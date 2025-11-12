美中休戰未有協議 到底誰贏得多？

川普 總統與習近平主席峰會後，美中達成妥協，但雙方迄今未簽署協議，川習峰會後也沒有聯合聲明或記者會，使所謂共識顯得薄弱而粗率，好像隨時可再翻盤，如後續沒有協議，美中貿易戰隨時可能再度點燃戰火。

從美國角度看，頗有川普自己挖個坑，然後極力填平它，再對外宣稱解決了美中巨大爭議。習近平整場峰會過程都扳著臉、毫無友好笑容，頗像被逼和川普見面，並在貿易戰中讓步的意味，因為不讓步中國出口前景更糟，最後以「中國吃豆，美國吃土」達成協議；川普贏了面子，也贏了較多裡子，他自己評量是「如果滿分是10分，我給自己12分」，不改誇大吹噓風格。

有趣的發展是川習峰會兩天後，白宮11月1日公布美中協議細節。從內容看，中國明顯有很大讓步，但中共黨媒噤聲，不報導美中妥協內容，對白宮公布的細節，北京官方並未反駁，而是默認了。這正是習近平當局的難處：既須被迫對美讓步，又不敢讓民眾知悉真相，因為對美帝軟弱是「政治不正確」，有違北京立場和宣傳口徑。

美中協議中，北京承諾暫停3月4日對美國大豆、豬肉、玉米等所有報復性關稅 ，中國承諾今年底前購買1200萬噸美大豆，未來三年每年至少買2500萬噸，並取消稀土 如鎵、鍺、銻、石墨等出口管制一年，阻止芬太尼和原料輸美，美國則允許安世半導體(傳統低階晶片)在中國恢復生產，出口世界；Nvidia(輝達，另譯英偉達)高階晶片依舊禁運中國。

而美國的回應是降低因芬太尼而增加的中國貨進口關稅10%，暫停擴大對中國實體清單實施新出口管制，為期一年。暫停收取10月14日起生效的對中國製造、擁有或掛中國旗的船隻徵收港口新費用，中國也暫停相應報復措施。

從這些內容看，中國被川普訛了，川普說，美國將中國貨關稅從57%降低至47%，仍是印度、巴西之外所有國家中最高，或許是習近平一臉不悅、對川普毫無笑容的主因。

可是據專業機構Trade War Tracker評估，中國貨扣除一些豁免項目後，平均關稅落在17%，比印度、瑞士、孟加拉分別為45.4%、39.2%、35.1%，或柬埔寨、印尼、越南、泰國、菲律賓的26.7%至16.8%都低，川普也在忽悠選民，因為市場上很多中國貨並未因關稅而調漲57%，原因在此。

這場貿易戰眼前看，中國落居下風，北京用稀土反制美國，是最大敗筆。稀土提煉永磁金屬，雖是先進導彈、戰機、手機、汽車等不可或缺元素，但需要量低。中國雖掌握全球90%重稀土金屬，但2023年全球稀土金屬貿易額僅6.07億美元，中國2024年全年出口稀土產品僅4.95億美元。稀土礦產、提煉、資金和新技術，都握在西方國家手中。中國用稀土作戰略籌碼，短短幾個月，美國就與13國通力合作，投入數百億美元大力建廠提煉，中國原本握有兩年優勢，延緩管制出口一年後，這個籌碼幾乎快「報廢」了。

中國的稀土和大豆兩張王牌都失去威懾力。向巴西進口大豆價格今年一度暴漲79%，每英斗約2.8至2.9美元，而美國大豆僅1.7美元，美國大豆榨油油脂和豆粕遠優於巴西豆，中國每年進口1億多噸大豆，數億家庭、數百萬家餐館每年用油1800萬噸、數十億隻雞豬牛飼料都靠外國豆粕加工作飼料，進口美國便宜大豆嘉惠許多人。難怪有人說，北京抵制美國大豆不是亮王牌，而是搬石頭砸自己人的腳，如今貿易戰就算輸了，中國民眾也有額外收穫。

美國就業和經濟數據都有隱憂，可能逼川普再度點燃戰火，轉移焦點，很多人擔憂美中只是短暫偃旗息鼓，恢復今年5月前的原點而已。川普的善變性格和政策多變，中國公開場合並未承認讓步條款，使美中合作之路充滿荊棘，就看下一個風暴何時引爆。