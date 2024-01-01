中國減持美債40% 沒有想像中嚴重

根據報導，中國10年來大幅減持美國國債 40%，在當前美中對立之際，格外引人矚目，是否有政治性目的，雖耐人尋味，不過大部分市場觀察家和分析人士都認為 : 減持美債雖是事實，但絕大程度是出自資產調整的考量。

美國財政部 最新數據顯示，截至10月底，中國持有的美國國債餘額進一步下降至7696億美元，較9月減少85億美元，為連續第七個月下降，也是連續第19個月低於1兆美元。2023年全年中國的美債持有量總計減少975億美元。

分析師表示，這是因為美國國債「供需失調」，加上聯準會貨幣緊縮措施，美債吸引力下行，中國減持美債是優化、而且多元化其持有海外國資產的舉措。自2013年底達到峰值以來，中國減持美國公債一直是長期趨勢。中國黃金儲備同期持續上升，9月底達到7046萬盎司，較2013年底增加一倍以上， 就是中國優化外匯存底資產結構的長期措施之一。

分析師指出，這股趨勢也正顯示出，由於擔心美國政府不斷上升的聯邦赤字，以及全球去美元化趨勢，海外投資人對美國國債的偏好正在減弱。

國際貨幣基金(IMF)警告，在高利率和企業違約率上升的壓力下，美國債務日益不穩定，財政赤字在2023年持續惡化。根據國會預算辦公室(CBO)預測，到2052年，美國聯邦債務規模將達到GDP的185%。

美國公債殖利率近月飆升至16年新高，雖然大家都認為由於是中國拋售美債，但要注意的是 : 單以美國財政部的統計數據來下定論，是以管窺豹。因為依據其他資料估計，自2015年以來中國持有的美債相對穩定。

這是因為美國財政部的官方數據，僅反映外國在美國託管機構或保護資產的金融機構中的持股，如果計入北京在比利時和盧森堡等離岸託管機構持有的美國國債，中國的美國資產持有量，基本上穩定在1.8至1.9兆美元之間。

此外，美國政府數據也未能反映第三方管理的美國資產持有情況。眾所周知，中國國家外匯管理局在全球債券 和對沖基金以及私募股權公司也都擁有帳戶。即使中國減少了美債持有量，但以其他形式而有所增加，比如說買進機構債券。

機構債券由政府資助的企業發行，發行商多為公辦民營企業，像是房利美和房地美。事實上，北京持有的機構債券還曾一度超過美債資產。根據粗略估計，2022年全年，加上2023年前六個月，中國買進超過1000億美元的機構債券，僅出售了400億美元的美國國債。

而且若以人民幣計價，中國拋售美國國債更沒那麼嚴重，因為自2013年11月以來，人民幣相對美元貶值約20%。以此計算，中國持有的美債只減少近27%。如果再加上國際託管機構持有的美債和持續買進的機構債券，中國的美債持有量10年來僅減少5%。

這也正是美國財政部長葉倫並不擔心中國減持美國國債的原因。她在今年中國國家主席習近平訪問舊金山之前表示，如果中國減持美國國債以支持人民幣匯率，「這並不令人意外」。

支撐人民幣匯價就是中國減持美債的理由之一，出售美債是獲得美元的快速方式，中國會使用這些美元進入全球市場購買本國貨幣，人為地抬高它的價值，就像在拍賣會上安插暗椿抬高喊價一樣。

另一種說法是中國為了貿易因素而放棄美債。前總統川普任內設立的貿易壁壘，在拜登總統任內並沒有拆除，中國經由出超賺取的美元減少了，因此靠拋售美國國債來換取美元。

除了中國的行為外，美國本身的問題也值得探討。美國面臨的財政挑戰以及聯準會積極收緊貨幣政策，被視為美國經濟即將下滑、甚至未來一年可能出現衰退的警訊。中國拋售美債顯示其對美國財政的擔憂，以及聯準會的策略對全球經濟的潛在負面影響。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國阻止俄羅斯央行動用其外匯儲備，此舉損害了美國的信譽。近幾個月美國信用評等被調降，更凸顯出美債問題惡化的風險。

2006年美國淨負債占GDP的比率超過10%，就已令資本市場感到不安。現在這個比率已飆升至60-70%。這代表外國持有的美國債務，將繼續惡化，而將美國經濟不振的原因，甩鍋給中國拋售美債，可說是本末倒置。要重振美債的良好聲譽和資產品質，美國只能寄望自助人助。若是明年經濟如願軟著陸，或許將不無小補。