罷免議長麥卡錫 是必然還是偶然？

國會眾院議長麥卡錫 成為美國獨立建國以來，首度被罷黜的議長；這件事比起之前兩天聯邦政府差一點關門，更讓全世界擔心，究竟美國還是不是一個政治上軌道的國家？

上任才10個月的麥卡錫本來地位就岌岌可危，今年1月，他在經過15輪和多天的投票，勉強才獲得共和黨 議員們的支持，當選議長一職，其實他所面對的眾院，是個不可能掌控的結構，他遭到罷免，並不是偶然，而是必然的結果。

其一是，眾院中，共和黨僅以221席對212席的些微多數控制眾院，如果民主黨 議員一致支持罷免，共和黨最多只能有四名議員跑票，可是4日卻有八名共和黨議員投票罷免麥卡錫，加上208名民主黨議員投票支持罷免，罷免案因此通過。

這些「跑票」的議員是共和黨的自由黨團，是川普的死硬支持者，一直在批評麥卡錫過於軟弱，對民主黨、對白宮妥協；提出彈劾動議的自由黨團領導人蓋茨眾議員表示：「換個比麥卡錫更好的人當議長，對美國是件好事，麥卡錫是不可信任的人」。

麥卡錫在競選議長時，為了爭取他們的支持，對這些極端派議員承諾，他將堅守削減赤字的承諾，不會讓福利充斥的民主黨政府預算輕易過關，但是現在竟然暗通民主黨，舊仇加上新恨，讓自由黨團要去麥卡錫而後快。

其次，麥卡錫聲稱，這與預算案無關，是蓋茨的「個人問題」使然，他暗示是與蓋茨目前於紀律委員會中調查的行為不檢、性醜聞案有關，本來過去沒有這麼輕易就能罷免議長，但麥卡錫為了安撫這批人，所以修改內規，只要一個人就能提出罷免議案，蓋茨因與麥卡錫有私仇，所以挾怨報復。

可是這種不滿麥卡錫的氣氛，在眾院是存在的，因為投票不只一次，針對這項提議，先是全院多數反對擱置此案，罷免議長動議成案，然後再經全院多數投票通過，所以不只是一個人的問題，也不是單一議員可發動罷免議長的爭議性規則，而是麥卡錫與整個眾院的問題。

最後，值得注意的是，麥卡錫被罷免的多數，是由這8席自由黨團議員，與全體民主黨議員所組成(208)，216(8＋208)對210，換句話說，就是意識形態最極端的兩個群體的聯手合作。

雖然麥卡錫是因為協助白宮通過臨時政府預算，而被共和黨所罷免，但是政治是現實的，民主黨並不打算幫忙麥卡錫保住議長職位。這是由於眾院民主黨團也對麥卡錫有著高度不信任，存在包括麥卡錫啟動彈劾調查拜登總統，以及國會暴動後極力討好前總統川普等等過節。

曾經有一度，民主黨中間派私底下與麥卡錫溝通，但是麥卡錫未釋放善意，並未表明如果民主黨幫忙保住議長寶座，他將拿出哪些交換條件回報，所以民主黨並無出手相救的誘因。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯在致所有民主黨議員同僚的信中表示：「結束眾院共和黨內戰是共和黨議員的責任。」

現在的問題是要趕快找到議長人選，麥卡錫已經宣布他無意再度競選議長，但找出繼任者，看起來並不容易，麥卡錫在議長任內，因為擔心自己會被罷免，所以刻意不栽培任何可能的繼任者。

根據麥卡錫所提出的接替名單，在會期中，如果他無法繼續擔任議長，應該由資深議員麥亨利(Patrick McHenry)暫代議長，麥亨利曾經擔任過共和黨國會領導人，但無意議長寶座，是麥卡錫的盟友，他應該在下周召開臨時院會，選舉議長。

眾院多數黨領袖、共和黨的第二號人物史卡利斯(Steve Scalise)已開始向議員拉票，但他患有血癌，健康是問題，眾院多數黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)也被視為有力的競爭者；而眾院司法委員會主席喬丹(Jim Jodan)則是第一位宣布參選議長的共和黨議員。

儘管前總統川普沒有在這次內鬥中表示意見，卻仍有共和黨籍眾議員表示支持他成為議長人選；法律上，擔任議長無須有議員資格，但川普最終是要選總統的人，可以暫時做為炒高聲勢的策略，但川普不可能認真地要去淌這灘渾水。

現在大家都在觀察，新任議長能否擺脫麥卡錫上任時的結構：被共和黨內極端的自由黨團要脅，而民主黨又不願謀求跨黨派合作；如果沒有辦法改變，2024年度正式撥款法案馬上就要到了決定的時候，無論換誰來當議長，屆時仍會發現自己處於類似麥卡錫的窘境。