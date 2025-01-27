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黃仁勳將見川普 談半導體創新

社論

川普20日就職，矽谷巨頭紛紛出席，馬斯克、貝佐斯、查克柏格、庫克和皮采都去了，黃仁勳沒有去，成為強烈對比。科技巨頭在就職典禮的排位，比內閣成員還要超前，更接近川普，反映「新王」川普對科技巨頭的看重。

為什麼黃仁勳沒有去？他去了台灣，20日那天，已轉飛大陸，在北京和上海，與當地的輝達員工慶祝春節。春節是華人最大節日，前往大陸和台灣與員工過年，不失為沒有出席就職禮的最佳理由。但仔細一想，難道兩岸之行，不能稍為延遲數天，那不是更接近29日大年初一？

台灣之行可能另有深意。黃仁勳說過，輝達新一代晶片Blackwell，是輝達史上最重要最創新的晶片，而且它的生產成敗直接影響到輝達的股價。他18日在台宴請38位科技公司老闆和總董，還特別提到，「45家廠」正在開工，合力生產Blackwell，如果沒有台灣的工廠，Blackwell不可能成功。Blackwell的設計特別複雜，要將數十枚晶片拼在一晶圓上，現在成功生產，對輝達對台灣都是值得慶祝之事。黃一再說，台灣的半導體業，是全球AI行業的支柱，沒有台灣的供應鍊，就沒有輝達。

沒有出席就職禮，會否對輝達造成不利？黃仁勳向來只管技術，從不見他與政界交往，這在以前可能沒有問題，但現在川普上台，他又是個有心眼的人，情況可能有變。拜登任內重建晶片業，給英特爾85億援款，另加110億元貸款，但對於在美建廠的台積電，只給66億援款；英特爾是美國嫡系公司，台積電是外國公司，明顯內外有別；更何況，川普不是說過，台灣偷走了美國的半導體業嗎？輝達和黃仁勳，對川普來說，「台味」可能太濃。

黃仁勳只管技術創新，向來如此。晶片行業受周期影響，每一代晶片，流行期一過，就由新一代的晶片所取代，所以必須全力創新不可，唯有創新，才能維持市場的領先地位。輝達2022年推出H100，OpenAI用H100訓練出聊天機器人ChatGPT，開創了「AI 時代」；H100紅極一時，但也只維持兩年，到今年1月，新一代的Blackwell取而代之。黃仁勳去年6月宣布，加快晶片的周期，由「兩年一推」變為「一年一推」，所以2025是Blackwell，2026將是新一代的Rubin晶片。由 H100到Blackwell，再到Rubin，可見輝達著重創新，也是輝達AI晶片一直領先的原因。

輝達的創新，今年尤為突出。黃仁勳6日在CES演講，宣布一連串新產品，顯示出AI 的未來，包括自駕車、人形機器人、AI代理人、以及AI桌面電腦等。華爾街的分析師認為，連串產品為輝達未來十年的發展打下基礎，讓投資者吃下定心丸，不用擔心輝達的股價，因眼前當紅的資料中心業務潮流一過，而潰不成軍。

黃仁勳22日已轉往日本，輝達2月26日才公布財報，所以黃要見「王」，現在正是時候。見川普不一定是巴結，而是真有事要談。拜登卸任前，推出新一波的AI晶片禁售，黃仁勳反對禁售，認為禁售不利創新，因此黃見川普，可分析創新和禁售之道。川普雖然還沒有對拜登的禁售表示立場，但從21日他親自宣布投資5000億的「星際之門」計畫，可見他是支持半導體創新的。

黃仁勳也可趁機談投資。臉書的查克柏格24日提出，投資650億，建設大型AI資料中心，輝達當然也可興建自己的AI 資料中心。輝達更值得建議的是，應在美打造一個AI供應鍊基地；川普要重振美國半導體業，正好需要美國自己的供應鍊。「經濟學人」報導，三分之二的台灣半導體商在墨西哥設有工廠；鴻海去年10月也宣布，要在墨西哥設超級工廠，生產AI伺服服器。

川普要向墨西哥輸美產品徵25%關稅，並且說投資者只要在美生產，就可獲得減稅。黃仁勳正好打鐵趁熱，連同台商，在美打造一個半導體供應鍊基地。

輝達 黃仁勳 AI

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