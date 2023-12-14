美國提議與中國建立飛彈通報機制

美國國務院官員放話給「日經亞洲」說，在拜習會 11月同意讓雙方緊張的關係回穩後，華府提議在明年初和中國舉行武器控制會議中，和北京建立飛彈發射通知機制。

美國和蘇聯在1988年冷戰期間簽有「彈道飛彈 發射通知協議」(Ballistic Missile Launch Notification Agreement)，要求兩國必須通知對方有關戰略飛彈發射計畫，像是洲際彈道飛彈(ICBM)和潛射彈道飛彈(SLBM)，目的在告知即將發射的飛彈不是核子突襲，這份協議將被用來當成美中通知機制的架構。

美方的說法是：既然美俄有飛彈發射通報機制，而中俄之間也有類似的機制，為何不能談判成立美中之間的機制？而早在今年6月2日美國國安顧問蘇利文就提出，希望在核武五強之間，都成立類似的集體機制。

在拜習會召開前一周，美國宣稱與中國11月6日舉行核武管制談判，內容雖然沒有甚麼突破，卻被美方當成是拜習會的成就。據透露，中方代表未被授權討論美方要談的議題，而中國國防部和人民解放軍更未派代表與會。

中國方面則從頭到尾沒有承認這是核武談判，這是因為，中國認為美國在誇大其辭，過去在2018年之前，中美之間各個層級關於軍控和防擴散的磋商、對話，無論是副外長層級，或是國防部工作會晤，都曾就兩國核政策、核不擴散非常頻繁的交流意見。

可是這並非是核裁軍談判，在中方的定義下，磋商是指交換意見，以增進瞭解，消除誤會，加強互信，而所謂談判目的是要解決爭端，是有強制力、約束力的。

中國只肯磋商，不願意進入談判，這是因為中國實在稱不上與美俄勢均力敵，俄羅斯有4500枚核彈 頭，而美國則有3800枚，共占全球核武庫規模的九成，所以中國認定美俄有責任進一步削減。再加上，中國是核武五強中，唯一宣稱「不首先使用核武」的國家，所以過去的立場向來是，只有美俄將其核武削減到與中國同樣水準後，中國才會願意參加核武談判。

美國之所以希望把中國納入談判的對象，主要因為對中國日漸增長的核武力量惴惴不安，希望經由對話，美其名曰要增加中國核武的透明度，實際上，則是要探知中國最新的核戰略。

根據美方的情報與衛星偵照，中國近年來在新疆哈密、甘肅玉門與內蒙古鄂爾多斯，分別開設了三處洲際彈道飛彈的地下發射場，而核彈數目正急遽增加，從過去最低嚇阻的200枚，已經增加到現在的600枚，預計到2030年，將增至1000枚。

美國猜測中國新的核戰略是針對台海，如果發生衝突，中國的核報復武力要能夠承受美國常規或核武的先發打擊，所以要增設核導彈發射場，增加核報復力量的存活率。

美國的猜測不算離譜，因為中方正在針對美方戰略部署做準備；首先是為了針對北韓的核威脅，美國近日在時隔40多年後再次把戰略核潛艇部署到南韓，同時還與英國共同幫澳洲製造核潛艦。去年底，還宣布將在澳洲部署六架可攜帶核彈頭的B-52戰略轟炸機，這些前沿部署的核武，自然讓中國感受到了威脅。

其次，針對中國增加的核武，美國國會開始有議員主張，要增加核武儲備，以加強反應的能力與彈性，來因應兩個勢均力敵的對手，這與過去30年要求減少核武儲備的趨勢正好相反。

最讓中國憂心的則是，美國太平洋陸軍發言人近日表示，將於2024年在印太地區部署陸基中程導彈，除了對陸攻擊型「標準」6導彈、「戰斧」巡航導彈，甚至還包括研發中的高超音速導彈。這是2019年美退出「中導條約」以來首次部署陸基中程導彈，這將加大軍備競賽與集團對抗風險，尤其是可能引發核升級，因為陸基中導可能用於攻擊陸地戰略目標，甚至是核目標，尤其是類似高超音速導彈等，雖非核武器，但有助於增強核威懾能力。這可能導致衝突跨越核武與常規武器的界限，帶來嚴重升級風險。

這次美國放話要與中國建立飛彈發射通知機制，應該是與11月初的會晤一樣，代表美方主觀的期望，但是中方是否要認真回應，是與評估美國的戰略威脅有關，未必會接美國丟過來的球。