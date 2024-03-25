狗急跳牆 普亭會使用核武器嗎？

法國總統馬克宏上月底公開表示「不排除派兵進入烏克蘭 作戰」，引起俄羅斯 強烈不滿，總統普亭 說，如俄羅斯和美國領導的北約發生任何直接衝突，「都將導致距離全面性的第三次世界大戰僅差一步之遙」。俄羅斯國家杜馬(國會下議院)副議長21日更具體恐嚇，莫斯科當局正研擬使用核武，轟炸法國首都巴黎，此話一出立刻引發輿論譁然。

就在此刻，莫斯科郊外的番紅花城市大廳22日晚發生恐怖攻擊事件，造成的死亡人數已達143人、逾140人受傷，傷亡人數恐再攀升；儘管極端組織伊斯蘭國的地區分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)宣稱犯案，但四名槍手在企圖逃往俄烏邊境時被逮捕，俄羅斯總統普亭暗示烏克蘭涉案，誓言要懲罰幕後的黑手，讓大家擔心普亭的手段會無所不用其極，包括核武器在內。

過去兩年中，普亭已經三次揚言動用核武器，三度核威嚇分別是，對烏戰爭開戰之初，在俄羅斯節節敗退時，這次是在其大選投票前。西方分析家多半認為，普亭一再使用核威脅，是要和烏克蘭戰爭進程相互為用，警告西方不能讓衝突升級，也提醒美國和其他西方對手，若把他逼得太緊，會付出一定風險。

許多戰略學者認為，不必過分擔心普亭的核威脅，但也不能漠視普亭有動用核武的可能。聯合國秘書長古特瑞斯在日本召開的聯合國安全理事會上，引用今年奧斯卡得奬電影奧本海默說，「人類在奧本海默的續集中無法倖存，地緣政治的緊張局勢和不信任已將核戰風險推升到最大年來最高點。」古特瑞斯雖然沒有點名普亭，但他強調核武恫嚇必須停止，「以任何形式威脅動用核武皆令人無法接受」。

古特瑞斯的憂慮不是沒有道理的，當前世界主要戰場，俄羅斯和以色列都有核武，北韓不時試射飛彈來在東北亞威嚇，伊朗持續在提煉濃縮鈾，接近可製造原子彈程度，而美俄關係處於古巴危機以來最低點，美中關係也空前對立，俄中伊朗日前聯合軍演更讓人側目，世局對立程度，比冷戰時期有過之而無不及。

普亭這回重啟核威嚇，除了要在選前展現國威魄力外，也是對北約東擴的反擊，特別是法國總統馬克宏強調歐洲對烏克蘭戰事必須要有自己的立場，不排除派遣軍隊的可能性，這話一出，包括北約、英法等歐洲各國立即表態，沒有派兵援烏計畫。北約自己陣腳大亂，就是顧忌俄羅斯對歐洲戰事升級的可能反應，普亭當然要不客氣放狠話，不能讓西方輕侮。

然而烏克蘭的狀況確實不太樂觀，連美國國防部長奧斯汀病後首次訪歐，和五十國軍事領袖會議都警告，烏克蘭現今處於存亡危機，也讓美安全處於險境，美國不容烏克蘭失敗。奧斯汀壯哉斯言，但美國援助仍在國會卡關，而烏克蘭已經有彈藥短缺問題。

美國總統拜登對北約支持不遺餘力，但美國前總統川普對北約未履行財政義務的成員國很感冒，甚至狂言說鼓勵俄羅斯「為所欲為」。川普的態度當然引起北約和歐洲跳腳，這也是馬克宏想要「歐洲戰略自主」的起因之一，美國是北約最關鍵力量，一旦美國支持北約力量鬆動，那就是普亭恢復俄羅斯帝國榮光的大好機會，普亭當然會期待看好戲。

也正因為川普和普亭兩大狂人較勁，原本可以管控核危機的中程核飛彈條約美俄都叫停，普亭又宣告退出歐洲傳統武器條約、全面核子試爆條約，暫停新戰略武器裁減條約等，聯合國希望美俄兩國能恢復後續協商，但以當前俄烏大戰方酣，根本沒有可能，而聯合國推動的「禁止核武器條約」，因為沒有任何一個核武國家加入，也只是聯合國自己畫的空中樓閣。

現在俄羅斯又遭到恐攻，目前烏克蘭否認有策畫參與此事，但從過去北溪管路遭炸，橫跨黑海的克赤大橋遭毀，雖然無法證明，但是烏克蘭的特種部隊都扮演一定的角色，也讓現在俄羅斯舉國群情激憤，不分青紅皂白的，認定烏克蘭有份。

現在最重要的是，大家都要冷靜下來，各國要通力合作，普亭宣稱要報復，但是不能是毫無節制的，甚至訴諸戰術核武的濫殺無辜；而且就像這次美國事先通報俄羅斯可能有恐攻一樣，謹慎防範後續的恐怖攻擊，同時要詳細調查，這次是誰應該負責，文明社會是不容許濫殺無辜的恐怖攻擊的。