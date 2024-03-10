從藍海變成紅海 電動車產業的整合

許多跨國汽車公司原本認為今年將是電動車 起飛的一年。然而電動車革命正在失去動力：繼2022年銷量飆升後，如今買家興趣轉趨低迷，現實迫使車商調整原本的能源轉型節奏，變得更加符合實際。

電動車產業曾經相當迷人，資本市場給予股價高漲的正向回應，特斯拉 的成功也讓傳統汽車廠商急切地斥資數千億元投身於這個當時認為的「藍海」，但才不過幾年的時間，「藍海」已成「紅海」。

電動車市場雖然在2023年仍見成長，新車型紛紛推出，加上業者削價競爭，而政府大方的稅收抵免也降低購買成本，但銷量並未達到預期。

汽車製造商對此也採取相應行動；特斯拉率先在全球引爆降價大戰，結果並不如人意，全球最大電動車製造商頭銜，已讓給比亞迪；福特削減F-150 Lightning電動皮卡的產量，並延後120億元的電動車投資 ；通用汽車延後三款車型的發布，並放棄2024年生產40萬輛電動車的目標；本田也宣布終止與通用汽車共同開發平價電動車的計畫。

豐田汽車公司董事長豐田章男可能是唯一笑到最後的人，他曾多次公開表示油電混合動力是更佳選擇，尋求碳中和的路徑不是只有一條。該公司北美部門CEO小川哲男近日更坦言，寧願購買碳排放積分，也比在電動車上「浪費」錢好。

這些汽車製造商雄心遠大的轉型計畫，在現實中都栽了一個跟斗。跡象顯示，在早期少部分嚐鮮的消費者之後，大多數普通用戶依然不信任電動車，除了價格過高外，對安全性、續航里程、充電便利性等因素的不滿，成了限制電動車業務發展的重要因素。

傳統汽車業者靠著深厚的燃油車財務家底，可以快速調整策略，先退守傳統燃油車的防線，再謀定而後動；至於電動車界龍頭如特斯拉和中國的比亞迪，已走過產業陣痛期，在市場「大者恆大」鐵律下，與追逐者的距離愈拉愈遠。但對成立宗旨純為挑戰特斯拉的電動車新創業者而言，逐鹿中原的戰國時代就要結束。

像是Rivian、Lucid和Fisker這些電動車新創業者幾年前風頭正盛，成功吸引投資人的興趣和資金，股價狂飆，市值暴漲，未來一片光明。而如今面臨成長放緩，就連市場領導者特斯拉也警告，未來幾個月將面臨嚴峻挑戰。

Rivian上月公布令人失望的財報，並宣布裁員約10%，市值已從2021年的1530億元峰值跌至110億元。更有人異想天開地建議，取消自行造車計畫的蘋果不如收購Rivian，因為其估值已降至極低水平，而且蘋果需要開發一些新市場，Rivian可能就是問題的答案。

當然，現在已轉向全力主攻AI的蘋果，要收購Rivian的機率低到不行。但持有Rivian 16%股份的亞馬遜卻有可能；亞馬遜是這家電動車製造商的最大股東，還向Rivian訂購上萬輛電動送貨車。不過Rivian的時間不多了，馬斯克上個月估計Rivian距離破產大概還有六季的時間。

與此同時，Lucid市值從2001年的914億元峰值暴跌至如今的76億元。該公司上月表示今年將只生產約9000輛電動車，遠低於3年前預測的9萬輛。至於Fisker，目前市值僅有2.58億元，低於2021年的41億元。市場傳言，Fisker正與日產汽車就合作夥伴關係和財務支援進行談判。根據外傳協議，日產將向Fisker的卡車平台投資4億元，並計畫於2026年開始生產阿拉斯加電動皮卡。

中國電動車市場也呈現出類似樣貌：在比亞迪之外，「蔚小理」(蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車)三家業者靠著與跨國同業或創投基金暫時續命，其他新創公司如愛馳、眾泰、海馬汽車差不多已走到盡頭，中國電動車市場正從過度擁擠，開始過渡到適度集中。

2023年美國電動車銷售市占率僅有7.9%，汽車專家愈來愈懷疑2032年67%新車為電動車的目標能否實現。除非在充電基礎設施方面取得重大進展，並降低生產成本，使電動車的定價與汽油車和混合動力車持平，否則這個目標就不可能實現。

兄弟登山、各自努力，電動車產業急速發展後，已進入盤整冷卻期，未嘗不是一個產業升級的契機。透過汰弱留強的市場機制，讓汽車製造商接受適者生存法則的洗禮，相信在塵埃落定後，更強大的業者有能力生產出更符合消費者需求的產品。