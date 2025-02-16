關稅換TikTok 川普賭上美國AI未來

川普 常自誇第一任期內簽署的中美貿易協定，是有史以來最大的貿易協定，但結果它只是個空包彈。然而，他在就職第二任期時提出的TikTok協議，重要性可能有過之而無不及。

隨著拜登總統全力阻止中國的科技進步，中美關係出現嚴重的科技戰，甚至連川普發起的關稅戰都被視為次要的，川普的第二任期中，是否會積極抵制北京的人工智慧(AI )野心，透過出口管制阻止中國獲得AI晶片 和晶片製造設備，將是他所做的最重要決定。

如果美中達成對TikTok的協議，美國將放鬆對新關稅的徵收，最終這將影響美國晶片的出口管制。但如果川普未能與中方達成TikTok協議，那麼就要準備迎接一場不惜一切代價的AI霸權之戰。川普的選擇將對輝達、Meta Platforms以及所有其他「七巨頭」個股，以及生產AI晶片的台積電產生重大影響。

川普雖然放話表示，如果北京不願意達成協議，他準備採取行動。並毫不避諱地直言：「我們對中國有一項非常大的武器，那就是關稅。」然而關稅或許不如川普想像的那麼強大。美國商務部數據顯示，自2018年以來，中國對美國的出口下降超過20%，從5385億美元降至2023年的4269億美元。中國僅八分之一的出口產品直接銷往美國，這個比例比川普貿易戰開始時的五分之一有所下降。

隨著川普設定的避免TikTok禁令最後期限4月5日日益臨近，新科技冷戰中另一個期限也在進入倒數：拜登政府在執政最後一周推出《AI擴散框架》，120天後，即在5月15日生效；重點在於阻止中國獲得建構最先進AI模型所需的大量運算資源，這些模型將會用於即時優化軍事戰術或發動難以阻止的網路攻擊。

然而在白宮權力交接之後，分析師認為川普可能不會堅持全面封殺，因為川普的國際政策核心是關稅。拜登的晶片控制不會為美國政府創造更多收入，而增加美國收入反而正是川普的主要施政核心之一。

川普政府在第一任期就曾嘗試實施出口限制，目標是中國的華為和中興集團。然而，川普只是利用這些限制作為在貿易協議中爭取更好條款的籌碼。2018年5月，他貼文表示正與習近平合作，讓中興通訊「迅速恢復業務」。他聲稱與習近平有「私交」，而且中興通訊「從美國公司購買了很多零件」。

考慮到這段歷史，以及川普急於避免TikTok禁令，他是否會批准拜登的最後一刻的限制措施仍存在很大疑問，這讓許多美國科技界人士不安。

川普個人對TikTok協議的想法是：如果習近平同意放棄對字節跳動美國業務的控制權，美國將放鬆對新關稅的徵收。但這只觸及了問題的表面。美國晶片出口管制最終將成為任何重大協議的關鍵。在批准出售TikTok之前，習近平會想知道川普是否有意沿續拜登大幅升級AI晶片出口限制的舉措，以阻止中國與美國競爭、甚至超越美國。

不過，在DeepSeek的AI成就震撼華爾街和華盛頓之後，業界開始反思，川普團隊真的會放寬AI擴散政策？業界認為，晶片供應有限促使中國企業走在尋找更有效的方法來訓練和運作AI模型的尖端。預計川普和馬斯克可能會意識到進一步限制將迫使中國加快創新。

需要深入思考的是：如果美國擁有完美的晶片控制權，而中國窮盡一切努力也無法獲得任何先進晶片，結果會是什麼？而在這種情境下，中國的反應、甚至是非理性的反應又會是什麼？無論怎麼想，答案很可能都不會令人愉快。

北京可以利用其在先進晶片所使用的鎵和鍺等關鍵材料供應方面的優勢，擾亂國外的製造業甚至是其他難以想像、更具破壞性的舉措，例如停止生產蘋果iPhone或特斯拉Model Y，甚至對台灣採取行動。

TikTok協議的成敗，或許將是中美競爭走向的第一個重大指標。