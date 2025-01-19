川普就職基金 企業巴結「現形記」

隨著川普 的總統就職日將屆，企業界對川普的阿諛奉承正在加劇，捐獻川普就職基金的金額創下新紀錄，過去一個月，川普的就職基金已經收到數百萬美元的捐款，捐贈者包括谷歌CEO皮查伊(Sundar Pichai)、Meta老闆查克伯格(Mark Zuckerberg)、亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos)、OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)和蘋果老闆庫克(Tim Cook)等人，連川普都很自豪地宣稱：「每個人都想成為我的朋友！」。

蘋果在拜登 的總統就職典禮上只捐贈了4萬3200美元，但向川普捐贈了100萬美元。執行長庫克也頻與川普進行會談，顯然是在抱怨歐盟開展業務的困難。亞馬遜雖比較大方，向拜登的就職基金捐贈27.6萬美元，但對川普更豪氣地捐贈了100萬美元。

他們如此公開地宣揚此事，不知道是向同業示威，還是自我壯膽，畢竟傳統上，當企業家們如此臣服於新任獨裁者前時，通常習慣暗度陳倉，而不是被列在公開名單上。

對查克柏格來說，想學馬斯克一樣成為川普身邊最倚重的科技大佬，似乎已經來不及了，然而這位Meta老闆還是非常賣力，包括宣佈取消臉書上的事實查核功能，開放對移民和性別等主題的言論尺度，並在其平臺上推薦更多政治內容，讓川普的支持者可以繼續散佈有關非法移民在俄亥俄州吃貓的謊言，或許也是在回應川普先前威脅他會「在監獄裡度過餘生」。

查克柏格四年前沒有為拜登總統就職典禮捐款，但現在還不只捐款，除了不時稱讚新總統「酷傢夥」(badass)之外，還調整了Meta的領導層，以更加親近川普；川普的盟友懷特(Dana White)被任命為Meta董事會成員，同時強迫英國前副首相克萊格(Nick Clegg)辭去Meta全球事務總裁一職，由當年聲援卡瓦諾(Brett Kavanaugh)性騷擾案的保守派極端主義者卡普蘭(Joel Kaplan)接任。

貝佐斯在這場「拍馬奧運會」上，與查克柏格不相上下。他旗下的《華盛頓郵報》拒絕刊登漫畫家特爾內斯描繪貝佐斯與其他產業巨頭一起跪拜川普的諷刺漫畫，讓特爾內斯慣而辭職，去年選前《華盛頓郵報》也因決定阻止社論支持賀錦麗，而成為其他媒體的頭條。

貝佐斯拍馬的對象不只川普，其旗下產業的亞馬遜串流媒體部門宣佈，將製作一部關於梅蘭妮亞川普「前所未有」的「幕後」紀錄片。該片將由被六名女性指控性行為不端的拉特納(Brett Ratner)執導，與其說這是一部紀錄片，不如說是借花獻佛。

為什麼所有大型企業都不顧顏面地公開討好川普？這是因為川普上任後將宣佈的關稅，將令這些公司的經營變得十分困難，沒有哪一位企業領導人敢冒未來四年自家業務蒙受重創的風險，寧可未雨綢繆，無論這些捐獻是否有回報，最起碼先給接下來四年買一張護身符。

而在各大企業龍頭爭相討好川普之際，有一件事非常清楚：億萬富翁已經完全接管美國，美國人正生活在一個寡頭政治的時代。當然，長期以來，出價最高的人就有權對美國指手畫腳，馬斯克就是一個最鮮明的代表人物。幾十年來，權力一直集中在越來越少的人手中。如今不同之處在於，對川普的逢迎拍馬行為，無論有多麼厚顏無恥，都赤裸裸地攤在陽光下。

美國長期以來一直高舉「例外論」(Exceptionalism)，是其他國家完全無法比擬的民主燈塔，但川普的粗暴施政方式，戳破了美國例外論的幻想，反而美國越來越像他崇拜的普丁治下的俄羅斯。