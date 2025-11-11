川普執政 像大清慈禧掌權？

上周二維吉尼亞州、新澤西州州長選舉，紐約市長選舉和加州公投案，民主黨 都大勝，帶給川普 總統和共和黨莫大壓力。不少分析認為，這是明年國會期中選舉重要信號，民主黨反撲愈來愈成氣候，如明年底贏得國會兩院中的一院，川普就提前跛鴨，2028年美國可能再度變天。目前下結論為時尚早，變數還多，但川普關稅 政策在聯邦最高法院面臨質疑，美中貿易休戰前景難料，川普公開稱G2回歸(美中兩國共治世界)，無異默認美中已平起平坐、東升西降成真。

川普日前訪東亞，與習近平舉行峰會，緩和美中貿易戰，但與真正停戰仍有很大差距。川普隨後會晤日本新首相高市早苗，強化美日軍事經濟「最強盟友」關係，也和南韓總統李在明達協議，美方將協助南韓造核潛艦，川普要求日韓承諾各投資美國5500億、3500億美元，都待落實，但川普在川習會後公開使用美國已停用十年的G2說法，暗示美中共治世界，使日本、印度、澳洲及歐洲的G7成員不是滋味，美國也有反對聲音。

各種跡象顯示，川普上任十個月來凌厲內政外交作為，從銳不可當態勢，已漸成強弩之末，國內國際反彈都愈來愈大，川普激進作為也使美國「紅州愈紅、藍州愈藍」，上周地方選舉印證這種發展。

共和黨2021年在維吉尼亞州州長選舉，僅以2%微弱少數敗選，今年卻以15%差距再敗給民主黨，州議會民主黨議席也從51席衝至64席，共和黨被攻陷13席。新澤西州州長選舉，民主黨也以近14%差距大勝，兩州女候選人都以「反川普」為訴求。川普選前威脅，紐約市長候選人曼達尼如勝選，將停撥聯邦經費，還為曼達尼貼上共產黨人標籤，結果曼達尼以50.39%得票當選，他和獨立參選的前民主黨籍州長葛謨，合計拿下近92%選票，共和黨候選人得票僅7.11%，反映了川普效應。

加州50號提案直接表明「制衡川普，阻止德州共和黨人重畫選區，想增加五席國會眾議員」，結果以64.7%得票率大勝。各州出口民調顯示，承認受川普影響的選民，三分之二是因反對川普而投票，說明川普的激進政策、政府關門等影響下，制衡川普民氣高漲，紅藍州角力更激烈、更分裂、更難妥協了。

川普關稅政策上周三在聯邦最高法院辯論中，遭大法官們強烈質疑，包括川普任命的大法官或自由派大法官，都質疑關稅屬於徵稅權，是憲法賦與國會的權力，懷疑總統有權引用其他法例加徵關稅、管控進口。如果多數大法官們看法不變，數周內若宣判加徵關稅違憲，政府須退還逾千億稅收，政治和經濟都有一場大地震。

副總統范斯公開說，川普幹得不錯，黨內有人不滿是愚蠢；他承認催票不成功，無異暗示川普引發民怨。對照川普動工拆除白宮東廂，要花3億元改建成占地9萬平方呎的金壁輝煌宴會廳，雖用私人募款，但未經聯邦批准，被多個歷史保護團體強烈反對，川普仍一意孤行，他任內未必能完工使用，卻想把宴會廳變成他的永久政治遺產，供後人惦記。

網上近日流傳一則對比美國和大清的貼文，諷刺美國像大清慈禧掌權一樣，鴉片氾濫(芬太尼)、閉關鎖國(川普關稅和禁運)、水師陳腐(貶抑美海軍戰力)、政府癱瘓、挪用軍費、東南互保(藍州一起反抗川普)、給皇帝祝壽(共和黨議員想把川普生日訂為國定假日)和修頤和園(整修白宮)，貼文被中共外宣引用，想彰顯習近平說的「東升西降」。

美國貧富分化拉大、民眾不滿日增，川普關稅戰能否帶動產業資本回流，抑或無功而退，法律面和國際間都存變數，美中暫休戰顯得脆弱，地方選舉反映不認同川普的民氣升高，川普的MAGA是否面臨強弩之未？會不會祭出更激進爭議手段？美國的難關不會比中國少。