債限預算交手 拜登低估麥卡錫

不是歹戲不拖棚，引發全球關注的美國提高國債上限與聯邦總預算 ，終於塵埃落定，拜登總統將盡快簽署「財政問責法」(Fiscal Responsibility Act)生效，在黨派對立激烈的政治氛圍中，達成似乎不可能的政治任務，美國不會倒債，全球都鬆了一口氣，股市也以大漲回應。

這不僅是罕見的兩黨共識，造福全民，也是衆院議長麥卡錫 的關鍵勝利，未來一年半，有可能成為美國長期以來財政赤字，浮濫開支的轉捩點。聯準會釋出訊息6月暫不升息，即是吉兆。

「財政問責法」主要包括兩部分，首先是允許舉債上限到2025連續兩年不封頂，此舉非但達到拜登總統提高債限的要求，更免除了2024年再來一次的噩夢；其次，新法成功凍結2024聯邦預算支出，將大致比照2023預算，國會將在年底之前，陸續通過12項預算撥款法案，若是無法通過，所有的聯邦2025年預算，依此新法，在2023年預算基礎上，一律只能增加1%。如果按照通貨膨脹高於4%來算的話，這等於嚴重刪減聯邦預算。

共和黨 議員能夠支持提高債限，民主黨議員能夠支持刪減凍結預算，幾乎是違背兩黨各自戒律，簡直不可思議，但在最後關頭達成兩黨共識，不能不說是麥卡錫與拜登努力「合作」的結果，這雖然避免了全世界關切的倒債危機，但是從投票走向分析，更預見了未來更多分歧與協商。

例如在眾院方面，最後通過的票數314票支持，117票反對，其中贊成的314票中，共和黨149票，民主黨165票；投反對票的有71名共和黨，46名民主黨。雖然說是兩黨共識的票有314票，但是其中民主黨贊成的票多出共和黨，說明麥卡錫靠自己的黨員，沒有辦法達到法定218票的通過門檻，而是民主黨眾議員在拜登與民主黨領袖指示下，跨黨投票支持麥卡錫與白宮協商出來的法案，共和黨內則有極右派三分之一反對，這不能不說相當諷刺。這個法案雖然在參院未經修改，一字未減，閃電通過，但共和黨參議員也是反對居多。

眾院民主黨佔三分之一的進步派與自由派，同樣也表達憤怒與反對，尤其在社會福利工時與工作年齡提高到54歲上，白宮讓步，反而被迫要協商凍結預算，暴怒破表。兩黨之間各自都積壓極大不滿，其中所蘊含的炸傷力，難以想像。

這就是美國民主議會政治，初衷承諾理想，但現實殘酷無奈，最終只好妥協，都攪和在一起，但一切都是公開透明，最接近民意的眾院眾議員，每兩年都要回選區向選民交代，這也是為什麼預算案都要從眾院開始的原因。

不過這次的大贏家，應該算是眾議長麥卡錫，讓人另眼相看。因為他成功地把提高債限案與國家預算案捆綁在一起，逼迫拜登低頭前來議和，讓其他民主黨議員靠邊站，由白宮代表主導協商。

去年11月期中選舉，紅潮未現，共和黨只掌握三權中立法權的一半，極右眾議員也只控制眾院共和黨三分之一；今年1月麥卡錫大戰黨內右派15回合，遍體鱗傷，被迫寫下刪減預算，堅拒提高債限，不刪國防經費的保證後，當上議長。拜登看在眼裡，直取麥卡錫弱點，1月就打出提高債限單獨成案，與聯邦2024預算分開協商的戰略，認定麥卡錫壓不住MAGA極右眾議員，分頭協商時可逼他讓步。

結果在拜登政府3月提出總預算案後，麥卡錫居然成功團結全體共和黨議員，4月就通過眾院版縮小預算案，力保2017年的川普減稅案，得到MAGA議員全力支持，也讓川普迄今沒有批評；麥卡錫同時在眾院連續通過多個法案展示他領導共和黨的能力。拜登此刻才發現自己低估了麥卡錫，被迫讓步，把債限與預算掛鉤，一併討論協商。

拜登雖然取得提高債限的勝利，但是讓麥卡錫有了前所未有的凍結刪減聯邦預算的機會，這也是除了減稅之外，共和黨念茲在茲的主張。現在看來，眾院MAGA共和黨想要趕麥卡錫下台，只是雷聲大雨點小，極左派暴怒，也無濟於事，經此一戰，拜登連任民調未增反減，而麥卡錫反倒坐穩了眾議長寶座。