美國政治正處於巨變的關頭

雖然預算僵局已經解決，聯邦政府終於得以重啟，但美國國內政治現在正瀰漫著不安的氣氛，處於即將巨變的前夕。

日前民主黨 雖然贏得了地方選舉，但是內部分裂為激進與溫和兩個路線，回過頭來衝擊國會對預算的僵局，導致民主黨一致的立場鬆動，無法繼續堅持歐記健保，激進派則將憤怒的矛頭指向參院民主黨領袖舒默。

雖然民主黨內亂，共和黨 也不遑多讓。聯邦政府關門以來，川普 的不支持率與支持率的差距，愈來愈大，反映出下層民眾對「可負擔性」(affordability) 的憂心，最高法院最快12月將對「對等關稅」作出適法性的判決，這讓共和黨議員擔心明年11月的期中選舉，不單是自己能否連任，共和黨恐怕會丟掉國會其中一院的多數。

聯邦政府這次關門43天，在感恩節假期之前重啟；在此之前，堅守崗位的航管人員已無薪連續上班一個多月，因不堪負荷，陸續請假，導致不得不削減大城市的部分航班，班機紛紛誤點、取消，空中交通大亂。感恩節是美國傳統家庭團聚的日子，民眾如不能回家，將給兩黨非常大的壓力。

眾院12日晚間以222票對209票通過臨時開支法案，停擺43天的聯邦政府終於得以重啟，其中有六名民主黨眾議員表決時違背黨團意見。

稍早，9日有七位溫和派民主黨參議員與一名無黨籍參議員，加入共和黨的投票陣營，通過預算協議，但協議未能納入民主黨堅持的「平價醫療法」(即俗稱的歐記健保 Affordable Care Act)補貼延長條款，引發黨內強烈不滿。川普總統稱，政府關門危機解決，是擊敗民主黨的「重大勝利」，但多數民主黨人士抨擊這是向川普「投降」，因為民主黨原本希望利用保費上漲，作為明年中期選舉中攻擊共和黨的籌碼。

這些倒戈者的意識形態都屬於溫和派，讓黨內的激進派非常氣憤，怒火還延燒至參院民主黨領袖舒默，他過去一直持溫和派的立場，還不肯公開支持紐約市長候選人曼達尼；預算之戰落敗，黨內認為他缺乏領導力，已經有人提議要罷免他。

聯邦政府關門，對川普來說，壓力更大；由於預算沒有通過，白宮拒絕發放4000萬人的糧食券，聯邦雇員領不到工資，加上航班延誤，川普的支持率自10月底以來持續下滑，進入11月，平均支持率已跌至40%出頭，不支持率則超過50%。

根據Real Clear Politics網站的綜合民調，10月1日政府停擺開始時，45%的美國人認可川普的表現，而53%的人不認可。但到了11月10日，8%的差距擴大到了11 %，尤其在2024年支持川普的拉丁裔與非裔選民，現在似乎都回過頭來支持傳統的民主黨。

川普緊張了，他9日在社群媒體上再次承諾，將「從湧入我國的大量關稅收入中，向美國中低收入公民發放2000元」，希望藉此來提高他的支持率。川普為了結束政府「關門」，曾要求共和黨參議員修改規則，限制民主黨以少數「阻撓議事」，但遭到拒絕，因為共和黨也擔心自己有朝一日，也變成少數，不能自廢武功。這顯示，一向對川普言聽計從的共和黨議員，也在發生轉變。

但真正的打擊，會是在12月，屆時最高法院將對他的對等關稅政策，宣布是否違法違憲。川普日前援引1977年制定的「國際經濟權力法」(IEEPA)，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做；下級法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院。

川普雖然一再警告，如果政府敗訴，美國必須償還逾2兆美元的關稅收入和相關投資，這對國家安全來說是場災難；但在聽審時，即使保守派大法官都對川普侵犯國會徵稅的權力，提出質疑。外界估計，這將是川普首樁在最高法院敗訴的案例。

面對明年11月的期中選舉，民主黨與共和黨現在內部都在醞釀變化，何者勝出，要由選民決定。