美援台漸檯面化 擔憂大選「意外」

美國參眾兩院14日完成8863億美元國防授權法案立法，送拜登總統簽署。其中包括強化印太區域軍事態勢和與盟邦合作，遏制中國不斷擴張的野心。最受矚目的是，依循「台灣增強韌性法案」(Taiwan Enhanced Resilience Act)擴大美台軍事合作，要求五角大廈為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力等計畫，簡單說就是協助增強台灣軍隊自衛能力，對抗中共 的武統威脅。

美國國防軍費較去年增加3%，再創承平時期新高，其中還不包括隱藏在能源部預算中的核武更新、研發等巨額經費。加總共上兆美元軍費，約占聯邦總預算6.8兆元的七分之一，更是全球軍費的四分之一、中國軍費的三倍，也比全球排名第二至第十的九個國家軍費總和還多。

參院軍委會主席利德(Jack Reed)明確說，就是要強化美國在印太區域的軍事態勢和聯盟，確保美國利益不受中國擴張野心的影響，並支持烏克蘭 、強化與以色列聯盟，重振美國工業基礎，確保美國尖端平台與科技。他未強調的還有援助台灣軍隊分層防禦，發展「不對稱戰略」、加強美台軍隊互通資訊共享，加強文官對軍隊的控制等。

美國軍售台灣逾半世紀，近年援台動作更隨著美中交惡、中共武統威脅升級，美國不再忌諱北京反彈，美台軍事合作表面化和深入化。新國防授權法案還要求國防部 長在國務卿同意下，尋求與台灣接觸，擴大美台軍事網路合作、保護基礎設施與系統。

法案要求國防部長每半年向國會報告中國在台灣、東南亞、南海等地軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。法案生效90天內，國防部須向國會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去十年對美國提供和批准交付的軍備、訓練使用狀況；180天內，國防部長、參謀首長聯席會主席與國家情報總監須向國會遞交對台灣持續軍事封鎖的風險與影響全面分析報告，找出封鎖可能時間表和其他脅迫方式等，以及美軍需調整的作為。國會有如「全面介入」台灣局勢，對行政部門有很強約束力。

對照美國近期助台完成141架F-16V戰機全面升級，台灣新購66架F-16V新機交機進度延後，但2026年內完成交機，屆時台灣將有206架F-16V戰機，成世界最強4.5代戰機隊伍，有能力對抗中共殲-10、殲-11。重要的是，傳美方售台IRST莢艙，提升應對殲-20隱形戰機等低雷達訊跡，作戰系統可即時與美軍互傳戰場資訊，強化兩軍協同作戰能力。

對照台灣首艘國造潛艦在美方協助下11月下水，還將自製七艘；台灣空軍早就在美國培訓，美軍承認美台士官培訓合作，派駐台灣美軍官人數增加。蔡英文巡視新竹樂山鋪路爪雷達基地，新聞照片出現著便衣的洋人；歷次漢光演習美軍都派軍官到場觀察；台灣陸軍第542旅、333旅今年派官兵來美接受不同訓練。

中山科學院研發各型陸對地、對海中程導彈屢獲重大突破，美方協助的技術很關鍵。有人臆測，一旦台海開戰，美國還會有更重大突破，不排除美軍趁機進駐台灣等，都成北京須掂量的風險。習近平掌權後美台軍事合作獲更大突破，檯面化、制度化，給美國更多機會武裝台灣。

但台灣也讓美方存疑慮，先進武器忌諱售台。台灣檢方宣布偵破一名謝姓中校被中共以獎賞1500萬美元策動，準備駕CH-47契努克直升機投共，雖可能是總統大選前，辦案故意放消息，想激發「恐中反共」情緒，但台灣部分人士包括軍方，確實讓美國難全然放心。

台灣近期「疑美」言論陡增，指美國想讓台灣「烏克蘭化」，用台灣對抗中共，別有用心；美國國會日前延緩批准援助烏克蘭600億美元，更被宣傳成「聽信美國鬼的下場」。在言論自由的台灣百家爭鳴，但忽視中共武力威脅台灣，反而責怪美方，讓美方失去信任。

美國之音日前訪問多位智庫學者，他們擔憂台灣大選後新政府突然與北京修補關係。美方表面中立，華府多少擔憂國民黨和民眾黨如執政，會偏向大陸。拜登要求習近平勿介入台灣大選，美方希望台海穩定、沒有重大意外或危機、沒有破壞美國在亞太外交政策框架和經濟關係的重大發展，所有事都可預測。美國擔憂藍白最後如操作棄保，導致連串意外，美國政黨偏好傾向綠營，藍營與美方的互信疑慮加深，正是長期疏於耕耘的後果。