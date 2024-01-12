憂心拜登選情 歐巴馬出面警告

華盛頓郵報日前獨家報導，前總統歐巴馬 在年底長假前，曾與拜登 一對一共進午餐，建議拜登調整選戰策略，競選團隊需要在德拉瓦州威明頓市的競選總部，配備更多高層決策者，已經就位者更須賦予更多權力，不必事事向白宮請示，就像歐巴馬2012年在芝加哥成立連任競選團隊一樣，不再局限只由白宮幕僚主導，歐巴馬甚至還提到協助他兩度打贏總統選戰的政治幕僚普勞夫(David Plouffe)，是拜登競選團隊所需的高級策士。

這件事可以有兩個角度來分析，其一是，拜登現在的選情已經非常的差，但是競選團隊內部充滿樂觀，因為上次大選，從不被看好到最後逆轉勝的經驗顯示，只要川普 取得共和黨總統提名，大部分中間選民將會發現自己更不喜歡川普，拜登還是更好的選擇，這次選舉只要還是同樣的兩個人出來，將像上次一樣，船到橋頭自然直，取得最後勝利。

但最近幾個月來的民調，拜登都落在川普後面，這讓曾任歐巴馬政治策士的艾哲洛(David Axelrod)在社群媒體X發文，對拜登的勝選能力敲響警鐘，甚至暗示拜登應考慮放棄競選連任。

不少民主黨高層都已經提出警告，面對前總統川普的威脅，拜登總統與競選團隊顯得過於自信、輕敵，又聽不進勸告，民主黨內部醞釀尋找人選取而代之，而呼聲最高的竟然是前第一夫人米雪兒．歐巴馬，這也反映前總統歐巴馬在黨內聲望之高，無與倫比。

這就牽涉到第二個角度，為什麼由歐巴馬來出面警告？拜登做過歐巴馬的八年副總統，長久以來與「老闆」之間的關係五味雜陳，尤其是2016年歐巴馬任期屆滿，明知拜登想出來競選總統，結果他竟然公開支持喜萊莉．柯林頓，這讓拜登情何以堪，拜登選上之後，川粉們一直在背後傳言，歐巴馬才是隱身幕後的真正總統，歐巴馬提到普勞夫，也很刺痛拜登的幕僚，因為就是在2016年，由普勞夫代表歐巴馬去警告拜登，他要爭取總統提名，機會很小。

但是自從拜登上任之後，他每隔兩、三個月，就定期與歐巴馬餐敘，聽取老長官的意見，因為歐巴馬的八年總統任期，是民主黨的輝煌時期，對中間選民，更是吸票機，最近還幫拜登小額捐款募得400萬元，拜登無論如何都要得到歐巴馬的支持。

要歐巴馬出馬，對拜登直接提出警告，可見黨內已經到了忍無可忍的地步；歐巴馬向來就覺得川普是個難纏的對手，不僅川粉鐵板一塊、保守派媒體生態圈支持同情他，還有愈來愈兩極對立的政治氣氛，都是有利於川普的，15日愛荷華共和黨黨團初選之後，川普的提名之勢將不可擋。

如果今年11月的選舉，僅是對拜登政績的公民投票，他勢必會輸，因為拜登原來承諾會把川普所弄糟的美國「撥亂反正」，結果並沒有更好，反而在他任內爆發烏克蘭與以哈兩場戰爭，而且美國的通貨膨脹居高不下，一般百姓苦不堪言。

事實上，拜登本人並不是像外界所認為的老糊塗，在感恩節前，拜登就「嚴斥」幕僚們，為什麽他的民調數字「不可接受得低」；民調沒有起色，是因為畫錯重點；現在拜登團隊攻擊川普的焦點，一是在墮胎問題上，希望吸引婦女票，另一則在他鼓動圍攻國會的反民主方面，但在意這些議題的選民，本來就已經在拜登這邊，強調這兩個議題，僅是同溫層內的相濡以沫。

拜登的當務之急有二，一是在邊界問題上對共和黨讓步，盡快恢復對烏克蘭與以色列的援助，讓兩場戰爭早日結束，並且把以後的無證移民問題，推給共和黨；二是盡快讓以色列在加薩停火談和，好讓民主黨的年輕選民回流。

這些年輕選民在2020年是因為暖化議題支持拜登，現在同一批人卻因為拜登親以色列，而對他反感，反映在民調上特別明顯，川普在18歲至29歲的選民中，以46%領先拜登的42%，而在2020年拜登輕易地就贏川普20%以上。

距離投票還有10個月，歐巴馬的歷史遺緒，與拜登總統任期內的成功，是分不開的，所以歐巴馬對拜登勝選連任有很高的期待，同樣的，拜登現在雖然是全美國、甚至全世界最有權的人，但對於過去的總統老闆，總是充滿了兩難，既希望前總統能夠肯定自己，但也希望走出前總統的陰影，這不是美國特有的，台灣的蔡英文與賴清德，也是同樣的情結關係。