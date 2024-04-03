中國陷AI孤島 軍備有卡脖子危機

習近平領導下，中國極力想擺脫美國的遏制圍堵，卻愈來愈陷入華府有心部署的軍備競賽、人工智能(AI )孤島和國際聯手戰略包圍等陷阱中，迄今難脫困。不少評論認為，中國可能面臨巨變邊緣，連帶使世界充滿危險變數，包括在台海動武轉移焦點，值得警惕提防。

不少專家認為，習近平可能步前蘇聯後塵，被動或主動走入美國的世紀戰略布局中，目前的經濟局勢，有可能像日本80年代一樣，面臨「失落的十年」，房地產危機、財政窘迫和地方政府債務爆表，中國超趕美國至少需再20年，甚至永遠不可能，中國民族主義者依然信心滿滿，但客觀衡量許多因素，中國難以樂觀。

軍備競賽和人工智能，是本世紀美中兩大競爭領域。習近平受中國強勢崛起的中國夢制約，抛棄韜光養晦，想在各方面取代美國，完全忽視前蘇聯被美國「星戰計畫」誘入軍備競賽拖垮財政的教訓，主動投建藍水海軍，想效仿美軍部署全球，巨資投入太空爭霸、興建航母及各種導彈研發，追求與美國抗衡。

美軍印太司令阿奎利諾上將在國會作證，指三年來中國增加400多架戰機、20多艘戰艦，導彈庫存量翻一倍，核彈頭從2027年可能有700枚，到2035年達到1500枚，耗費驚人。或許北京自認財政實力和GDP，是前蘇聯崩潰時的數十倍，不會重蹈蘇聯覆轍，甚至認為這樣反而可拖垮美國。

如今中國軍費連年猛增，2024年已達2332億美元，增幅7.2%，但與美國8860億美元軍費相比，中國軍費僅有美國四分之一，考量中國國力僅及美國三分之一，美國軍費占比遠小於中國；而中國維穩經費可能還高於國防軍費，三項大撒幣支出：軍費、維穩、一帶一路，已成中國最沉重負荷。

中國面對美國結合日、澳、英、韓等反共聯盟，其軍費總和是中國四、五倍，菲律賓、印度、越南都投入抗中行列，如今中國經濟走低、外資撤離、人口高齡化加速、製造業蕭條，電動車、太陽能板等產能過剩；對外面臨國際孤立，中央和地方負債占GDP比重超過美國，財政枯竭，連年需龐大軍費支撐，軍備競賽的風險遠超外界想像。

美國與荷、日等國聯手，封鎖先進晶片 和製造設備輸中國，也限制中國企業使用美國AI雲計算，如成功封鎖其影響空前深遠。有人形容AI產業是人類第四次工業革命，一旦落後脫隊，數十年都難修補。AI計算需要先進晶片組成的圖形處理器GPU自我演算大數據庫，形成可怕的算力和智能，能改變許多產業生態，也是各國競爭焦點。

專家指美國OpenAI推出ChatGPT後，中國百度等網站號稱也有AI，內容卻是採連接ChatGPT接口譯成中文供AI學習。中共 封殺境外所有可用的龐大數據庫，如谷歌圖書、維基百科或各種論壇等，西方的雲資訊庫不讓中國使用，使中國AI難有高品質數據可自我演算學習，只能採用「過濾淨化」的互聯網數據，中國AI只能依附西方AI，無法完整發展出正常運算智能。

中國目前可不懼怕美國封鎖先進晶片，因為2022年、2023年美國制裁前，中國已儲存約20萬個GPU，半數是Nvidia先進A100晶片，足以訓練四到五個美國GPT-4規模相似的模型，最終可增建20個AI中心。只是日後GPU改朝換代，中國硬體停留現狀。尤其中共封鎖西方所有著名的人文巨大資訊，百度、字節跳動等都無法有優質資料庫讓AI學習，「抄作業」使中國AI大模型算力落後，中共還強調AI發展須體現社會主義核心價值觀，自我封鎖使中國AI成世界孤島，後果比晚清鎖國還嚴重。

中國自詡AI人才充足，事實是全球頂級AI菁英28%出自美國，26%出自中國，而美國依舊是吸引中國、印度AI人才的最大國家，帶領西方對中國築起嚴密技術封鎖高牆，近期屢傳拒簽中國理工科留學生，加上中共的數據資訊鎖國政策，將使中國與美歐差距越來越大，可能成本世紀中國發展的最大危機之一。

美國是有心或順勢為中國部署了各種障礙，而中國財力愈來愈捉襟見肘，習當局卻在弱化民企，嘴上談改革開放，政策向左轉，社會各階層利益受損愈來愈嚴重，群體事件增多，中共不安全感愈來愈強，須靠維穩和軍費尋求安全感，形成惡性循環，使更多人深信中國離巨變愈來愈近。