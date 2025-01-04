恐襲危機仍在 美國不可放鬆

2025新年伊始，連續發生兩起似乎相聯的驚人血腥事件，全美震動。兩駭人事件相似處不少，恐怖攻擊意味濃厚，致網路謠言四起，風雨欲來，需要全美團結冷靜，認清敵我，以確保20日川普 第二任就職前後的安全。

元旦凌晨，路易斯安納州紐奧良市觀光熱點法國區，一輛電動皮卡高速衝撞慶祝新年狂歡人群，造成15人無辜死亡，50多人受傷。兇嫌與警方駁火，當場被擊斃；幾小時後，賭城拉斯維加斯市，一輛特斯拉電動卡車在川普國際酒店門前起火爆炸，造成七傷，駕駛當場死亡。兩案相繼發生，聯邦與地方單位當天就宣布破案，但民心仍是驚駭萬分，議論紛紛。

雖然兩案仍有待深入調查，但相似性卻讓網路議論不止，人心浮盪，充斥對調查的不信任。兩案駕駛都是土生土長美國人，都是陸軍、同在一北卡州基地先後受訓駐守、先後在阿富汗服役，兩人所用作案卡車都使用同一共享汽車租賃網站。聯邦調查局卻強調，兩案「沒有關連」。但陰謀論四起，尤其是軍人走極端情況，令人憂心。

紐奧良案已確定是「孤狼恐襲」，沒有共謀者。42歲駕駛賈巴爾作案電動皮卡上的「伊斯蘭國」旗幟，與隨後查獲的臉書視頻，都證實這是在美國本土被激化的恐怖攻擊，沒有受到「伊斯蘭國」直接指示的證據。

前不久，德國發生聖誕節市集恐襲，還令人慶幸美國安全，卻沒料到，惡運即降，紐奧良恐襲事件還是間接與「伊斯蘭國」有關，令人意外與不安。伊斯蘭激進主義力量沒有消失，他們仍在找安全漏洞，美國本土滋生的有計畫恐襲更是難防。

「伊斯蘭國」勢力占領伊拉克和敘利亞 部分地區大片領土，在歐巴馬任期2014到2015年達到頂峰；川普2019年執政不惜與土耳其鬧翻，發動清剿，直搗黃龍，隨後宣布「伊斯蘭國」的所謂「哈里發」已被剷除消滅。但元旦這起打著「伊斯蘭國」名號的恐襲，在川普再次就任之際，是個嚴重預警。

敘利亞政權年底摧枯拉朽般土崩瓦解，總統當選人川普曾不屑表示「敘利亞內戰，不關美國的事」。如今「伊斯蘭國」的孤狼恐襲，仍是難以預防，川普豈可掉以輕心。

首先要加強在敘利亞駐軍；「華爾街日報」立即指出，這給川普上任後美軍繼續駐防敘利亞的正當國安理由，好阻止伊斯蘭國或凱達組織捲土重來的庇護地。

其次是，過去四年，毫無邊防，須預防恐怖分子已潛入境，伺機而動的情況；而美國境內本土公民被激化(radicalized)的突發孤狼式恐襲，尤其是極端軍人犯案，更是一個平日少碰觸的禁忌。美聯社去年10月指出，2017年到2023年有近500人遭到「意識形態被激化」調查，多數是退伍軍人，而被調查人數近年有增加趨勢。

社會上對這次事件仍處於認知紊亂狀態。例如，因紐奧良恐襲，而延後一天舉行的大學足球季後賽「糖盃」開賽時，贊助商公開致辭時針對恐襲事件說，「我們執迷不悟，長期沉迷在分裂和消極的情緒，這必須要克服，才讓自己變得更強大」。

這般講話被痛批認識錯誤，槍口向內，明明發生15條人命的恐怖攻擊，但這家保險 公司贊助商害怕公開指出這是恐怖行動，硬生生扭曲成是社區分化與人性不完美的「政治正確」的結果。社群平台砲轟，「必須馬上抵制這家保險公司」、「這難道竟是受害者的錯，因為大家都沉迷於分裂，所以必須死？」

九一一以來，各次各型恐襲證明「伊斯蘭國」或「凱達組織」對美國人民百姓的攻擊不分「政治正確」或是「社區分化」，只有堅持美國價值，一致對外，才是確保國家安全的正確立場；與恐怖組織談判永不會成功。

國會開議後，川普支持者將於19日舉行華府造勢盛會，接著舉行就職典禮；元旦恐襲提醒我們，全美境外或本土的恐怖組織，仍然伺機待動，美國不可放鬆。