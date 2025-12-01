用戶要自己負責 不應完全究責AI

許多人會跟AI聊天機器人分享心事。（路透）

在網路世代，如何負責任的使用虛擬產品，已成嚴重的問題；自12月10日起，澳大利亞社交媒體將被要求採取「合理措施」，確保澳洲16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停用或移除現有的未成年帳戶，禁令的目的是在減少兒童在社交媒體上面臨的「壓力和風險」，歐洲議會目前也有類似的提案，但對會員國沒有強制力。

對於每日使用生成式AI 的數億用戶來說，使用AI的頻率可能過度，有時甚至因此而加劇妄想和危險行為。近期在美國就發生好幾樁針對OpenAI產品ChatGPT 自殺的訴訟，使人工智慧(AI)聊天機器人成為關注焦點。

AI聊天機器人被設計成可以隨時回應、全天待命而且語言流暢。對於那些自覺不被理解或孤立的患者來說，這些特性可能極具吸引力，這種長期與聊天機器人互動而產生情感依賴和幻想的現象，被心理學界稱為「AI妄想」。

但也正是聊天機器人這種吸引人的特質帶來了風險：它們模仿同理心卻缺乏判斷力，在缺乏背景資訊的情況下強化用戶的片面觀點，並且不會提醒家長、治療師或緊急服務部門。它們就像是不負責任的閨密知己。

近日就發生了多起因使用AI走火入魔而自殺的案例，可是成為被告的OpenAI卻拒絕為用戶的自殺負責，強調用戶先違反了聊天機器人「禁止用來自殺或自殘」的使用規則，「錯誤使用」才是真正的問題。

科技專家也指出，自殺需要透過器具才能執行。相較於存在電腦和手機中的AI聊天機器人，一把放在未上鎖櫥櫃內的槍支反而更危險，聊天機器人可被問責的部分，則在於降低患者的抑制力、美化自殺行為，或提供操作細節。

其實在網際網路問世之初，不少論壇就出現自殺討論小組，但傳統的搜尋引擎並不扮演傾聽聊天者的角色，不像AI聊天機器人如同一位值得信賴的朋友，詢問你一天過得如何，並提供情感上的安慰，並因應用戶詢問有關自殺的資料。

隨著訴訟案件不斷增加，加強監管呼聲日益高漲。但將AI作為個別心理健康 問題的代罪羔羊，反而會讓人忽略了影響心理健康的其他因素。「AI妄想」固然令人不安，但並不能代表大多數人使用AI的方式。

再者，很難衡量或證明AI對某些用戶的影響程度。許多受到AI影響的人，原本可能就已經患有妄想或偏執等心理問題。加上AI聊天機器人的回應往往是迎合用戶的觀點或對話風格，才會強化個人的妄想信念。

由於缺乏針對這些現象的實證研究，很難預測哪些人更容易受到影響。事實上，真正了解這類互動頻率的只有AI公司，但它們並沒有公開相關數據。唯一可供參考的資料是OpenAI針對ChatGPT使用情況發布的研究報告。報告發現，引發精神病、躁狂或自殺念頭等安全隱患的心理健康對話「極為罕見」，每周活躍用戶中只有0.15%的對話顯示出自殘或對AI的情感依賴。但以ChatGPT每周8億活躍用戶套入比例，有這些不正常的對話的用戶仍然超過百萬。

面對來自各方的壓力， ChatGPT於9月針對青少年帳戶推出全新家長監護功能，如果識別出青少年可能存在自殘傾向，家長將收到來自受監護帳戶的通知。加州在10月通過一項AI安全法令，要求聊天機器人業者防阻提供自殺內容，並告知未成年人他們其實是正在與機器聊天，同時引導他們使用危機熱線。Character AI更直接宣布自今年11月25日起禁止未成年人使用其AI平台聊天功能。

AI聊天機器人科技是當前AI熱潮中的新興事物，人們對其了解有限，甚至對這項技術頗有微詞，但也有人對其表示讚賞，認為它有助於提升生活品質，因此，單就少數個案制訂大幅限縮AI發展政策的依據並不恰當，少數人的悲劇故事不應影響大多數用戶與AI互動的方式。