川普關稅案將裁定 引發退稅訴訟潮

聯邦最高法院即將就「川普關稅 案」作出裁決，這意味著大法官 們將會決定川普對100多個國家所徵關稅的命運。如果大法官裁定徵稅所依據的「國際緊急經濟法」(IEEPA)沒有賦予川普徵稅權力，關稅就將無效，美國可能須退還已徵收的巨額稅款。川普曾多次吹噓，已收稅款多達2000億。這是否意味美國真的要退還巨額稅款？

大零售商「好市多」，上周已提出「退稅」訴訟，因為最高法院一旦裁定關稅無效，而申請退稅的手續又十分麻煩，所以選擇在裁決前先提出退稅要求，甚至列出清單。好市多是美國最大零售商之一，出售的商品大都是進口的，正是川普關稅的對象。不少中小型商店也在申請退稅，眼看有申請退稅潮，反映出川普關稅於法無據，可能會被大法官打下去。

好市多的訴訟理由，與9月底聯邦上訴法院法官裁定關稅無效的理由相同，即川普用來支持徵稅的IEEPA法，並沒有賦予總統徵稅的權力。憲法第一章就規定，只有國會有權徵稅。徵稅在美國歷史上是大事，18世紀時的獨立運動就是因為反對英國向美國人徵稅而爆發的。關稅是稅，並不是川普所說的不是稅，而且是向美國人徵稅，繳稅的是美國人(包括進口商和消費者)，並不是川普所說的是外國人繳稅。憲法規定，向美國人民徵稅，只有人民代表的議會才有此權力。

川普政府律師說，IEEPA條文規定，在國家處於緊急狀態時，行政當局可以對出口(import)和進口(export)作管理(regulate)，而在進口的管理上，就包括徵收關稅。這個「進口包括徵關稅」是法庭上首要處理的論點，但推翻川普政府論據的上訴法院法官，以及多名大法官在11月5日的初步聆訊中都對此作出懷疑。

這也是為什麼川普上周再次提出警告，說關稅是否合法，攸關國家生死；他指的是，今年至今已徵收了數以百億計關稅，如果一旦被大法官裁定無效，將對美國造成空前災難，他在社交平台「真實社群」中寫道：「這是對國家的威脅」。財政部長貝森特和商務部長盧特尼克上周也為關稅案造勢，說仍然相信大法官會作出對政府有利的裁決。

最高法院該放川普一馬？抑或該維持下級法院的裁決，對川普說不，讓他好好警愓，不要自我膨脹，唯所欲為，胡亂施政？我們認為大法官應廢除關稅武功，以下是幾個理由：

一，從法律的角度看，憲法規定徵稅權在國會，總統無此權力，而IEEPA雖說，總統在緊急狀態下可對進口作出管理，並不包含關稅，條文上根本沒有「關稅」和「徵稅」的字眼。大法官應從嚴解釋，捍衛憲法和IEEPA法， 不應讓川普政府扭曲法律。

二，關稅實質就是徵稅，而經濟學者擔心大徵關稅將導致物價上漲，這種效應最近已開始顯現，今年上半年和暑假，物價未漲，主要是因為進口商大量進貨，到現在囤貨出清，新貨價格開始轉嫁給消費者。川普1.0時他也說，徵關稅不會引起物價上漲，這被證實是謊言；現在川普2.0又重蹈覆轍，大法官不應為不負責任的政策買單。

三，大法官當然也考慮到退稅2000億的難以執法，例如上游的進口商可以申請退款(雖然調查繁複)，但下游的消費者如何要求退款？那麼，大法官可以如何裁決？

川普政府顯然已找到對策，財政部長貝森特3日說，就算最高法院推翻關稅，政府也很容易找到別的法律，替代IEEPA，全部關稅可依然推行下去。他舉例說，1974年的貿易法第122條款就規定，總統可徵關稅，但徵稅期只限150天，稅率最高只能15%。另外，1974年貿易法的第301條款和1962年貿易法的第232條款，也有同樣的作用。

既然川普政府已作好準備，大法官也無須為退稅而難以作出裁決。