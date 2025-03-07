台積電成美積電？ 台灣焦慮倍增

台積電 董事長魏哲家 在白宮宣布將加碼美國廠1000億美元，這是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。最近對中共一旦犯台、不願正面表態的川普 總統，也終於說出「如中國侵略台灣將是災難」，台積電對美投資，這讓美國在晶片產業占有優勢，「如台灣有事，美國就可有很大的影響力」。

川普的「影響力」說，並不足以代表美國對台承諾，只證明了川普以關稅為手段，逼半導體業在美投資製造策略奏效。川普曾經批評美晶片法無效，說台灣對半導體「壟斷」，賺走美國人的錢，台積電大手筆對美投資，川普的說法變成，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題，台積電也可多元化布局，在另一個安全的地方生產。

曾經說過「台積電變美積電，門都沒有」的魏哲家，這次在白宮承諾要再興建三座新晶圓廠，兩座先進封裝設施和一間主要研發團隊中心。換句話說，台積電不僅僅是錢進美國，連先進製程和研發都走進美國；想要「關鍵技術」根留台灣，讓台積電發揮「矽盾」功用已經面臨考驗，台積電在美擴大投資，當然是美國經濟和國家安全的雙重戰略考量。

台積電擴大美國投資，市場憂心會排擠台積電其他資金運用，台積電強調，並不影響日本和台灣投資規畫，一切照計畫進行，並維持可持續的股利政策。但以台積過去在美投資經驗，嘗盡了苦頭，更難的是，在美製造投入巨大資金，又要維持53%以上的毛利率是很困難的挑戰，也將帶動相關供應鏈的赴美，這些發展，對台灣而言都不是利多。

對台積電赴美，台灣媒體的大標題是矽盾不保，總統府說事先有掌握，要確保「最先進製程要留在台灣」，這是安撫人心的空話，馬英九前總統說，國人擔心護國神山要被搬走了，這是重大的國家安全危機，他質疑賴總統「以為把護國神山賣給美國當保護費，就可高枕無憂繼續對外喊台獨，對內搞對抗」？

行政院長卓榮泰說，台積的做法是「狀大台灣」的表現，他也重申要「根留台灣」，保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保在關鍵技術上的領先，但台灣能不能實現這期望，卓榮泰恐怕也沒把握，經濟部長郭智輝也拿產業全球布局的觀點，說明「美積電」的疑慮是多餘的，但台灣政府對台積電赴美大投資的計畫，實在也沒有什麼戰略的協助或支援，能讓台積電挺得住地緣政治的壓力。

台積電彰顯台灣的地位和重要性，但政府卻無法伸出援手，反而是台灣國安官員很「精準」的將在事前就將「台積電變美積電」視為認知作戰，要全力反駁澄清，就唯恐「矽盾破防」的說法會成為輿論主調。然而，在野黨也不斷質疑，當經濟部次長赴美協調沒有具體訊息，政府AI內閣也空有口號而沒有作為，沒有政策，台積電只好在美國壓力下自救。

當全世界在電視面前，看到川普赤裸裸的告訴澤倫斯基「你沒有牌」，烏克蘭駐美大使掩面痛哭時，全世界領袖都在回頭盤算自己還有什麼籌碼，可以在和美國上桌談判時，國際政治已經是最赤裸的交易遊戲，但台灣有什麼籌碼能在未來和美國坐上談判桌，在強權環伺的狀況下，維持自己的獨立生存權力？

台灣先是被指控偷了美國晶片生意，然後被要求要付保護費，台積電擴大在美國投資，政府承諾要加強國防預算，都是順應川普的期待，然而即使如此，台灣也和烏克蘭一樣，得不到安全保障的承諾。

台積電擴大在美投資，雖然賴清德總統6日偕同魏哲家出面強調「沒有來自美國的壓力」，魏哲家也說去美國「真正最大的原因是客戶」，但台積電當然是在美國的壓力下，以擴大投資的方法，讓技術和產能能獨資為己所控，順應川普的期待，選擇台積世界布局最有利的道路。這是台積自救不得已的選擇，那台灣呢？賴政府始終相信印太是美國核心利益，在交易至上的川普時代還說得通嗎？而台灣自救自保的牌又在那裡？