普的國安戰略報告對中俄示弱，批准Nvidia(輝達，又稱英偉達)H200晶片出口中國、避提中國威脅論，為明年4月訪中國鋪路，對中共武力犯台，川普也不像拜登曾四次重申會派軍協助，只說他任期內習近平不會武力犯台，美國續重申遵循一中政策；但他對中國做法有軟有硬，除了美台軍事合作空前提升，近日美軍特種部隊在印度洋公海突襲從中國駛往伊朗貨輪，美軍也攔截委內瑞拉主要輸出中國的第三國油輪，不理睬北京反應等。

台灣2026年國防預算創歷史新高，達9495億台幣(約306億美元，占GDP的3.32%)，賴清德政府還啟動1.25兆元特別預算，發展「台灣之盾」，2030年前國防預算將增至GDP的5%，迎合川普要盟邦國防自主、多出錢買美國武器等要求。

過去美台軍事合作較隱晦，避免引發中共抗議，但近年漸公開化，2026財年美國「國防授權法」(NDAA，National Defense Authorization Act)把美台「共同開發、共同生產、共同使用」列入，模式公開化，美台將在無人作戰和防禦系統各方面擴大合作研製。

解放軍海空實力增強，不斷環台演習威脅台灣，中日關係也陷入緊張，美國對日本、菲律賓軍事部署不斷強化，第一島鏈最可能點燃火藥庫的台灣，防務也補強，美國部署日、韓、菲、澳各國軍備增加，東亞和美中軍備競賽更激烈。

2026年國防授權法也明示援助台灣10億美元，雖然金額不大，但重點在放寬限制，讓台灣研製各種武器，台灣發展雄風、天弓、天劍、雲峰、天戟等導彈和無人機都獲突破，美方提供部分關鍵技術，包括海鯤自製潛艦計畫。台灣發展「不對稱戰力」除了反登陸，多款超音速巡弋導彈射程逾2000至3000公里，可達大陸沿海城市，對武力犯台具戰略威懾作用。

國際間形容，台灣已如「刺蝟島」，防空導彈分高中低多層綿密部署，「台灣之盾」將仿效以色列、烏克蘭經驗，整合數千枚自製導彈與美國「愛國者」反導系統，加上美製2600多枚刺針、720架「彈簧刀」，台灣也自研「台版彈簧刀」。海上有美製魚叉搭配自製空射或陸射雄三反艦導彈，構成綿密海空防禦網，加上美日可能介入的後果，使共軍犯台代價更高，顧忌也更多。

台灣晶片、先進科技和製造鏈條件優越，民間大舉投入研發，導彈、無人機、無人艇都獲可觀成果，假以時日防衛籌碼更多，有助嚇阻共軍犯台，也降低對美日馳援的依賴。

川普似在用兩面策略，美中經貿戰稍緩，又大力武裝台灣，足證台灣對美國的戰略利益遠高於烏克蘭。但願所有軍購和部署都屬戰略威嚇，兩岸政府都應努力尋求和平妥協，避免戰爭使民族再面臨浩劫，兩岸生靈都塗炭。

