感恩節國民兵之死 狙擊美國心

兩名西維吉尼亞州國民兵 26日在白宮附近執勤時，光天化日下遭遇伏擊，但更令人訝異的是，官方證實行凶槍手是一名今年4月得政治庇護的阿富汗 男子。遭襲的兩位國民兵，其中一位國民兵重傷急救，但另位年僅20歲的女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆，不幸在全家團聚的感恩節當晚傷重過世，令人傷感。

2001年911恐襲發生，美國出兵阿富汗，開始長達24年反恐戰爭。在白宮做案的槍手是29歲阿富汗人，在911當時只有五歲，不幸遇伏的兩位國民兵911時都還未出生。911這場戰爭成為美國史上持續時間最長的戰爭，影響至今仍未完全消除。

此流血事件觸及國民兵部署、移民 政策、穆斯林與恐襲等因素，都是目前的政治攻防爆炸題材。紐約時報社論稱此一事件為「政治暴力盛行」的「悲劇」，華盛頓郵報社論稱「這場悲劇正在考驗美國支離破碎的政治文化」。華府聯邦檢方指這是有目的有計畫的「埋伏偷襲」的恐怖攻擊。共和黨議員指「必須立即禁止所有伊斯蘭移民入境」，「將所有生活在我們中間、伺機發動襲擊的伊斯蘭極端分子全部驅逐出境」。

撿到槍的川普總統立即下令對拜登政府時期批准的庇護案件，全面重審。移民局同時宣布無限期暫停審批所有與阿富汗國民相關的移民申請，奉川普之命，對「來自所有受關注國家的外國人，所持每一張綠卡進行全面且嚴格的重新審查」。

全美移民社區第一時間都感到壓力，川普政府從政治庇護、申請綠卡到申辦入籍歸化，都更加嚴審嚴批。在國會沒有對美國移民政策與法規做立法限制之前，行政權對現有移民法規，將會從嚴解釋與執行。

29歲阿富汗槍手所為，並非政治訴求，他從華盛頓州長途開車到首都華府「發動攻擊」。中情局承認槍手曾為中情局的阿富汗「夥伴部隊」成員，駐紮過坎大哈省，這是戰爭中最危險地區之一，槍手是神學士要清除的叛徒。正因為如此，在2021年美軍倉皇從阿富汗撤軍後，槍手與全家被列入撤離名單，來美安頓，今年4月獲准政治庇護。

按常理槍手應對美國滿懷感恩，安家度日，但為何轉變成恐怖分子，這是亟待解答的重要問題。

國民兵遇害，兇手是阿富汗政庇移民，就不是單純的反對川普調動國民兵維護治安的政策，或是單純反對川普驅逐無證客的政策所能解釋。聯邦調查局必須要先當成恐怖攻擊重案來偵辦，瞭解此槍手是否與暗伏美國境內的恐怖組織，或國際恐怖分子有關連；還有目前美國境內反穆斯林的運動正方興未艾，因為發動恐襲，無論規模大小，受害者是不分黨派、移民社群或宗教信仰。

目前整體政庇審批流程有明顯失敗，尤其是對阿富汗難民，有必要單獨暫停核發移民政庇申請，重新檢討政庇審批流程，暫停發給是合理的。但擴大到其他十多個穆斯林國家的移民流程檢討，必須謹慎，絕不能造成抑制打壓特定宗教，國會必須嚴格監督國安移民部門。

在此事件發生前，民主黨就不停批評川普的治安移民政策，更說軍人可抗命川普總統的「非法違憲」統帥命令；事件發生後，則說若是川普總統8月沒有「非法」派兵駐守華府，這場「悲劇」本可避免。

未來幾天將有更多資訊公布，可以知道這個曾幫助美軍的年輕阿富汗人在何時被「激化」的，但在剛過去的感恩節餐桌前，有兩個空位，西維吉尼亞州兩個家庭失去親人，這才是令人心碎的悲劇。