馬習會拚兩岸和平 賴鷹內閣添變數

馬英九 訪陸11天，一路強調兩岸和平避戰是這一代中國人的責任。馬英九在見習近平 時脫口中華民國，不管是有意或無心，他畢竟完整傳達了「一中各表」，期望台海和平立場，至少有助於台海緊張降溫，連美國務院都表態，鼓勵「降低緊張局勢改善兩岸關係的步驟，支持在有尊嚴和尊重的基礎上持續對話」。

習近平在馬習二會給足了「馬先生」面子，在人民大會堂東大廳待之以外國元首上賓之禮，王滬寧和蔡奇兩位政治局常委陪見，更是打破規格。習近平未再提「一國兩制」，強調兩岸同胞同屬中華民族，兩岸中國人沒什麼心結不能化解，沒什麼問題不能商量。兩岸制度不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。他說，中國將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，也樂見大陸民眾多去「祖國寶島」看一看，透露出有意重啟兩岸旅遊政策的用意。

馬習二會是由大陸方面主動，習當然是有意在賴清德 就職前，藉著馬習再會的安排，對台灣方面表達較軟的氛圍，降低兵戎相見的緊張。由馬習二會起，將安排一系列台灣重要人士赴陸到訪，也符合習「愈交流愈親」的期待。

雖然馬英九是台灣前總統，但如今畢竟是民間人士，習對馬的禮遇重視，希望傳達台灣仍有支持兩岸一家的聲音，以阻絕九二共識不受支持的意見。台灣陸委會就以不代表多數民意來評價馬習二會，民進黨政府態度仍擺得很硬，沒有在第一時間表達願意接下馬習會的和平橄欖枝訊息。

台灣內部反應很兩極，傾綠主張仍然是批習統戰，嘲笑馬甘於成統戰棋子，然而官方心裡有數，馬英九在此刻能扮演和平使者角色，對台海對峙現況當然有緩解作用，也減輕賴清德政府上任的壓力，只是基於政黨競爭不能明說。挺藍支持者和工商界，當然貿易通商比戰爭好，區域緊張只會干擾經濟，習能放軟不說重話，對市場總是好消息。

然而，對台政策，千萬不能忘了習近平在和拜登通話時所說，台灣問題是不可逾越的紅線，希望拜登落實「不支持台獨」。央視新聞報導習馬會強調，習說兩岸同胞要堅決反對「台獨分裂活動」和「外部勢力干涉」，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來。

在賴清德當選總統後，大陸方面並沒有針對賴清德個人做嚴厲攻擊，但曾在去年蔡英文訪美時，將時任駐美代表的蕭美琴列為「加重制裁」的台獨頑固分子， 大陸公布的台獨頑固分子的名單還包括當時的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、外交部長吳釗燮，國安會秘書長顧立雄等人，依中共的法律，這些人的台獨行徑是要終身追懲。

賴清德的就職演說是否會在兩岸問題上放緩尚不可知，但是從賴清德陸續公布的新內閣人選中，看起來是「蔡規賴隨」，仍然倚重這些蔡政府的國安要員，只是位子輪調而已，包括吳釗燮調國安會秘書長，顧立雄任國防部長，陸委會前副主委邱垂正升任主委，這些官員在兩岸政策上，鷹派風格絕不下於大陸戰狼外交官，而這一系列國安官員任命，也意味著賴政府備戰遠高於和解。

可能基於派系平衡的政治考量，在蔡英文出面下，總統府秘書長林佳龍三度和賴清德懇談，終於首肯接下賴政府外交部長，然而，林佳龍是正常國家促進會的領袖，「正國會」的創辦人就是游錫堃，「正國會」的信念主張就是要讓台灣「正常國家化」，當然是中共眼中的台獨，由林佳龍取代專業外交官出任外長，拋出來的政治訊息當然是悖離兩岸政策放緩方向，這些鷹派政策執行者任命，當然也會讓中共當局對新情勢有所評估，會不會在軟話放後出硬拳，賴清德就職演說會是個考驗，就職前後的國際情勢也會增加變數。

在日本首相岸田赴美和拜登峰會前，美國國安顧問蘇利文接受日媒訪問時強調，美國的方針就是確保「台灣有事」永遠不會發生。習近平和拜登通話時也強調，美應將「不支持台獨」落實在行動上，美中共管台海情勢的走向愈來愈明顯，賴清德這連串人事與政策安排，中美自然會有反應，賴政府能否知所節制，減少台海緊張變數，美中都盯著看，才能確保「台灣有事」不發生，台海不生波。