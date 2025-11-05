美韓合建核潛艇 牽動東北亞核競賽

APEC領袖會議中最令人詫異的一幕，不是發生在川普 與習近平的會晤，其實雙方早已談定相互讓步的經貿協議內容，僅是走個過場，也並非是在中國宣布習近平將與日本 新首相高市早苗的破冰會見，從習近平板起臉，見面的時間之短，只有半小時，可知中日關係仍未走出谷底。

真正詫異的是，南韓 總統李在明向川普表示，希望美國能供應南韓核動力潛艇所用的核燃料時，川普竟然在其社交媒體上公布：「費城造船廠將為南韓建造核潛艇，咱國家的造船業馬上就要迎來偉大復興」。

這個轉折將對東北亞的軍備競賽，投下新的變數，除了日本也會要求美國合建，或自行加速趕上，中國則對此表示關切，北韓更會積極要求俄羅斯轉移技術。

事實上，南韓之所以要發展核動力潛艦，就是在因應北韓正在建造的核潛艇，原本南韓想以目前的潛艇技術與小型核反應爐製造能力，只要美方提供核燃料，可自主建造核動力潛艇。想不到川普竟然有此「大方」表態，南韓不得不重新調整原有想法。

目前南韓擁有核潛艦，有幾個可能，各自利弊不同：

其一是，直接引進美國建造的核動力潛艇，但成本太高，以現在技術成熟的8000噸級維吉尼亞級核動力潛艇，建造成本高達每艘3兆韓元(21億美元)，南韓至少需要四艘以上的核動力潛艇，加上維護保養和訓練等費用，這是天價。

其二是，自主建造；固然最為理想，但從建造到部署可能耗時十年以上，對於南韓的安全緩不濟急，而且還有最關鍵的，核燃料來源問題。

其三是，透過美國技術轉移，但依照南韓自行設計的5000噸級較小構型，這能縮短時間，也可以節省經費，對韓美合作將是雙贏，而且費城造船廠雖為美國法人，但已被「韓華海洋」收購，可被視為某種形式的「自主建造」。

不過在美方故示大方的背後，有自利的考慮；首先，在美國生產，可以確保美國造船工人的工作機會，尤其重要的是，費城造船廠目前沒有潛艇建造設施，韓華必須斥巨資新建製造潛艇的設施，以南韓政府的合約為契機，韓華可以重新啟動美國的潛艦製造產業，這樣的思考，與美國與澳洲的AUKUS合作背後的邏輯，如出一轍。

其次，美國希望南韓盡快取得核潛艇，不是單純的要對抗北韓，而是要發展南韓水下武力，作為美國圍堵解放軍的聯盟一部分，從這個角度來看，美國終究也會協助日本取得核潛艦，但因為目前美日國防工業仍有微妙的競爭關係，所以先從協助南韓開始。

事實上，在美韓合建核潛艦消息傳出後，日本內閣官房長官木原稔31日接受訪問時表明，不排除所有選項，將評估提升嚇阻力與應對能力所需的對策。可是由於日本是全世界唯一遭到核武攻擊的國家，對於原子能的和平運用有特別嚴格限制，如今若要引入核動力潛艦，在法令修改以及國民共識上，將會面臨挑戰。

南韓要發展核潛艦，最大的顧慮還是美中地緣政治，一方面在迎合美國的戰略需求；李在明與川普的會談中曾提及，「柴油動力潛艇潛航能力較差，因此在追蹤北韓或中國潛艇方面能力有限」，如果未來核潛艇到位，南韓海軍潛艇部隊將可能在美日海空體系的配合下，增強在西太平洋的活動。

但另一方面則擔心北京會反對，由於習近平才剛剛與李在明舉行高峰會，中國外交部對此委婉表態稱，中方希望韓美雙方切實履行核不擴散義務，做促進地區和平穩定的事，而不是相反。

中方其實在警告，南韓的核動力潛艇計畫可能違反「不擴散核武器條約」，並可能加劇區域內的軍事緊張態勢對韓美傳達的資訊，這與之前對美英澳的AUKUS協議有類似之處，也反映了對此區域內國家在中美之間選邊的不滿。