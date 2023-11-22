川普如戰民主黨中生代 誰勝算較高

拜登 總統20日低調過81歲生日。據ABC新聞網民調，74%民眾認為拜登太老了，不應連任；哈佛大學民調，拜登以支持率41%比48%輸給川普 。上周在亞太經合組織(APEC)峰會一場歡迎會，拜登公開推崇加州州長紐森是出色的州長，可勝任包括總統等工作。拜登說法雖屬禮貌恭維，但他不顧在現場也是加州出身的副總統賀錦麗觀感，觸發外界對民主黨 是否讓拜登退選，由中生代參選的聯想。

拜登面對愈來愈多的年齡質疑，聲勢也愈來愈落後川普。11月初紐約時報民調，拜登在六個關鍵搖擺州內華達州、喬治亞、亞利桑納、密西根、賓州和威斯康辛州中的前五州，支持率都輸給川普，年輕和少數族裔選民，拜登流失大量支持者；2020年大選拜登勝選，關鍵就在贏得六個搖擺州。

NBC News 19日公布民調，如果拜登再戰川普，18到34歲選民有46%會票投川普，42%投拜登；高達70%受訪者不贊成拜登處理以哈衝突表現，加上年齡、經濟等弱點。向來偏愛民主黨的各大媒體陸續公布不利拜登的民調，頗有「逼退」意味，民主黨如最後推舉中生代參選，高齡77歲、被部分中間選民認為「不靠譜」的川普，誰勝算較高？議題不斷升溫中。

選民嫌棄拜登太老，漸形成強大壓力，民主黨須回應，才能和川普的偏鄉村州或郊區、平均教育程度較低的基本盤匹敵。美聯社2月民調，民主黨內只有37％希望拜登連任；CNN 9月初民調，67%民主黨人希望拜登不再參選。歐巴馬的政治策士David Axelrod說，是拜登考量自己或國家利益的時候了，拜登應退選，讓中生代取代。

各種民調都顯示，高達73%至76%美國人認為，國家正朝錯誤方向發展，部分原因也在拜登、川普年齡都偏高，很多表現不符期待。川普官司纏身，但狂熱川粉並不在乎，使他黨內聲勢遙遙領先。拜登堅信自己是川普的剋星，川普當選會毀壞美國民主，自稱美國從未如此樂觀，經濟強勁、國際聯盟穩固，專家們卻認為，這些在大選中起不了重要作用。

拜登推崇紐森，高達七成加州選民卻認為，紐森不應參選總統，他也否認現在有參選總統的打算。但紐森10月下旬連續出訪以色列、中國，受習近平高規格接待，把自己擺放外交舞台中央，似在為未來參選總統鋪路；有政治評論認為，紐森是「假裝總統之旅」（make-believe president's tour）。

民主黨明年元月從新罕布夏州展開初選，目前僅明尼蘇達州聯邦眾議員Dean Phillips宣布角逐提名，重量級的賀錦麗、紐森或其他州長都在觀望，無人敢「逼宮」；值得注意的，還有民主黨籍聯邦參議員曼欽日前宣布考慮退黨，是否另組第三黨與兩極化的兩黨抗衡參選總統，尚難確定。

川普近日被科羅拉多州聯邦地區法院判定，須對國會暴亂的叛亂活動負責，但未判決川普不得列入科州初選選票，原因是內戰後制定的憲法第14修正案禁止叛亂分子競選公職，是否適用總統並不明確，把裁定責任推給上級法院和聯邦最高法院。

之前明尼蘇達州、密西根州的法官都裁決川普可名列該州初選選票；密西根州法官裁決，國會才能判定憲法第14修正案是否適用川普。這三州的裁決，一，川普名列初選選票，爭議似不大；二，有法官認定川普涉煽動國會暴亂，叛亂罪嫌成立；三，憲法第14修正案明文禁止國會兩院議員、正副總統選舉人(elector)及其他文武官職，如從事叛亂或叛變者，不得出任公職，並未明確指出包括總統、副總統。

上述第三項爭議，總統如犯叛亂罪還可參選，法理和邏輯立法旨意對比都說不通，控方已上訴，最後將由聯邦最高法院裁定，但保守派占多數的大法官似對川普有利。

距民主黨各州初選啟動僅一個月，拜登如堅持不退，將面臨很大的敗選風險，川普將再度入主白宮。反之，民主黨如推中生代角逐，面貌將煥然一新，可襯托川普老邁、不靠譜、欠穩定等劣勢。賀錦麗有副總統職位加持，女性、印度裔和牙買加裔混血，符合自由派政治正確，但在普選中未必是正面資產，與紐森、曼欽等人對比，現在情勢混沌。

拜登要參選到底或讓賢中生代參選，未來一個多月是關鍵期，可能影響兩黨勝負，也關係美國前途，若拜登能夠割捨、扶持中生代出頭，反可留歷史美名。