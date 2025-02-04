對中關稅10% 川普長征的第一步

白宮1月31日爆出兩件大事，一是宣布川普 政府按原定計畫向中國、墨西哥和加拿大徵新關稅 ，中國輸美產品加徵10%關稅，墨加兩國則各增25%，翌日簽署行政命令，訂2月4日起實施；二是黃仁勳到白宮見川普，兩人談到美國的AI政策和向中國禁售AI晶片 的政策。這兩事都是「川普2.0」對中政策的重中之重，反映川普未來的方向。

關稅10%，可說是川普「抗中長征」的第一步；證諸2018和2019兩年的關稅戰，川普由於與北京談判沒有結果，川普就不斷調升稅率，從最初不到10%到2020年1月上升至25%；現在第二次關稅戰，也不可能只限於10%，因為北京不可能在談判上認輸，稅率就會不斷上升。川普所設的上限是60%，從10%到可能的60%，那是一條長征之路。

關於黃仁勳見川普，雙方都沒有透露會談細節。路透引述知情人士消息說，會談時川普表示：「DeepSeek事件發生後，美國公司不可能再花巨資在AI基礎設施上」這句話對輝達不利，因此可能輝達股價在「川黃會」後下跌，會談的另一重點是，必須保持美國科技領先，並把先進晶片留在美國，這應該就是川普的科技政策和禁售政策。「川普2.0」絕不可能讓中國在科技上領先美國，因此必然會杜絕中國拿到AI晶片的機會。

輿論在談到川普的關稅政策時，總會談到：不知他到底是要拿關稅作為談判工具，抑或以關稅作為實質攻擊手段。證諸第一次貿易戰、以及2020年以來的中國積極向外擴張，「川普2.0」的抗中是不可沒有最終目標，尤其是北京2020年的戰狼外交、2022年聯俄改寫自由世界秩序、以及自2023年以來積極竊盜美國技術，希望能在科技上取得領先。

美國新任國務卿魯比歐日前在參院作證時說，美國已到了危險時刻，必須及時制止中國的威脅，否則就會來不及，不久之後，美國人在生活上、消費上和科技使用上，處處都會受制於中國，事事必須得到中國批准，失去個人自主權。

那麼，川普抗中長征會有什麼重招？一，2020年1月川普已經與中國達成貿易戰的「第一階段協議」，由中國向美購買2000億元產品；但不久即爆發疫情，然後是拜登上台，中國至今一直沒有兌現承諾。現在重新談判，談判起點應是這2000億元，不能再讓中共繼續賴帳。

二，川普的關稅長征如要成功，必須堵截中國公司在第三國設廠生產，再將產品輸美，藉此繞過關稅，這一漏洞若不能堵塞，關稅政策將難以成功。川普向墨西哥和加拿大先徵25%，目的正是要阻止中國公司在兩國生產，並把產品輸美。

三，對中禁售晶片，也須杜絕中國公司透過第三國購買晶片的漏洞；這次DeepSeek，白宮懷疑正是透過新加坡一家公司購買到輝達晶片的。

四，川普說過要拿回巴拿馬運河的控制權，又說要買格陵蘭；國務卿魯比歐1月31日說，川普不是說笑，是真的。在川普的鷹派內閣眼中，中國掌握了巴拿馬運河的控制對美國不利，格陵蘭則是北美通往亞洲的重要航運通道。

「川普1.0」已確立了一個重要戰略，那就是美國抗中，所針對的是一黨專政的中共，而不是中國人民。中共2022年瘋狂封城、限制人民自由，造成大量民企關閉，導致2023和2024兩年的經濟大崩潰，嚴重失業和消費不振，人民對中共已失去信心。美國對抗蘇聯的冷戰，最終促成蘇共崩潰；現在美國抗中的「新冷戰」，最終目的當也針對中共。