中國經濟規模可能永遠追不上美國

美國國家安全顧問蘇利文本周表示，中國經濟規模可能永遠不會超過美國，長期以來中國將取而代之的預言不可能實現，因為在中國陷入困境的同時，美國擁有疫後最強勁的經濟復甦，而且是全球主要經濟體中通膨最低的國家之一。

多年來，經濟學家一直預測，無論是在這十年還是下一個十年，「東方崛起，西方衰落」，而中國的GDP總值將超過美國，但現在這些預測離事實愈來愈遠，隨著中國經濟面臨一系列的挑戰，這一刻可能永遠不會到來。

1990年時的中國經濟規模還不到美國的10%，過去35年來，中國經濟的成長速度遠高於美國。中國向來一再公開宣稱中國只會崛起而美國注定退步，但北京近日對此已噤聲絕口不提。

根據國際貨幣基金(IMF)數據，美國目前GDP總值約為28兆美元，而中國約為18.5兆美元，去年美國未扣除通膨前，名目經濟成長率達到6.3%，意外超過中國4.6%的名目成長率。

令人矚目的是，相對於美國經濟展現韌性蓬勃發展，而中國經濟卻步履蹣跚並陷入通貨緊縮，股市長期低迷，消費者信心減弱，成長放緩，人口萎縮。最主要差異是因為美國經濟具有先天的韌性，而中國經濟持續受到一些長短期問題的阻礙，包括勞動力減少、房地產 市場崩盤以及企業對政府政策失去信心。

美國和中國在政治和社會存在分歧，並不是什麼新鮮事，但過去幾年證明，這兩個超級大國在經濟上的分歧也不斷擴大。

美國正走在強勁的經濟成長道路上。2023年第四季實質GDP成長3.3%，遠高於分析師預期；而且前一季成長數字更是驚人的5%。股市飆升，通膨降至接近聯準會2%的目標。這些數據讓經濟衰退的預測禁聲，愈來愈多人開始相信聯準會一手主導的軟著陸勢必完美達成。

IMF本周將今年全球GDP預期從2.9%調升至3.1%，就是因為預測美國經濟將持續走強。而另一方面，中國在擺脫新冠疫情 封鎖後，仍然背負著不斷增加的債務、通貨緊縮和陷入困境的房市，這些因素更導致外國資金快速逃離中國的金融市場。

不過兩國之間的消長，對中國有利也有弊；美國沒有出現衰退，強勁的美國經濟會隨著美元走強而向中國購買更多外國商品，實質上有助於支撐中國的製造業和出口，反而有助於提振中國的經濟前景。

中國疲軟的經濟和不確定的成長前景，無疑將使中國政府更加渴望緩解與美國的貿易緊張局勢，如果中國經濟前景因需求疲軟或貨幣貶值而進一步惡化，除了中國出口產品的國際價格下降之外，中國自美國進口的商品數量也將減少。

美國和中國截然不同的消費者基礎，也是經濟表現背離的因素之一。在美國，消費者的強勁動能和持續的消費熱潮，至今有效的避免了經濟衰退，白宮推出多輪疫情紓困措施和提高失業救濟金的決定，也提振了市場。

但中國情況完全相反，政策制訂者一直不願意這樣做，反而是擔心如果過度刺激消費，可能會削弱出口或導致通膨上升。2023年中國民間支出沒有達到預期，尤其是在疫情封鎖結束後，原本期待的報復性消費並未出現。除此之外，官方青年失業率更是高達20%。

專家指出，中國GDP很難持續成長5%以上，面對日益嚴峻的成長阻力，要實現5%的成長，政府就必須保持適度刺激消費，以及針對性的紓困計畫。

北京應對經濟傾頹不振的政策，往往都是治標不治本，當前政策的目標瞄準的是解決股市下跌的肇因，而不是房地產和住房供應等結構性根本因素。

近幾個月來，中國已開始對房市進行去槓桿化和去風險化，北京方面似乎也承認，推動過去十年來成長的房市榮景，可能已經結束。由於中國公民的財富大多與房市掛鉤，這方面的問題對消費者信心和支出產生巨大影響。房產價值暴跌反過來又削弱了信心，迫使消費者囤積現金，這最終意味著流入經濟的資金和投資減少。

香港法院本周下令對房地產開發商中國恒大進行清算，恒大集團 仍欠投資人超過3000億美元；估計中國有超過100萬人遭到波及，這項最新的事態發展將使政府支持房產業的努力，變得更加艱難。