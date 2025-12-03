烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

川普 總統的特使威科夫(Steve Witkoff)與普亭 的顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)，10月間兩次通話內容，日前被彭博社逐字曝光，威科夫教普亭要誇讚川普在加薩停火的功績，以贏得有利俄羅斯 的和平計畫；威科夫也洩漏川普的談判底牌，準備施壓烏克蘭割讓烏東約2300平方公里土地(占烏領土19%)，交換普亭停火。威科夫談話被指像在「叛國」，內情曝光後震驚各界，可能讓北京也坐立難安。

通話內容至少曝露兩個現象：一，自認擅長「交易藝術」的川普，果然是用商場交易手法，處理複雜的地緣戰略衝突，眼中只有自己利益，國際正義和原則拋一邊，完全無視小國和盟友利益。二，川普任用自己的房地產開發商密友、從未涉獵外交事務的威沙科夫，賦予他重要使命，國務卿魯比歐像局外人，威科夫洩漏己方底牌，只想討好普亭盡快接受和平計畫，向川普交差，可能出賣美國和盟邦利益。

這些電話內容曝光後，是誰竊聽並洩漏給媒體，俄、美和歐洲互指對方有內鬼。俄官員指可能是歐洲情報機構為阻礙美俄達成協議搞破壞，竊聽並洩漏通話內容；莫斯科外交部副部長指這是「混合信息戰」，意在破壞俄美關係，鄂夏柯夫指對話內容被洩，顯然是為了阻礙俄美達成協議。

歐洲情報官員則指，可能是希望衝突持續的俄羅斯強硬派或寡頭勢力所為。美國前情報官員認為，這是美國「深層政府」背刺川普的精準狙擊，即使小部分談話用非加密的民用軟體WhatsApp，但他懷疑洩密者來自美國，CIA和國安局(NSA)都有這種竊聽能力。

至少兩位共和黨聯邦眾議員批評，威科夫的表現像是領俄羅斯薪水的人，在為俄羅斯官員提供指導和諮詢，這是美國國家的汙點，這類荒謬插曲和秘密會議必須停止。MAGA內部也有反彈不滿聲音，川普面對輿論壓力，辯稱這是「標準操作，也是交易撮合者會做的事」。

內幕曝光，使川普親俄立場再次獲旁證，到底是個人因素，譬如過去投資俄羅斯，曾獲普亭協助，或川普真有小辮子被普亭掌握，再度引發揣測。有評論認為，美中俄關係正醞釀演變調整，川普最優先目標是結束俄烏戰爭、兌現政見，如能獲普亭信賴可離間中俄關係，符合美國長遠利益。

中國經濟正逢40年來最糟局面，明顯希望俄烏戰爭拖下去，把美國和歐洲(北約)軍事資源和財力都牽制住，為自己爭取更多戰略時間和空間。川普提出被指一面倒向俄羅斯的28點和平計畫，像是急於想穩住與普亭關係，重推他第一任期曾有「聯俄制中」、卻被「通俄門」調查所推翻的戰略。

烏軍近期戰事不順，但俄羅斯同樣面臨制裁，能源收入減少、預算赤字擴大和經濟下滑，武器生產能力、兵員都短缺，戰爭快打不下去了，有預測評估俄烏戰爭也可能在2026年因俄羅斯經濟崩潰而結束，川普因何急著為普亭搭造下台階？或許美歐都厭倦看不到盡頭的援烏軍備和財務黑洞，想盡早甩掉包袱，加深川普停火的急迫感。

但用美國、北約和烏克蘭都「屈辱」的條件，不惜代價要結束俄烏戰爭，與美軍當年退出阿富汗有相似之處，有無可能是場陽謀，要轉移全部資源在東亞對付中國，再度引發臆測，而一旦俄烏達成和平協議，對川普與共和黨明年期中選舉，也有不小助益。

北京表面上支持俄烏停火，暗地裡可能對「雙普」交易的後續影響感到不安，即使普亭不反目背刺中國，但烏克蘭重獲和平對中國從多方面看，都不會是好消息。美俄特使通話被洩漏，北京也批評洩密不可接受，繼續袒護俄羅斯，美中俄關係在川普任內是否會大翻轉，川普這步險棋帶給外界不小想像空間。