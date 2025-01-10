查克柏格棄事實查核 自省還是跟風？

馬斯克在選前投資川普 押對寶，選後甚至被視為「影子總統」，身價暴漲，美國的社群數位巨擘們紛紛起而效尤向川普輸誠。亞馬遜的貝佐斯不但親訪川普，還和臉書查克柏格 都向川普就職基金會捐贈了百萬美元，兩人都曾是川普眼中釘，如今前嫌盡釋，查克柏格甚至宣布終止事實查核計畫，說事實查核「過於政治化」，反而削弱了信任。

X平台的馬斯克過去就批評臉書的事實查核做法，等同於審查，如今查克柏格向馬斯克看齊，改用社群備註的做法，來取代臉書事實查核政策。此舉一出，馬斯克馬上挺身支持說「很酷」，認為解雇事實查核員是「恢復言論自由」。川普也表態說臉書取得了很大的進展。川普在選舉時曾一度揚言當選後要讓查克柏格下獄，當記者追問臉書是否因他的威脅所做的決定，川普也很有把握地說「可能是這樣」。

查克柏格自己的說法是，「我們回歸初心，專注於減少錯誤、簡化政策，並恢復平台上的自由表達」，他說過去過度執行規則，限制了合法的政治辯論，過度審查了許多瑣碎內容，並使太多人受到令人沮喪的執法行動影響，這令人沮喪的行動不知道是不是指在2021年，臉書因為國會暴亂事件封鎖了川普的帳號，當時的判決是「永久封鎖」，連比爾蓋茲也看不下去，認為臉書的作為過當，即使兩年後臉書恢復了川普的「發言權」，社群媒體巨頭這種專擅的「威權」，仍被視為民主的重大威脅。

學者福山就曾在選前為文警告，「要如何從科技巨頭手中拯救民主」，他直言，在美國諸多政經變革中，最突出的莫過於巨頭網路平台的發展，亞馬遜、臉書、谷歌和推特在新冠肺炎流行前就很強大了，因為他們對政治傳播擁有如此強大的控制力，支配了訊息傳播和政治動員的協調，這對民主制度造成了威脅。

要制衡這種權力，福山認為就是得要政府監管，歐盟對於社群平台威脅民主的影響力極有戒心，也批評臉書在沒有民主監督下封鎖川普帳號的不當，這種「數位獨裁」作為，持續在我們生活左右發生，但整個社會對這扭曲的現象束手無策。

臉書當年之所以會成立事實查核委員會，就是因為2016年總統大選，俄國和劍橋分析事件對選舉的重大影響，臉書成立了第三方事實查核審核機制。然而，兩極化的美國社會認為臉書是藉由此設計規避責任，也有偏向自由派的傾向，這就是查克柏格口中的「失去公眾信任」。他也承認，這次政策改變是因為「近期選舉的影響」，重新將自由表達置於優先地位，同時要有別於主流媒體，取消對移民和性別等議題的討論限制，呼應川普和「那些攻擊美國的公司對抗」，他也批評歐洲愈來愈多的法律限制，讓創新變得困難。

大多數批評者都認為，查克柏格的決定是政治動機勝於證據思考，未來將臨面對多虛假訊息的問題。事實上，查克柏格當年就曾在國會中作證，臉書在新冠肺炎時曾配合拜登政府的要求，也曾有阻止拜登兒子醜聞傳播等例子，證明臉書其實一直很迎合當權者，有討好權力的傾向，無論是臉書對中共的討好，或是查克柏格赴川普海湖莊園的舉動，在在都說明當權者和這些數位巨頭們唱和，對實質言論自由與民主的重大威脅。

資訊科技的變革趨勢不可逆，隨之而來的是AI發展的衝擊，透過人工智慧和社群平台演算法的新秩序，其實不只是馬斯克或查克柏格在扮演「新老大哥」，在可預見的未來，極可能出現更不受控的AI老大哥，各國政府其實都跟不上這快速的變革腳步，讓已支離破碎的民主機制更顯危機，查克柏格的決定正說明了這民主的枷鎖已愈來愈緊，只是人們不自覺而已。