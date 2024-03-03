中國AI落後 美國圍堵之勢已成

人工智慧模型ChatGPT在2022年11月出現時，中國科技公司如騰訊、阿里巴巴等正受制於中國政府的打擊私企，事前對這一革命性的AI 聊天機器人毫無所知，數月後才急起直追，但始終落後；眼前的中國危機是，在美國第二輪禁售後，中國的AI發展，將更為落後，相形之下，美國則迅速推前，雙方差距進一步擴大。

至今為止，中國號稱已有130個類似ChatGPT的AI模型，占全球生成式AI模型的40%，但這些模型的功能如何？中國最大搜索引擎的百度 ，去年3月搶先推出「文心」，成為最早開發出的模型之一，但在發布會上，竟展示預先錄製的視頻，被當場揭露，成為全球科技界的笑話，不過「文心」不斷改良，現已推進至「文心4」，號稱功能與GPT-4相若。

在美國上市的百度子公司「愛奇藝」，日前表示，對OpenAI公司新建模型「Sora」很感興趣，今年1月才推出的Sora模型，可讓文本變成視頻，愛奇藝希望借助這種技術，發展自己的影視娛樂。愛奇藝的例子顯示，中國的AI發展，還是要依賴美國技術。

中國最大互聯網公司騰訊，在2021年市值曾達6000多億美元，超過當時的臉書，只落後給蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜，世界排第五，但遭到政府打擊後，市值僅及之前的一半；創辦人馬化騰，兩周前更揭露說，過去一年，在美國展開對中國的第二輪禁售晶片時，手上還有大批輝達 晶片存貨，足夠用來開發「數代」的新模型；騰訊的AI技術，雖不能說是領先世界，但也不致太落後於人。這一透露顯示，騰訊的AI技術，與百度一樣，必須依賴美國晶片。

至於中國最大電商阿里巴巴，去年4月推出模型「通義千問」，號稱是全世界最強大聊天機器之一。但阿里與騰訊一樣，在遭受打擊之後，沉潛兩年，直至最近才掙扎再起。日前公布業績時透露，該公司的雲端服務，客戶包括了中國一半的AI公司和80%的科技公司，所以希望結合雲端，推進中國的AI發展。阿里宣布，雲端收費減55%，以爭取更多客戶；阿里日前更牽頭，為中國最大AI新創公司Moonshot AI籌集到10億美元，參與投資的包括騰訊和微軟。這家創辦不到一年的公司，總投資額已達25億美元。

騰訊、阿里和百度的例子顯示，中國開發生成式AI模型，必須依賴美國技術。ChatGPT出現之後，中國公司只能緊跟其後，使用輝達晶片，將大量數據「訓練」成模型，再用模型生成的內容，回答人類的提問，其中輝達的晶片最為關鍵。美國商業部於2022年10月禁止輝達的H100和A100先進晶片銷往中國，輝達即以功能較次的H800和A800作為代替；騰訊、阿里和百度等去年因為屯積大量H800和A800，所以去年中國的AI模型開發「不致太落後」。

可是美中競爭導致殘酷的現實，美國去年10月進行第二輪禁售，並特別針對中國的AI業，力阻中國利用輝達晶片，開發出可能用於軍事和損害國安的AI技術，所以連H800和A800也禁售。輝達今年第二季推出比H100更新的H200，這意味著騰訊和百度等去年屯積的H800和A800，將變成落伍。科技發展的速度太快，使騰訊和百度再度被拋在後面。

相對於中國AI的不進則退，西方則在過去一年多迅速推前，至今已形成對中國圍堵之勢。領導世界AI發展的黃仁勳提出，世上每一國家，都必須打造各自的AI基建，以免國安受到威脅。日本的情況最明顯，軟銀投資百億美元，台積電在日興建的熊本一廠已於日前投產，二廠已開始動工興建，三廠也已在計畫中。

黃仁勳去年9月訪印度，最近又訪日本、越南和馬來西亞，都是商談在各地興建AI工廠。這些國家都是中國鄰國，在地緣政治上特別敏感。英國的安謀和荷蘭的艾司摩爾，最近乘著AI股市狂潮，股價大漲，已在美股中成為舉足輕重的AI公司，與美國融為一體，讓美國的AI實力更為鞏固。

2018年貿易戰爆發後，北京宣傳科技創新和自力更生，2030年前超過美國，領先全球。谷歌前執行長施密特，至2020年疫情爆發初期，仍在警告說，中國AI技術可在2030年超過美國。但這一說法無人再提，因為在ChatGPT出現之後，中國的AI已遠遠落後。