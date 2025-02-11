川普新政改革 被比擬成美式文革

川普 總統上任後雷厲風行，天天有新政發布，川普和閣員們顛覆性改變充斥各角落或國際社會。有人認為，川普兩星期多來做的事，比拜登四年做的還多，說法或許誇張，但川普打破條條框框，顛覆人們價值觀或想像，雖標新立異，卻也給人耳目一新之感。有人認為，川普在發動美國式文革，重回真正的美國，中國大陸移民更不乏這類觀點。

川普拿全球首富馬斯克 當槍使，馬斯克被稱為影子總統或地下副總統，他任用六個25歲以下涉世未深的「紅衛兵」主導政府效率部，縱橫聯邦各部門，關閉國際開發總署(USAID)、辭退近萬員工，只留600多人；想讓230萬名聯邦雇員的10%優離，迄今只4萬人申請，二成目標都達不到；想索取財政部支付細節，拿政府支出開刀，被財部拒絕後，聯邦法官下令擋下，是草率魯莽或積極進取，爭議正在擴大中。

川普更是天馬行空、日日有驚奇；他和以色列總理內唐亞胡記者會宣布加薩走廊開發計畫，提議遷走200萬巴勒斯坦人，讓埃及、約旦等國家接收，美國不派兵進駐加薩，但負責開發，徹底剷除哈瑪斯武裝威脅，消除密如蛛網的地下坑道，永久解決以巴紛爭，促進周邊繁榮。川普表現「地產開發商風範」，美國在中東也增加一個強大橋頭堡，徹底改變中東地緣戰略版圖。

可是他忽視巴勒斯坦人權利意願、輕視阿拉伯國家態度，連內唐亞胡都支支吾吾，在場的白宮幕僚長威爾斯神色驚異，似被川普驚嚇到。

川普雖稱在兌現競選諾言，部分華人認為他在搞文革。川普競選時說要發動「常識革命」(revolution of common sense)，改革政府支出和官僚體制，不需高深哲理，只要常識就可衡量。譬如拒絕非法移民、廢止多元平等包容雇用DEI政策、阻止LGBTQ+權利走過頭、禁男運動員變性後與女運動員競爭，或自認女性就可使用女厠等走火入魔措施，打倒「政治正確」、推翻悖離常識的偏態，有如文化大革命。

川普對外採極限施壓，先開價脅迫再談判，對墨加中三國加徵關稅 ，本質是打反毒戰，要求遏制芬太尼輸入美國，墨西哥、加拿大屈服了。對中國目標更遠大，要遏制中共「超限戰」，從關稅入手，然後經貿、科技和軍事多管齊下，打擊Temu、Shein等中國低價跨境電商、影響60萬家廠商和200萬人就業，步步進逼，延後川習通話。

對內則是關閉每年500億元預算的USAID，USAID用處何在？有人指是輸出「顏色革命」，美國現在只想管好自己的事，讓獨裁國家暗喜。紐約時報等自由派媒體被趕出白宮、五角大廈記者室，中情局、聯調局都成精簡或清洗對象，聯邦公務員感受冷冽恐怖氣氛，臉書、亞馬遜等企業巨人轉向獻媚川普。川普還要廢教育部、徹查國防部千億元款項用途、調查Medicare千億元浮報舞弊，藉民氣推進人民運動式改革，既為自己復仇，也清算黨派歧見和流弊。

川普奇異構想層出不窮，如制裁國際法庭、關閉國稅局、取消所得稅，用關稅取代，另設對外稅務局，有如重回1862年開徵個人所得稅前的時代，與收購格陵蘭島或兼併加拿大一樣，都屬異想天開的怪主意，被譏為川普式文革。

川普、馬斯克自知得罪太多人，怕暗殺報復。川普公開說，伊朗如敢暗殺他，美國應殲滅伊朗、血流成河；馬斯克也留遺囑並告訴董事會，如遭遇不測誰是繼任者，兩人都有英雄殉道的「悲壯」，改革得罪太多既得利益者或制度式腐敗的「深層政府」，國內外樹敵太多，充滿艱辛和凶險。

美國沉疴太深，確實需要大破大立改革。20多天來，民眾看到希望，但也見到忽視制度和規範的離譜行徑和阻力。美國多元勢力分立，上有憲法約束、三權分立制衡，川普式文革能走多達，他任期只有四年，我們只能拭目以待。