中國的經濟問題 其實源頭是政治

中國人民銀行24日宣布在農曆春節前調降銀行存款準備率兩碼，估計向市場釋放約人民幣1兆元(約1411億美元)資金，來救「跌跌不休」的中國與香港股市，宣布後，雖迎來股市大漲，但各界並不看好中共 這種膠布式止血措施，非但認為中國股市與經濟情況還要持續惡化，也顯示這些方向錯誤、力道不足的措施，說明北京的確在害怕中國經濟失控，而經濟問題正加速變質成政治問題。

僅僅一周前，中國總理李強 16日才在瑞士達沃斯世界經濟論壇上宣稱：「中國的經濟穩健，2023年的全年經濟成長率在5.2%左右」他說，「中國具有超大規模的市場，並處於需求快速釋放的階段，將持續為各類企業和人才的發展提供廣闊的舞台。」他喊話說「選擇中國市場不是風險，而是機遇。」

大家注意到李強的這段講話強調「中國市場處於快速釋放階段」，但是相對於近來的中共的幾項措施，並沒有針對需求部分提出任何新措施，新公布的中國青年失業率為14.9% ，用「不斷完善統計方法」來企圖掩蓋去年6月高達20%以上的青年失業率駭人情況，讓各方產生高度懷疑，認為中共當局掩耳盗鈴，不能面對事實。

就在李強大吹中國經濟「穩健前行」後，中國與香港股市18日開始暴跌，滬指保不住2700點，儘管各方券商專家分析師配合提出各種解釋，但一般股民完全沒有信心，網上平台悲觀情緒火熱瀰漫，外資一面倒看衰。

中南海坐不住了，李強22日主持國務院常務會議，官媒齊聲合唱，「充分體現維護資本市場穩定對於穩定經濟社會大局的意義」，接著人行就宣布下月5日降準，要向市場提供長期流動性約人民幣1兆元等措施。各方認為病情嚴重，一次降準不夠，年後可能還會降準、降息。

但中國內還是有拯救經濟的不同聲音，指出除了撒幣救市與盲目擴充基礎建設外，更需要剌激民間消費。早在去年「五一」就察覺，出遊人雖多、但消費遽減的警訊，中共當局不是不知民生強勁消費，是重振經濟的重要手段，但中共執政當局執意不准。

習近平 去年8月在黨媒「求是」刊出的文章指出，要避免效仿西方的刺激政策增長模式，要大家有「耐心」，「學習時報」發表文章，明確反對向消費者發放現金，指這種成本太大，在中國根本不可行。習近平思想反對西式消費帶動增長的辦法，他認為撒錢「會養懶人」。這種欽定思維讓中國人民陷入當今經濟困境，更看不到繁榮的未來。

民間聲音一冒出來，就被掐死；上海「財新」元旦社論「重溫實事求是思想路線」指出「當前，民營經濟增長乏力，社會預期轉弱，財政金融風險顯露，社會保障問題 日益嚴峻等等，不僅事關國計，也波及民生。直面真問題，方能解決真問題。」還說「近幾年收縮性政策頻出，傷害了企業，也削弱了市場預期。收縮性政策的背後，存在著一套背離實事求是路線的治理邏輯和行為方式。」這篇文章，立即被下架消失。

美國在疫情伊始前後面對經濟挑戰作法是雙管齊下，在大筆發放百姓紓困金，促進消費不停滯的同時，連續通過「基礎建設法」 與「降低通膨法」，政府與民間同心同步在最短時間內振興經濟。

雖然是事後諸葛，聯準會可以及早警覺到聯邦大手筆印錢紓困，將導致高通膨，應及早採取預防揩施，但是開年以來，美國經濟多項數據報喜，就業人數增加，聯準會今年可能連續降息，實現經濟「軟著陸」，加上股市受到科技股財報激勵，屢創新高，美國樂觀情緒指數上揚。

我們當然知道各國經濟體質有異，中美經濟體各有所長，但面對病症求藥，現代醫療並無不同，中共領導人豈能有落伍心態，早有學者指「習近平的經濟困境在毛主義根源」，「習近平意識形態正在成為一座壓在人民頭上的大山」。

但中國再無人敢有異聲。華爾街日報直指中國官方接連出手，顯示對於股市不穩定的擔憂，「已從經濟問題上升為政治問題」。紐約時報專欄作家克魯曼說的更直接，「中國經濟遇到了大麻煩」，「最可怕的是，它是否會試圖通過軍事冒險主義來轉移人們對國內困難的注意力？」他的結論「我們不要對中國的經濟下滑幸災樂禍，這可能會成為所有人的問題。」