美經濟股市 正處於關鍵變化時刻

美國股市上周劇烈波動，投資者擔心某些當紅「AI 股」股價過高，在一周中出現三天拋售，Nvidia(輝達 ，又名英偉達)、博通、超微、帕蘭提爾(Palantir)等都大幅下跌；以輝達而言，從4日到7日，僅四個交易日，市值就蒸發了6000億，創下紀錄。

股市劇烈波動，顯示市場不穩，可能出現「修正」，甚至「泡沫」爆破。股市與經濟原不一定有所關連，但這兩年的美國經濟很大程度是由AI投資所帶動，例如投資銀行摩根史坦利計算出，全美去年40%的GDP增長，都來自AI投資；矽谷 著名創投公司「紅杉資本」更稱，「AI革命比人類史上的第一次工業革命還要大」。一旦美國股市的AI泡沫破滅，必然把美國經濟拉下水，就算不是一起被淹沒，也必釀成巨大災難。

引發上周美股拋售潮的主要原因是AI股的股價過高，以輝達而言，由7月9日到10月29日，只經78個交易日，市值就由4兆飊升至5兆。但直接引發4日拋售的並不是輝達，而是被華爾街視為「市值最高危」的Palantir；4日當天，這支股票公布財報，收入和獲利都超過預期，而且對現季(10至12月)的預估也十分亮麗，原以為財報後股價必漲，但Palantir的本益比高達270倍(一般股票只是約20倍)，所以投資者的擔憂突然爆發，引發拋售，且一發不可收拾，連帶波及其他高價股。

Palantir成為拋售對象，執行長卡普(Alex Karp)點名指責投資家貝瑞(Michael Burry)；貝瑞以成功預測2008年金融危機而聲名大噪，事跡曾被拍成電影「大賣空」(The Big Short)；媒體發現，貝瑞投資11億元，對Palantir和輝達作空，Palantir占了9億，輝達只占2億，反映出Palantir 270倍的本益比惹禍，怪不得別人。

輝達和Palantir都是當前最紅的AI股，但是卻被貝瑞拿來作為作空對象，這種情況顯示，貝瑞把高價股視為崩盤前奏。那麼，「AI股市」是否真的岌岌可危？ AI泡沫已注定破滅？

由於AI今年高速發展，單是為AI提供雲端服務的「四大公司」微軟、亞馬遜、谷歌和臉書，今年就對AI投資了1000億元。摩根史坦利的研究顯示，由今年到2027年的三年內，AI投資共達2.9兆元；自2022年11月ChatGPT面世至今，美國股市總值就增加了23兆。麻省理工9月公布的一項研究顯示，AI投資巨大，但至今為止，95%的AI公司都是「零回報」，未見收益。美股吸納的AI資金如此巨大，如果泡沫像貝瑞所預測那樣破滅，整個股市勢必崩盤，會是個怎樣的結局？

首先是2.9兆的資金，至少消失一半；損失最大的，當然是那些為搶先製作出「最佳AI模型」而拚命投資的Big Tech，其次是近年把儲蓄投到股市的美國家庭(2024年占了全美家庭的30%)；很多與AI扯上關係的公司將蒙受損失，造成廣泛失業。至於所謂的「矽谷七巨頭」，如果十年後仍能悉數生存下來，將是奇蹟。

就短期而言，AI泡沫可能未到破滅之時。證據之一是，股市市場好像還對AI的發展仍存有希望，例如過去一周雖出現三次拋售，但輝達和Palantir等仍能迅速回升，7日上半日狂跌，但到了下半日就逐步回升，反映出投資者還不願放棄。證據二是，一周前的Big Tech財報，四大雲端公司都表示，明年還會繼續作巨額投資；既然Big Tech不放棄，市場也必然跟進。

在市場仍抱有希望的情況下，未來兩個月，即在年底前，股市可能向著以下路線推進。一，下周開市後，承接7日尾段，回穩發展；二，國會通過撥款案，結束政府關門；三，最高法院對「川普關稅」作出合法裁決；四，被政府關門拖延的「10月就業報告」順利過關；五，本月19日的輝達財報，能給投資者定心丸，顯示AI無恙；六，聯準會在12月再降息一次。股市如能按此路線，過關斬將，年底仍大有可能保持上升之勢。