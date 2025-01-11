安葬卡特總統 見證美國領導人傳承

美國五位前現任總統齊聚華府國家大教堂，為享齡百歲的前總統卡特覆旗國葬。這幾位總統的罕見聚會，見證著美蘇冷戰交戰高峰，冷戰後的和平紅利與代價，世界金融充滿巨變動盪，隨著川普接任，更開啟進入沒有航標的歷史大海。

每位總統就任，都承接前任遺留下的時代背景與成敗共業，都有對選民的承諾，在任期間又與兩黨結構體制衝撞，勉力完成任務。以美國二戰之後的世界地位，在過去40年這六位總統成敗改變世界歷史，留下斧鑿削痕，卡特國葬上表現難見的全聚，背後則是政局的遽變與難測。

卡特1976年進白宮，得到初進參院的拜登 大力支持，拜登至今以此為傲，堅稱卡特生前指定他代表主祭。但卡特與拜登最大區別就在於誠實，卡特清新誠實，在選民厭惡尼克森總統時空背景接任，終其一生未改其志；但拜登為了自己權位，對健康狀況說謊四年，這是兩人最大區別。

兩人相同之處，則是都被高通膨、經濟變局與國外亂局所擊垮的單一任總統，兩人都被選民拒絕賦予連任機會。卡特執政接手的政經難題，包括：美國金本位退場使得通膨猛獸脫逃，連換聯準會主席，都壓制不住高通膨高利率，而中東局勢處理不當導致石油危機與伊朗人質危機，更大的危機是活在美蘇核武軍備競賽的白熱化冷戰。

在卡特與拜登之間，美國與世界經歷蘇聯入侵阿富汗、科索沃戰爭、波灣戰爭、九一一恐襲與伊拉克戰爭、與隨之而來的長期反恐、曇花一現但令人心驚動魄的阿拉伯之春，加上金融海嘯經濟災難、氣候變遷與新冠病毒，一直到俄羅斯 入侵烏克蘭與加薩戰爭。

選民選出這幾位總統，領導美國應變挑戰，雖然有若干歷史學者對這幾位總統，做出膚淺民調排名，但我們至今生活還受到這些總統決定的重大影響，並未蓋棺論定。

拜登以高通膨高物價與放任邊界亂象，遭選民拒絕給他第二任機會，更深層原因是民主黨過去主政四年替美國與世界，造成空前未有的新危機。川普放話要奪取格陵蘭，明確表達對蘊藏稀有礦產石油及具戰略地位的重視，被指為霸權擴張領土，現在拜登的國務卿布林肯則回駁「這個想法不是好主意，顯然是不會發生的」，兩任政府明顯戰略不同。

由於對當前中共 政治社會情況的憂心，政商學界對卡特唯一尚不能蓋棺論定的部分，是他的中國政策成敗。46年前，卡特創造歷史，跟隨尼克森打開中國大門的步伐，在美蘇冷戰高峰之際，史無前例邀請共產黨領袖(中共領導人鄧小平)訪問華盛頓，繼而建交，標誌中共準備進入世界舞台。然而卡特當時未必要改變中共，僅止於冷戰布局聯中制俄。

蘇維埃帝國雖已崩潰，但俄羅斯掌控運用核武的意圖，至今不減反增；更與即將後來居上的中共相互呼應，展開新核武的擴充。

卡特原是核子物理工程師出身，成為總統後致力與蘇聯達成限核修約，想要延續尼克森與布里茲涅夫1972年「第一階段限制戰略武器條約」(SALT I)與1975年「赫爾辛基協定」。卡特要繼續推動SALT II規定裁減美蘇雙方核武，遭到參院阻止，最後蘇聯1979年入侵阿富汗，卡特只好放棄推動與蘇聯SALT II的痴望。

去年9月美國防部公布新戰略，指出美國面臨兩個擁有核武的同等競爭對手——俄羅斯和中國，兩國核能力都在不斷提升，為了美國國家安全，以及保衛依賴美國的合作夥伴，美國需要「全速實現核威懾能力的現代化」。當初卡特把中共統治下的中國拉進世界，但萬萬沒有想到如今美國面臨更大的核武威脅卻是中國。五位總統齊聚卡特靈柩前，新冷戰再次以核武競爭形式浮現。