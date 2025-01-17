拜登的變弱中國 仍是魯比歐的強敵

拜登 在卸任前最後一次的外交演說，誇稱相較四年前，「我們更強，我們的聯盟更強，我們的對手更弱」，他還點名中國的發展「永遠不會超越我們」。拜登這一席談話，彷彿是和川普 「讓美國再次偉大」較勁，只不過，這些自我吹捧即將被川普給瓦解，特別是美國與歐洲的關係，在川普抛出不排除武力拿下格陵蘭後，讓歐洲盟友重溫了川普震撼，紛紛喊出歐洲要團結自保。

拜登口中雖不承認，但他的外交政策確實延續了川普抗中主調，關稅戰爭與對中制裁仍是川普的做法，不同的是「與夥伴携手要比單打獨鬥更有效率」，但這些話，大概不會聽進川普的耳裡。

準國務卿魯比歐就批評「全球主義者」將美國引離追求自身利益的道路，建立了像中國這樣的「利用所有好處卻忽略所有義務」的強國，讓美國付出了代價。他說，現在是時候讓美國關注自身的國家需求，以應對那些削弱美國的國家。

早被中國列為制裁對象的魯比歐，當然是對中鷹派代表，而他點名的美國對手，正是中俄北韓伊朗這些「新邪惡軸心」，這些「軸心國」被美國打壓對抗，越抱越團結，則是出乎美國官員的預料，也是拜登外交政策導致的重大戰略改變，成為全球衝突的大變數。魯比歐直指這些獨裁者播下了混亂和不穩定，而「二戰後的全球秩序現在成了被用來對付美國的武器」，美國將努力從混亂中創造自由世界，再次把核心國家利益放首位。

川普的格陵蘭論，正是魯比歐新美國外交政策的寫照，他不在乎歐盟 或北約的反應，不在意既有的外交架構與遊戲規則，直來直往地要為美國利益不擇手段。川普以武力奪格陵蘭之說，不單是以丹麥為敵，也是與北約，和歐盟為敵。德國總理蕭茲就說川普立場已引起歐盟國家不理解和不安，再加上可能的關稅壓迫，歐洲國家其實從未忘記川普上一任期曾經有的痛苦記憶。

在川普當選後，法國總統馬克宏就喊出歐洲團結，這團結論在這幾個月一直是歐洲政壇主調，因為歐洲不光是受到川普霸權壓迫，連川普近臣馬斯克近來都要對歐洲政局指手劃腳，不光是在社群平台發言批評，甚至有意集資力挺歐洲極右翼政客，影響各國大選，這網路和資金來襲是立即明顯的威脅，更讓歐洲政客們如芒刺在背。

美國霸權的肆無忌憚，當然會引發連鎖效應，拜登以往聯歐制中作法開始改變，過去的兩極對抗很可能變成美中歐的三角關係，歐洲政治領袖開始要化解與中國矛盾，當美國支持已不可恃，這種化學變化就會改變中歐關係，尤其今年是中歐建交50年，雙方計畫在今年舉行峰會，習近平致電歐盟主席要擴大開放。英國更是為改善自己的經濟困境，財相親訪北京要建立「務實且可預料的關係」，英國商界也呼籲政府要強化對中貿易，別在美中關係選邊站。

要在川普2.0放安全閥的國家，不只是英國，中國利用美國權力轉移空檔，向亞洲各國釋出善意，也要拉攏亞洲盟友以減緩川普關稅戰爭可能的衝擊。全面倚美的南韓總統尹錫悅自身難保，支持度低的日本首相石破茂也想另起爐灶，中日關係近期有明顯回溫跡象，雙方政要互訪頻繁，石破茂也有意訪中，論者多認為石破茂在操作槓桿，想讓自己在川普心中份量加權，為自己找到政治空間，中國也開放日本免簽以示好，亞洲局勢也開始微妙變化。

不論世局怎麼變，美日韓同盟或美歐結盟沒那麼容易打破，美國要如何在「美國利益優先」建立「新國際秩序」，各國都在精算，這已不是川普和魯比歐單方說了算的世界。