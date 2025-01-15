加州野火燒出政府治理能力爭議

洛杉磯地區強烈焚風引發五場大型野火，迄今24死、十餘人失蹤、數萬棟建築被焚毀、18萬民眾撤離家園，野火繼續延燒，專家估計損失可能逾1500億元，成為美國建國以來最大的野火損失。火災被政治化，本報社論日前已分析，川普和民主黨 爆發口水戰，民眾憤怒想罷免洛杉磯非裔女市長巴斯、加州 州長紐森 ，有人拿各國政府或兩黨治理的各州，對比應對災變的能力孰優孰劣。

深藍的加州環保政策全美最「進步」、最嚴格，不幸的是，民主黨壟斷加州政治資源、執政前後20多年加州的野火最多、災難損失一場比一場嚴重，到底印證地球暖化或人謀不臧，各執一詞。

野火延燒後，消防栓竟缺水，坐視大火在住宅區蔓延，民眾把憤懣歸咎民主黨政策，包括刪減消防預算、森林管理績效不彰、水資源調度不當等，極左政策再被清算，川普也加入找罪魁禍首行列。擁有最多開心果、杏仁果農場的雷斯尼克家族，被指壟斷加州85%用水，向來挺民主黨的好萊塢明星們撻伐民主黨和紐森州長，網上出現「珍惜生命、快離開加州」等話題。

野火和救火不應政治化，卻無法排除政治和政府治理因素，加州就是一面鏡子。有人質疑，為什麼近代全球最大規模野火多數在美國？而美國歷史上最大野火都在加州？加州政府統計，該州史上規模最大20場野火，18場發生在近20多年，民主黨想藉數據證明共和黨指為「謊言」的氣候變遷是事實，但也旁證野火與民主黨壟斷加州政府的時代高度吻合或相關。

民主黨的激進環保主張和森林、消防、建材、能源等政策被質疑是禍首，譬如放任森林自然成長、不清理林地乾樹欉、增闢防火帶，助長大火蔓延。川普上個任期巡視北加州天堂鎮大火時，曾詢問聯邦撥款55億給加州提高消防能力，錢用哪裡去了，紐森卻拒說明；洛市長巴斯去年也削減洛市消防局1700萬元預算。

紐森強調環保，重視魚類廻游路徑而減少對北加河水送往南加的水量，被廣泛質疑；加州「北水南送」基建在民主黨長期執政後，停止建設輸水管道。屬於沙漠氣候的南加州人口猛增、用水不足，須靠北加州供水和科羅拉多河水，近年乾旱缺雨，各城市供水只能供民生用，一旦發生野火，輸水管根本無力全面取水滅火，都市建設未考量野火成最大敗筆，城市擴張違背自然法則，人口超負荷，民主黨長期執政難逃究責。

美國有野火，加拿大、澳洲、印尼、巴西等國也曾野火肆虐，不同的是，美國西部乾旱嚴重、面積更廣，加上地形焚風，即使擁有全球最先進消防設備，經常眼睜睜看著大火吞沒房屋、森林。

加州民主黨表現很多方面該受批評，但共和黨治理的德州也發生過冰風暴、大停電或山火；佛州、紐約或路易斯安納州都曾遇颶風、大洪水等天災，政府同樣束手無策。洛杉磯民間近日大規模自發性捐贈食物、飲水和衣物日用品給受災民眾，相比兩黨政客打口水戰互相指責，或斷言誰更有治理能力，人間溫情更讓人感動共鳴，這才是正能量。

這次野火碳排放量超過歐洲全年碳排量，火災年年占全球碳排放量二至三成，高溫、乾燥、強風使野火愈來愈頻繁，滅火愈來愈困難成常態，加速民眾搬離乾旱野火帶各州的念頭。

紐森的總統夢因野火可能終結了，全球第五大經濟體的加州，被民主黨長期治理成這樣，環境、治安、遊民等都是隱憂，亟待檢討改善。人類即將登陸火星，但面對地震、狂野天候卻毫無反抗能力，只能順應自然，誰還狂言說人定勝天？