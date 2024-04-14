抗中轉捩點 美日菲歷史性峰會

拜登 總統第一任最後一年，終於在本周完成印太地區安全戰略部署，強化美日雙邊聯盟與美日菲三邊結盟方式，抗衡中共 近十年的崛起，讓印太地區盟國安心，進而維持以美國為主的世界既有國際秩序。

拜登在華府先後主持美日峰會與美日菲峰會，點名中共對印太地區和平安定的威脅，同時表明美國與日菲共同抵抗中共。拜登和岸田文雄宣布升級美日雙邊國防和安全合作，要防範與遏阻印太地區發生潛在衝突。美日未來要進行與澳洲共同開發新型飛彈系統、英國也將參與美日共同生產先進防空飛彈的協議，還即將在印太地區舉行軍事演習。

拜登公開表示，美澳英正探索如何將日本 納入AUKUS核潛艇聯合生產夥伴關係的「第二支柱」，「第二支柱」涉及人工智慧、高超音速飛彈和量子運算等領域先進軍事技術的共同開發。美日達成70項軍事合作案，從高能飛彈到登陸月球。拜登明白指出「這是我們結盟以來最重大的升級」，美澳英的軍事同盟，要拉日本入盟，日本求之不得，岸田稱這是日本「歷史的轉捩點」。

美日兩國更表達對台海和平穩定的嚴重關切，要嚇阻奪取台灣，岸田說，「片面企圖透過武力或脅迫來改變現狀，無論是哪裡，都絕對無法接受。」他表示，「今天的烏克蘭，可能會是明天的東亞。」

更讓外界矚目的是，日本自衛隊與駐日美軍強化合作，提升指揮系統；雖然美日仍保持各自獨立的指揮管制體系，但已在規劃提升駐日美軍的指揮位階，把目前在夏威夷印太司令部的部分指管權限轉到駐日美軍，提升駐日司令三顆星到四星級位階。

同時美日聯合聲明，日本將協助生產製造美國軍火，美軍大型船艦及戰機可在日維修等等，進一步解除日本自衛隊綑龍索，對日本是前所未有的軍事國防提升。一個軍事重新壯大的日本，竟然是在習近平主政之後；中國不是不可壯大，而是為什麼壯大的中國讓左右鄰國害怕，心生恐懼。

拜登接著與岸田和趕到華府的菲律賓總統小馬可仕，共同發表聯合聲明，推動三邊國防合作。聯合聲明更直截了當對中國在南(中國)海「危險和破壞穩定」的「咄咄逼人的行為」表示「嚴重關切」，也對東(中國)海局勢表示「嚴重關切」，「我們堅決反對在南(中國)海危險和脅迫性地使用海警和海上民兵船隻，以及擾亂其他國家開發利用離岸資源的做法」，並要求中共遵守國際仲裁法庭2016年7月12日的裁決。美日菲還計畫今年明年展開多次聯合海上軍演與軍事合作，朝準軍事同盟國推進。

一如小布希總統上任，原本在新保守主義派主導下，要專注應對中共崛起，但九一一恐襲完全改變，美國陷入長達20年的反恐任務，從而給中共2002年加入世貿組織後崛起契機。如今，突然爆發的俄烏戰爭與以哈衝突，兩場都是重大地緣政治危機，加上偵察汽球事件，使拜登團隊過去兩年不停調整對中共的策略。

俄烏與以哈戰爭，至今都因為兩黨政爭而讓拜登陷入困局，反而在對付來自中共的威脅上，兩黨有高度共識。拜登外交團隊應對中共沒有內部掣肘，他一反川普「美國優先」策略，新建朋友圈，圍堵北京。

去年8月在大衛營與日本岸田及韓國尹錫悅的三國峰會、去年5月「QUAD」美日澳印四國峰會、再有AUKUS(澳英美)等；一直到這次連續兩場峰會是三年多來在亞洲建立新聯盟工作的頂峰，也有拚連任，交出外交國安成績單的用意。

北京這次面對美國在印太地區的兩場外交攻勢，顯得被動，先是外交部對日本加入AUKUS表示「日本需要認真反省侵略歷史，停止參與小型軍事和安全組織，真正走上和平發展道路」，淡化處理。同時官媒刊出專訪菲律賓前總統杜瓦特大罵現任小馬可仕的錯誤政策。

其次，中方調整習近平接見馬英九的日期，選擇在拜登岸田峰會時舉行，以沖淡美日軍事外交攻勢衝擊。

但誠如美駐日大使艾曼紐在美日菲峰會前受訪指出，印太地區諸國有兩戰略願景(strategic visions)選擇，一個是「這是中國地盤，中國說了算」；另一個是「美國是永久存在的太平洋強國，長期看好」，從這次的兩場峰會看來，「美國這邊正在取得上風」。