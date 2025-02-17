馬斯克野心勃勃 想用千億買AI霸權

過去一周，馬斯克 非常忙碌，他一面集中火力，開展他改造美國政府的「革命事業」，他把「美國國際開發總署」(USAI D)放入廢紙機後，再把矛頭指向教育部、財政府、甚至國防部，全美和全球都在注意他的「革命」進程；另一方面他又開闢一個重要戰場，提議動用974億收購全球領先的人工智慧初創公司「OpenAI 」。這家公司的執行長阿特曼已表態說，公司不會出售。到了14日情人節這天，OpenAI 正式去函馬斯克的律師，表示不會出售OpenAI。遭拒絕之後，事情並非就此劃下句號，因為馬斯克爭霸AI之野心沒有改變， 吞併OpenAI以取得領先全球的AI技術，只是爭霸途徑之一，還有其他辦法。

1000億其實只是用來收購OpenAI的「非營利部分」，並不包括營利部分。OpenAI的公司結構有別於正常商業公司，由營利和非營利兩部分組成；公司在2015年初創時已是這樣，「非營利部分」以實現AI安全和造福人類為宗旨，並由董事會為代表，「營利部分」則由董事會監管，主要就是監管營利是否符合非營利組織的宗旨。

這種營利和非營利的結構，看似理想，實則自相矛盾。馬斯克和阿特曼都是2015年公司成立時的共同創辦人，但馬斯克於2018年離開，因為當時他遊說公司，將營利部分併入特斯拉，由他掌管，但不成功，只好離開，阿特曼則成為營利部分的主管，即OpenAI的執行長。

2022年11月，OpenAI 用輝達晶片訓練出大型語言模型「ChapGPT」，因此聲名大噪，成為全球領先的AI公司，公司的非營利和營利兩部分開始出現矛盾，於2023年11月爆發嚴重衝突，當時的執行長阿特曼突然被董事會開除，理由正是他違反了非營利的宗旨；後來事件獲得解決，阿特曼回任，多名董事則離職。ChapGPT成功後，馬斯克和阿特曼也由兄弟和同事，變為敵對者；馬斯克在2023年匆忙成立他的AI公司「xAI」，開始追趕OpenAI。

現在OpenAI內部出現更大矛盾：阿特曼在成功推出ChapGPT後，要以發展超人類的「通用人工智慧」(AGI)為目標，而發展AGI則需要巨大的電腦計算力量，而電腦算力需要巨大投資，所以OpenAI最近要集資400億，但是投資者(例如微軟)不再接受公司的營利和非營利結構，要求以投資換取公司股權，即改變公司的結構，OpenAI為了吸引投資，只能出售公司資源，包括公司成立時規定的「非營利權利」。

馬斯克的財團收購對象，並不是OpenAI 整家公司(市值2600億)，而只是非營利部分；如果收購成功，馬斯克的財團就可藉著控制董事會，阻止阿特曼的營利化。馬斯克提出接近1000億的收購價，遠遠超過集資目標的400億，顯示OpenAI的非營利資產，超過阿特曼出售股權給投資者的兩倍以上，如果將來法院在處理收購計畫時，就不能不考慮非營利部分的價格是千億，而不僅僅是400億；這麼一來，阿特曼要用資產換投資的難度更大，需時更久，馬斯克也可以為 xAI的發展爭取到更多時間。

AI是當今最重要科技，野心勃勃的馬斯克要稱霸科技，注意力必放在AI之上。除了加快xAI的發展，還有其他重要步驟，其中之一是特斯拉的自駕計程車。特斯拉已有「自駕軟件」(Autopilot)，馬斯克說了多年，但自駕夢想一直未能實現，AI技術將成為夢想實現的最新寄托。川普二度執政後，矽谷開始傳言，馬斯克之所以投向川普，目的就是爭取川普於兩年內，通過特斯特的Autopilot，讓特斯拉的robotaxi在美國上路。這麼一來，特斯拉就可大躍進，馬斯克的AI霸業就可推進一步。

馬斯克的未來科技王國，還包括社交平台X、太空飛行公司SpaceX、自駕車公司特斯拉、以及人腦晶片公司N euralink等，AI技術的突破，還可成就馬斯克其他事業。