美國抗通膨勝利在望 中國通縮惡化中

美國出現「通膨」，中國卻出現「通縮」，兩個經濟體如此現如此截然相反的現象，是當前最令人矚目的課題。美國兩年多以來備受通膨困擾，所以自去年3月至今，總共升息11次，全力遏抑物價；但過去數月，全球焦點轉移到中國經濟放緩，自去年12月停止清零後，預期的反彈今年上半年不但沒有出現，而且第二季比第一季更惡化，到了7月，出口和進口雙雙大跌，國內消費疲弱，房市面臨崩潰，更出現兩年來首次的通縮。

美國7月的消費物價指數(CPI)為3.2%，比6月只增加0.2%，顯示美國通膨正在持續下降。美國的CPI去年9月曾上升至9%，今年6月回降至3%；7月雖略增至3.2%，但整體來看，通膨走勢正持續放緩。華爾街 現在討論的問題是，聯準會 9月是否再次升息？

基本上，華爾街認為，第一，通膨正在下降，目前最大爭論，只在於聯準會該維持5.25%的利率(升息11次的結果)多久；第二，今年底前，聯準會將結束已進行了一年多的升息周期，之後就是決定何時開始降息，將5.25%逐步下降至目標的2%。華爾街多數分析師認為，聯準會將會「停升」，少數則認為，將再升一次息。總括而言，美國的通膨之戰已勝利在望。

但在中國，情況則截然相反。中國7月的出口，同比大跌14.5%，且已是連續三個月下跌；進口方面，7月下跌12.3%，更是連跌五個月。今年頭七個月，中國對美貿易比去年減少18.6%，導致中國不再是美國最大貿易國，已被墨西哥和加拿大所取代。除了進出口，房價 大跌、消費不振和通縮，都是上半年經濟疲弱的原因。

占了整體經濟25%至30%的房市，情況最為嚴重，因為房市危機影響到消費和社會穩定。最新消息是，中國十大房地產發展商之一的「碧桂園」，上半年虧損76億美元，本周兩次倒債，未能按時償還債券利息，使兩年前的恆大倒債危機再度出現。

中國自2021年8月開始打擊房市，當時習近平曾說：「房子是用來住的，不是用來炒的」；房價開始持續下跌，不少一線城市地區，跌價兩三成，北京上海部分地區，跌幅高達40%、50%；房市神話破滅，對經濟造成重大衝擊。

大體上，經過三年清零，再到疫後經濟無力反彈，民眾已徹底明白，房價無法再起；加上房價大跌，使十多年以高房價購下住房家庭，成為「負資產」(房價跌破買入價)，更無力償還房貸，對房市完全失去信心，這是國內消費疲弱的基本原因。年輕人高失業率(21.3%)，更造成家庭沉重財政壓力。

拜登9日宣布，限制美國資金對中國敏感科技進行投資，這是美國首次限制國內資金流向中國。英國金融時報10日報導，阿里巴巴、騰訊、百度和字節跳動(抖音母公司)，擔心美國進一步對中禁售人工智慧晶片，因此下單搶購價值50億美元的輝達(Nvidia)先進晶片，美國限制資金投入中國，將使美中關係進一步緊張，也增加了中國高科技經濟的發展困難。

中國7月的消費物價指數下跌了0.3%，這是物價連續多個月的首次下跌。與美國出現數十年來的高物價相比，中國這種通縮現象已引起巨大憂慮。中國7月除房價大跌，猪肉和汽車也大幅跌價。紐約時報10日報導，北京商業區的早餐，只要美金0.4元，而且有不同選擇。如果通縮嚴重，可能導致經濟萎縮。野村證券本周的報告，出口大跌反映國外需求放緩，短期之內難以恢復；進口大跌，則反映國內需求下降，消費不振；國內外的需求持續不振，經濟將持續放緩，通縮也將會加劇。

中國的通縮，已引起中國「消失十年」的討論，華爾街日報7月底報導，中國的「消失十年」已經開始，證據是，三年清零導致投資者失利三年，再加上今年疫後經濟低迷，投資者將連續第四年失利。

2020年疫情爆發前的10年，中國的經濟增長占全球經濟增長的40%，相比之下，美國只占22%，20個使用歐元的歐盟國家，更只占9%，反映出中國經濟增長對全球經濟的重要比重，如今通縮會對全球經濟造成如何負面影響，大家都很憂心。

紐時專欄作者克魯曼日前更說，中國地產經濟泡沫破滅，所造成的經濟低迷，可能與日本1990年代的情況相若，但日本當時在「消失的十年」中，仍能保持經濟和社會穩定，專制的中國可能無法維持社會穩定，因此造成的衝擊，很可能會是長期的。