美中諜戰 起重機、抖音都成工具

國會眾院以壓倒性比數通過法案，要求字節跳動出售海外版抖音 (Tiktok)，拜登總統表態，如參院也通過，他會簽署。之前美國政府調查全美港口中國製造起重機，發現帶有可遠程遙控的傳感器，美方擔心，中方藉此獲取貨物進出港口訊息，戰時可癱瘓美國港口運輸。

美中的間諜 戰愈演愈烈，繼2019年川普政府禁止中國華為5G設備，歐洲盟國跟進後，美國政府也清查中國「千人計畫」、「中國製造2025」相關的華洋學者；近日媒體爆料，川普曾指示中情局(CIA)利用抖音，醜化習近平形象。美國正與SpaceX合作，建立全球低空衛星偵察網，全面打壓抖音、調查港口起重機、不斷有中國留學生或博士後學者被禁止入境，不久前起訴兩名華裔美軍出賣情報給中國，都證明美中間諜戰方興未艾，華人可能遭池魚之殃。

禁抖音已成兩黨共識，全美有1.7億人使用抖音，一旦遭禁，可能衝擊拜登競選連任的年輕人選票；川普立場180度大逆轉，從任內禁抖音，現在反對禁抖音，政客反覆，只顧自身利益、缺乏原則。

上海振華重工(ZPMC)製造的碼頭起重機，全球有107個國家地區使用，市占率逾七成，世界第一，美國有80%港口使用，但美方發現起重機內有可用於通訊的蜂巢式數據機，可遠程遙控，引發質疑是特洛伊木馬。反情報專家說，遠端介入機制在戰時可控制並關閉美國港口，美、德、澳都展開調查和更換起重機。振華重工否認起重機收集情報，北京外交部更嘲諷美國草木皆兵，雙方各執一詞。

起重機事件凸顯美國製造業外包，依賴中國製造太深，竊密無孔不入，十多年前，美方發現美軍軍服、軍靴竟是中國製，戰機也出現中國製少數零組件，現都已更換美國製。全球化和美國外包養大了中國製造業，畸型現象遠超過當年美蘇競爭，加劇美國人對中國的猜忌和不信任。

美國要強制抖音賣給美國，看似霸道無理，但如從WTO組織的對等互惠原則看，中共 禁谷歌、YouTube、臉書和X(前Twitter)等在中國使用，美國媒體無法在中國傳播，但央視等黨媒和抖音卻在美任意傳播發展，甚至能影響美國選舉，違反平等互惠原則。

有人認為，美國國力走弱，因此尋找替罪羊，但平心而論，中國採人海戰術竊密，利用留學生、觀光客和平民搜集情報，收買華裔美軍提供軍事機密，倒逼美國更提防中國和華人。

中國嘲諷美國草木皆兵，但中國何嘗不然。去年外交部長秦剛下台，神秘失蹤；國防部長李尚福和多名火箭軍高層將領被一鍋端免職，對照美軍高層將領說，美方掌握中共火箭軍全部據點情報，一旦美中開戰美軍可同時摧毀共軍逾1000個據點，傳聞秦、李等去職涉集體貪腐或間諜洩密，再對照中國兩起人工智能(AI)有關的神秘死亡事件，美中間諜戰並非空穴來風。

中共軍方人工智能專家、38歲的馮暘赫去年7月1日中共黨慶當天凌晨2時35分，在北京「執行重大任務」時出車禍身亡，十天後中共才發布訃告。他是設計共軍「戰顱」電腦兵棋系統的靈魂人物，謠傳他出車禍內情不單純。

去年12月，商湯科技創辦人、號稱「中國人臉辨識之父」的湯曉鷗驚傳因病逝世，年僅55歲，他患什麼病語焉不詳。商湯承包中共控制全國的人臉辨識監控系統，湯曉鷗曾來美留學獲碩博士學位，曾是微軟視覺運算部門主管。謠傳他驟逝是尋短墜樓，與商湯股價暴跌、捲入高層政經利益紛爭而遭滅口，震驚各方。

去年7月，中共推新版「反間諜法」，規定中國註冊或活動的個人、團體及組織，都須無條件提供當局要求的任何資料；8月再推出鼓勵全民舉報抓間諜，只要舉報獲證實，最多可獲50萬人民幣獎賞，造成外企、外籍人士大舉逃離中國。時間點的巧合或與前述洩密、死亡案等有關；而美中到底誰有被迫害妄想症，也見仁見智。

美中的全方位競爭滲透各領域，美國未能洞燭機先，被中共滲透，如今須付許多代價彌補，禁止先進晶片輸中國，也遭遇中國在各國註冊公司化整為零收購再轉口突破，專制政體這方面優勢似超越美國鬆動的管制禁令，最後能否封堵中國，猶未可知。