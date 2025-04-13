美中關係 按鍵重啓 但無方向

川普 總統上周宣布暫緩對多數國家的對等關稅 ，唯獨對中國關稅累計拉高至145%，等待北京低頭來談。但北京加碼對槓，將對美關稅從84%提高到125% ；中方已明確表明絕不屈服，奉陪到底。短期內，雙方坐下來談可能性極低。美中如今不僅已瀕脫鉤斷鏈，即使日後經過談判言和，但關係已從競爭走向對立，國際關係格局也丕然大變。

美中間關稅太高，經貿往來已無利潤可言，全球經貿也將大受影響。華爾街日報宣告「劍已出鞘，手套已脫，美中脫鉤的下一章已經開始」，德意志銀行經濟學家指出「世界上最大的兩個經濟體之間正在無序經濟脫鉤」。

美中之間，川習兩人，兩度交鋒，已有個人意氣面子之爭，表層是貿易之爭，中層是老大之爭，深層是體制之爭。在AI科技引導下，轉為對立的抗爭，才是真正新冷戰開始。

川普宣布對等關稅政策後，各國集體驚慌，中國成為唯一重磅反擊的國家，立即對美提出34%的報復關稅，川普反擊，再加50%關稅，全球股票應聲連續暴跌，美債遭大幅拋售，引發金融風暴恐慌。

川普修正策略，9日宣布暫緩對多個貿易夥伴徵收較高稅率的對等關稅，唯獨進一步上調對中國的對等關稅至125%。各方屏息等北京反應。中國國家主席習近平當天接見西班牙總理，首次公開表示，「中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。」沒有漏出任何退讓的口風。

當晚中方就宣布回敬美方累計達125%的關稅，同時也表示「中方不會再奉陪數字遊戲，若要繼續將實質反制」，這個宣示似乎暗示雖不再打關稅戰，但實質反制的手段包括人民幣貶值，出售債券等金融措施。美方也有準備，日前放話正在考慮包括强迫中資公司下市、中方銀行撤離等初步手法。

川普的關稅政策目前似乎可以看出兵分兩路：其一是與目前70多個國家進行談判，達成新關稅協議，其二是關稅戰，中國成為唯一對手。

目前川普已經跟各國依次展開關稅新協議的談判協商，新關稅協議會低於川普所恐嚇各國的對等關稅，國際貿易所受到的衝擊都是在可以掌控的範圍內，回到川普的公平貿易，同時川普還可以繼續收取10%的關稅，成為他降低聯邦赤字的收入來源之一。

如果川普能在這90天內達成，各國不滿意但也只能接受的新關稅協議，進而在國際上形成一個新的孤立中方的經貿大氣候，會對習政權形成極大壓力。

例如越南 為逃避美國懲罰性關稅，將取締中國商品在越南改貼標籤、洗產地，還將加強控管敏感高科技貨品輸中。越南如此，其他東南亞國家也會跟進，中方在東南亞轉口貿易優勢，將被美國徹底封鎖。

目前僵局卡在誰先要求啓動談判對話。雙方信任度已降至冰點，川普又常對敵人口蜜腹劍，現在所有產官學的溝通管道幾乎中斷，儘管川普聲稱願意對話，但卻堅持中國必須先開口。北京則以「互相尊重、平等對話」為前提，拒絕主動聯繫。

中方已汲取經驗，確認如果事先沒有任何充分溝通，絕對不接川普來電，免得自取其辱。川普可以唾面自乾，但是習近平經不起川普的「情緒霸凌」。目前國際政壇上缺乏兩人信任和事佬，扮演傳話的角色，川習之間找不到下台階，高層對話陷入僵局。

目前中國小型廠商已陷入倒閉停工風潮，今年聖誕新年各種訂單紛紛取消，今夏還將迎來1200萬大學畢業生就業，何以安置，社會如何維穩，細思極恐。

美中經貿關係，即使獲得階段性的協議，卻已無法恢復到從前，中國自改革開放以來與加入世界貿易組織後，以美國市場為主的生產鏈，被川普經貿戰打斷脫鉤，這或許到了中國藉機催化中國整個產業從內需化，到重新構思出發的時候。