「今日烏克蘭，明日台灣」憂慮再起

美俄在沙國會談俄烏戰事，未讓歐洲參與，烏克蘭 也未上桌，川普 並大批澤倫斯基：「不該發起這場戰爭，你們本來可以達成協議」，一席話顛倒俄烏戰爭起源，更讓國際譁然。川普連串驚奇，讓「經濟學人」重啟「今日烏克蘭，明日台灣」話題，而台灣對未來世局動盪的焦慮也更加強烈。

早在當年俄烏戰事起時，連川普都曾說俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，下一個危機就是台灣，北約也屢次提到「今日烏克蘭，明日台灣」的話題。當時全球都把矛頭對準了中國，要協助台灣力抗大陸可能侵犯，但如今話題重啟，不同的是，重點不在中國會不會效法俄羅斯，而是川普會不會像抛棄澤倫斯基一樣抛棄台灣？烏克蘭已成強權談判桌上待宰的魚肉，川普和普亭 已經簽下澤倫斯基的政治死刑判決，要求烏克蘭選舉幾乎是俄烏戰爭停火前的必然發展。

雖然美國副總統范斯和國務卿魯比歐都表達二戰後全球秩序已經過時，必須要改變，但美國如今的許多做法，卻是在重演二戰前歷史，要和俄國聯手終結戰爭，重新畫定世界新局。最關鍵的扭轉，是用結束俄烏戰事，改變美國在歐洲「承擔責任」的「不公平待遇」，要求歐洲國家必須「自負其責」，逼得歐洲確實體會到，不能奢望再靠美國相挺過日子，川普要歐洲各國提高國防預算不是說說而已，歐洲不願挑起擔子，美國也會真的丟掉這爛攤子。

普亭當然樂見此一發展，因為和川普直接對口，重建美俄官方關係，並分化了美歐之間的合作與信任，更關鍵的是，普亭當初發動戰爭，不但侵占的領土能保全，還可能再建一個烏克蘭親俄政權，也會因歐洲各國民粹政黨發展，讓各國更自掃門前雪，弱化歐洲對俄國的威脅，這是符合普亭重返俄國榮光的期待，能這樣結束俄烏戰爭，普亭當然樂見。

美國急於終止俄烏戰爭，就如同當年急要俄軍協同打擊日本，提早結束二戰的用心一般。熟悉中國現代史的人都看到，當年雅爾達密約為爭取史達林，中華民國是如何被賣掉，同樣的，讓俄軍接收東北，讓中共得到奧援，美國幾度干預，當年的蔣介石就和如今澤倫斯基一樣被嫌棄，一度派馬歇爾調停，還要國民黨改組停戰，等到形勢不可收拾，國務院還發表對華白皮書批蔣政權，也為自己失策卸責。如今烏克蘭的命運，幾乎是當年國府丟掉大陸命運的翻版，也難怪「今日烏克蘭，明日台灣」說法會讓台灣更感同身受。

中國當然也不樂見國際炒作此話題，強調俄烏是國際戰爭，台灣問題是中國內政，兩者不能相互類比。蔡英文政府時期，利用此一說法強化了台灣內部反中意志，但也不願見到此話題成為台灣內部「疑美論」的開端。賴清德政府意識到川普新政對台灣的衝擊，舉行了高層國安會議，承諾要將國防預算提高到GDP的3%，以符合美方期待，也強調要強化台美關係，即使無法預測川普新政下一步對台衝擊，但「倚美自立」是台灣沒有選擇下的唯一選擇。

台灣必須讓美國相信，維持台灣在第一島鏈關鍵角色和半導體發展的必須性，對美中競爭至關重要，要美國政府不至於有輕易放棄台灣，或拿台灣問題作為美中交易籌碼，才是台灣避免「今日烏克蘭，明白台灣」命運的做法。

川普當然有商人交易性格，有可能把台灣在「好價錢」時，作為和中國交易的籌碼，但台灣必須讓美國理解，這作為會讓「美國第一」目標重挫，也不利美國抗中目標，更不利於美國在印太地區的戰略優勢，這實質的厲害，才是穩住川普的關鍵手段，台灣要更加把勁，要讓美國少不了台灣，才不會輕易被川普賣掉。