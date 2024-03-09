拜登國情咨文吹響大選進攻令

拜登 總統7日向國會發表他第一任期內最後一次國情咨文 ，這是一篇讓民主黨樂開懷、讓共和黨與川普 憤怒、宣示大選全面開戰的演說。姑且不論內容如何，拜登的表現精彩絕倫，鬥志激昂、主動叫陣，藉這次演講的全面攻擊，為11月前的選戰定調，各方皆已嗅出，無論誰贏誰輸，兩黨合作後路已斷，選後已無癒合可能。

從國情咨文演講表現來看，拜登首先證明他完全心智正常，一掃民調對他年紀太大的疑慮， 整場一小時又八分鐘的演講，雖有一兩次無傷大雅的口誤，口齒清晰，更能幾度脫稿，即興回擊現場共和黨議員的挑戰，弄得共和黨議員無以為繼，反被拜登當場將軍，民主黨議員更大聲宣布「沒有人敢再提拜登心智問題了」。

極右派共和黨喬治亞州眾議員格林，當場挑戰拜登敢不敢說出喬州遭無證客殺害的護校女大生的姓名時，拜登立即拿出印有女大生萊利肖像姓名的胸章，不但說出女大生姓名，同時指出是被民主黨認為犯忌字眼的「非法移民」所為。當場讓格林啞口無言，但這也是女大生遭無證客殺害後，拜登總統首次公開提及此慘案，間接承認邊界安全危機。

其次，拜登為此次演講在大衛營與幕僚準備已久，正值大法官裁定科州選票不得除名川普，而川普超級星期二壓倒性擊敗對手氣勢如虹之際，所有左右媒體評論都指出拜登攻勢凌厲，在宣揚他過去三年施政成就同時，左右開弓，毫不客氣逐項點出共和黨反對法案的荒謬。華府自由派網媒「政治」稱「拜登放棄橄欖枝，改用重錘出擊」，是定調選戰氣氛的刻意之舉，美聯社稱拜登「似乎從昏睡醒來咆哮」，反擊譏笑他的批評。

拜登演講開始不是報告國家過去一年情況，而是不點名攻擊川普。他全程不屑的以「我的前任」13次點名批評。把普亭對國際民主的威脅，以及川普對美國民主的威脅相提並論，「自由和民主同時在國內外受到攻擊」，拜登認為已經無法與川普對話，直接挑戰選民，要為民主做出明智票決。

除了俄烏戰爭外，拜登總統在外交國安上僅有兩項大重大宣告，首先宣布美軍將在加薩沿海地區新建海港，透過海運，對難民提供更多的人道救援。其次，他表示，「唯一真正的解決方法是『兩國方案』」，然後「努力建立能持續至少6周的立即停火。」但拜登未能如期在演講中宣布以哈停火協議，是重大挫折，如果持續沒有停火協議，將成為重傷拜登與民主黨的變數。

另一項則是針對中共部分。拜登的說法聚焦描述管理世界兩個最大經濟體間的競爭，他要阻止北京在先進技術方面獲得優勢，這是促進美國就業和製造業，與保護美國個人資料的努力。他說，「我已經確保中國不能使用美國最先進的技術，也不允許在中國進行交易。」他表示，「坦白說，儘管我的前任對中國發表過所有強硬言論，但他(我的前任)從未想過要這麼做，我希望與中國競爭，而不是衝突。」他批評川普對中共軟弱，而他對中共軟中有硬。

拜登演講中還把國會暴動攻擊與保護婦女墮胎權，列為選戰主軸，不過拜登演講竟然沒有著墨能源政策，尤其是綠能政策與反全球暖化的進展，這說明過去一年，通膨與戰爭已讓選民對石油價格感到憤怒，電動車的發展更已陷入遲緩狀態。

川普則立即在他網站上回應拜登的攻擊，為自己辯護，抨擊拜登這次是「可能是有史以來最憤怒、最缺乏同情心和最糟糕的國情咨文演講」，「這是我們國家的恥辱！」，各方都認定這次選舉將是美國有史以來最負面的大選。

根據NBC News最近民調，拜登在演講前支持率極低，只有37%，這低於川普2020年的支持率(46%)。CNN對拜登國情咨文的即時民調顯示，六成多的觀眾有正面反應，其中有35%反應非常正面；但去年觀眾對拜登國情咨文的反應，72%反應正面，其中34%觀眾反應非常正面，如果接著幾天的民調反應沒有特別正面，證明事態非常嚴重。

拜登奇低的支持度，連帶拖累拉低國會民主黨眾議員與參議員的選情，這就解釋為何拜登要利用這次大選年的國情咨文，卯足全力，後無退路，殺氣騰騰的吹響進攻令。拜登說，「現在我們面臨聯邦歷史上前所未有的關鍵時刻」，「我今晚目的是喚醒國會，並提醒美國人民，這不是普通的時刻。」