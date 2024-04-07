川普媒體借殼上市 操作大選風向

川普 擁有的川普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group)在與特殊目的收購公司(SPAC)合併後，於3月26日開始在那斯達克交易所上市交易，股票代號為「DJT」。上市時股價大漲，但之後因披露其唯一業務「真實社群」(Truth Social)去年虧損6000萬美元而暴跌。然而川普旗下企業，利用借殼上市的手法操作大選，所帶來的影響，遠遠超出它在華爾街的起伏上下。

在川普面臨巨額法律罰款而焦頭爛額時，川普媒體上市後的快速上漲，讓川普的淨資產在短短幾天內增加了幾十億美元。而且川普大量持有一家上市公司股票，為個人、企業甚至政府提供了一種全新的、更直接的途徑，來增加總統候選人的財富。

過去4年川普遇到許多挑戰。首先，川普未能連任總統，之後一系列起訴和判決，導致川普面臨數億美元的罰款，目前這些罰款處分正上訴中。然而，川普媒體的成功上市，給了川普一個增加財富的工具。以3月27日歷史最高收盤價66美元計算，他的淨資產增加至少36億美元，投資 人用買進股票的方式支持候選人，把錢放進候選人的口袋，這種方式比競選捐款更直接。

該公司7位董事多是川普的政治盟友：除了加州前共和黨國會議員、現任DJT執行長努尼斯(Devin Nunes)外，還有川普任內的美國貿易代表賴海哲、前國家安全委員會官員帕特爾(Kash Patel)以及前小型企業管理局局長麥克馬洪(Linda McMahon)。兒子小川普也是董事之一。

這種政治和金融的結合，使得川普在川普媒體的持股條款，成為爭議的核心；在借殼上市後六個月內，川普和其他早期股東被禁止出售或出借他們的股票；但董事會可以修改相關條款提早放行，不過這樣做將遇到法律和政治上的挑戰。如果董事們允許川普提前賣出股票，他們與川普的關係可能會被法律追究，是符合股東最佳利益還是符合川普的最佳利益。

許多總統都曾在任上時涉及商業利益，其中一些人也抓住靠個人品牌獲利的機會，例如歐巴馬出版暢銷書賺進一些版稅。但過去還沒有總統候選人在大選前的幾個月，以個人名義推動公司上市。一位很可能入主白宮的總統候選人在一家與自己品牌相關的上市公司持有大量股份，涉及道德問題。

而川普在11月大選前的競選集會和媒體露面中，推銷川普媒體，從法律上講，川普完全有權力和自由推銷該公司股票，無須擔心違反法律規定。競選活動法律中心(Campaign Legal Center)競選資金資深法律顧問波特斯(Shanna Ports)指出，很難證明川普支持者買入川普媒體的股票違反了競選資金法。要證明人們投資該公司是為了支持候選人、而不是因為看到一個投資機會，將是非常困難的判定。

不過川普旗下公司的破產 歷史斑斑。最後一家上市的川普公司是1995年的川普酒店及賭場度假村，也使用相同的DJT代碼，於2004年破產，並從紐約證券交易所下市。川普媒體甚至在向SEC提交的文件中強調，川普的破產歷史是一個風險：「許多與川普總統有關聯的公司已申請破產，不能保證川普媒體不會也破產。」

披露風險因素有助於讓川普媒體避免違反證券法，因為如果公司經營不順利，該公司可以說財測沒有誤導任何人，因為所有風險都已經披露。如果人們只是想追隨川普現象，而不在乎企業經營體質，該公司也毋須為此負責。

川普媒體其實是一種加密貨幣。就像比特幣一樣，人們購買它的股票並不是為了未來的現金流，而是因為預期其價格會上漲，也對這種資產有一種歸屬感，持有該公司股票就像是加入了川普俱樂部。對他們來說，可以用川普媒體股票來表達自己的信念和承諾。因此要預測它的股價走勢，不能用一般的投資規則；預測該公司的財富就像預測比特幣的走向一樣，每個人都有一套理論，但都是「無基(本面)之談」。

川普媒體上市，相當於對川普第二個總統任期的數十億美元賭注，重返白宮可能對他的社交媒體企業有利可圖。如果他在11月獲勝，「真實社群」可能會成為總統溝通的主要方式。

這就是目前投資人的賭注心態，如果川普在2024年大選中落敗，股價會很快暴跌；如果他獲勝，可以想像股價將會在更長時間內保持偏高水平，至少會維持4年。