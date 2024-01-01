中國減持美債40% 沒有想像中嚴重
根據報導，中國10年來大幅減持美國國債40%，在當前美中對立之際，格外引人矚目，是否有政治性目的，雖耐人尋味，不過大部分市場觀察家和分析人士都認為 : 減持美債雖是事實，但絕大程度是出自資產調整的考量。
美國財政部最新數據顯示，截至10月底，中國持有的美國國債餘額進一步下降至7696億美元，較9月減少85億美元，為連續第七個月下降，也是連續第19個月低於1兆美元。2023年全年中國的美債持有量總計減少975億美元。
分析師表示，這是因為美國國債「供需失調」，加上聯準會貨幣緊縮措施，美債吸引力下行，中國減持美債是優化、而且多元化其持有海外國資產的舉措。自2013年底達到峰值以來，中國減持美國公債一直是長期趨勢。中國黃金儲備同期持續上升，9月底達到7046萬盎司，較2013年底增加一倍以上， 就是中國優化外匯存底資產結構的長期措施之一。
分析師指出，這股趨勢也正顯示出，由於擔心美國政府不斷上升的聯邦赤字，以及全球去美元化趨勢，海外投資人對美國國債的偏好正在減弱。
國際貨幣基金(IMF)警告，在高利率和企業違約率上升的壓力下，美國債務日益不穩定，財政赤字在2023年持續惡化。根據國會預算辦公室(CBO)預測，到2052年，美國聯邦債務規模將達到GDP的185%。
美國公債殖利率近月飆升至16年新高，雖然大家都認為由於是中國拋售美債，但要注意的是 : 單以美國財政部的統計數據來下定論，是以管窺豹。因為依據其他資料估計，自2015年以來中國持有的美債相對穩定。
這是因為美國財政部的官方數據，僅反映外國在美國託管機構或保護資產的金融機構中的持股，如果計入北京在比利時和盧森堡等離岸託管機構持有的美國國債，中國的美國資產持有量，基本上穩定在1.8至1.9兆美元之間。
此外，美國政府數據也未能反映第三方管理的美國資產持有情況。眾所周知，中國國家外匯管理局在全球債券和對沖基金以及私募股權公司也都擁有帳戶。即使中國減少了美債持有量，但以其他形式而有所增加，比如說買進機構債券。
機構債券由政府資助的企業發行，發行商多為公辦民營企業，像是房利美和房地美。事實上，北京持有的機構債券還曾一度超過美債資產。根據粗略估計，2022年全年，加上2023年前六個月，中國買進超過1000億美元的機構債券，僅出售了400億美元的美國國債。
而且若以人民幣計價，中國拋售美國國債更沒那麼嚴重，因為自2013年11月以來，人民幣相對美元貶值約20%。以此計算，中國持有的美債只減少近27%。如果再加上國際託管機構持有的美債和持續買進的機構債券，中國的美債持有量10年來僅減少5%。
這也正是美國財政部長葉倫並不擔心中國減持美國國債的原因。她在今年中國國家主席習近平訪問舊金山之前表示，如果中國減持美國國債以支持人民幣匯率，「這並不令人意外」。
支撐人民幣匯價就是中國減持美債的理由之一，出售美債是獲得美元的快速方式，中國會使用這些美元進入全球市場購買本國貨幣，人為地抬高它的價值，就像在拍賣會上安插暗椿抬高喊價一樣。
另一種說法是中國為了貿易因素而放棄美債。前總統川普任內設立的貿易壁壘，在拜登總統任內並沒有拆除，中國經由出超賺取的美元減少了，因此靠拋售美國國債來換取美元。
除了中國的行為外，美國本身的問題也值得探討。美國面臨的財政挑戰以及聯準會積極收緊貨幣政策，被視為美國經濟即將下滑、甚至未來一年可能出現衰退的警訊。中國拋售美債顯示其對美國財政的擔憂，以及聯準會的策略對全球經濟的潛在負面影響。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國阻止俄羅斯央行動用其外匯儲備，此舉損害了美國的信譽。近幾個月美國信用評等被調降，更凸顯出美債問題惡化的風險。
2006年美國淨負債占GDP的比率超過10%，就已令資本市場感到不安。現在這個比率已飆升至60-70%。這代表外國持有的美國債務，將繼續惡化，而將美國經濟不振的原因，甩鍋給中國拋售美債，可說是本末倒置。要重振美債的良好聲譽和資產品質，美國只能寄望自助人助。若是明年經濟如願軟著陸，或許將不無小補。
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