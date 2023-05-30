俄羅斯如戰敗 將淪為中國附庸國？

美國領導的西方，靠烏克蘭 軍民重大犧牲，重創俄羅斯 國力，是否將導致普亭下台而流亡，猶未可知，但把俄羅斯打殘了，讓俄國淪為二、三流國家，愈來愈接近真實，戰爭漸進入新階段，中國可能成為最大受益者。

法國總統馬克宏5月14日直言，俄羅斯地緣政治上早就輸掉戰爭了，已成為「中國的附庸」。西方媒體報導，俄烏戰爭迄今俄軍傷亡逾22萬人，坦克等軍備損失三分之二，普亭和瓦格納傭兵集團因彈藥補給等問題齟齬公開化，瓦格納開始撤出交戰中的巴赫穆特。

而拜登總統批准盟國交付F-16戰機給烏克蘭，英國宣布援烏射程達250公里、能攻擊俄境內的暴風陰影(Storm Shadow)空對地導彈，德法跟進增援更先進武器。俄空軍一天內損失四架戰機、烏軍用愛國者反導系統攔截俄軍多枚超高音速匕首導彈，烏軍大反攻蓄勢待發，普亭距全面潰敗愈來愈近。

俄羅斯邊境城市貝爾哥羅德(Belgorod)22日出現俄人組成的「自由俄羅斯軍團」及「俄羅斯志願軍」兩支武裝力量攻擊俄軍，俄方宣稱已予擊退，趕回烏克蘭境內；美國正調查兩支部隊為何使用美援烏軍備，軍事秘密行動變活躍，大有文章。有評論臆測，除了核武，普亭的籌碼用盡了。

值得注意的是，北京 在新情勢下的部署：一，在聯合國一直對譴責俄羅斯侵略案表決棄權的中國，4月26日在聯大對序言有「俄羅斯侵略烏克蘭」的提案，首次投下贊成票；二，習近平派特使李輝訪烏、波、法、德和歐盟、俄羅斯斡旋，想扮演國際和平調停者。

北京否認中國主張就地停火，要烏克蘭承認被俄方占領的土地；但西方國家強調，烏克蘭有權索回克里米亞和烏東四個公投入俄的州，不接受烏克蘭領土被占領下尋求停戰。美國和G7峰會都表明，繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，不信任北京調停；北京想轉圜冀望獲西方好感，時機已晚。

很難否認，中共想利用俄羅斯吞併烏克蘭土地，重演2014年俄國併吞克里米亞，為中共將來武力侵吞台灣創造大國「收復固有領土」的先例。中俄合作爭取「和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限」(北京外交部聲明)，中俄不結盟但勝似結盟，對抗美國領導的西方，改變既存的國際秩序。

習當局深怕俄羅斯崩潰，明知普亭野蠻侵略，與世界和平和文明格格不入，但為擁護中共核心利益，希望俄羅斯扮演西方首號敵人，成為中國擋箭牌，北京表達挺俄立場，卻得罪了世界。對西方嚴厲制裁，中國不敢違抗，在武器禁運、金融制裁等都配合。

中俄是真誠合作嗎？俄羅斯總理米舒斯京24日訪北京，會見習近平、李強，習承諾中國將有力支持俄羅斯核心利益，所指為何？簡單說，北京可能將俄羅斯和普亭分開看待，目前兩者雖一體，但中國既無法力挺俄軍不戰敗，至少維持敗後不崩潰，避免俄羅斯二次解體，分裂成許多親西方的小國，讓中國失去北方屏障，西方也將集中全部資源對付中國，是北京極力避免的後果。面對北約強大軍援，中國不敢軍援俄國，而俄軍如戰敗崩潰，普亭被迫流亡，中國是否收留庇護他，應都在習所稱的中俄「核心利益」盤算中。

美英法德援烏武器不斷升級，北約不直接參戰或限制烏軍用這些武器攻擊俄本土的紅線，都逐漸模糊消失中。俄軍占領的盧甘斯克日前被烏軍遠程導彈襲擊，廢墟中出現美製ADM-160 MALD誘餌彈殘駭，是美空軍現役裝備，並不在公開的援烏武器清單中，被疑美軍已暗中直接參戰。

開戰14個月來，中俄貿易猛增。中國海關統計，去年中俄貿易額達1900億美元，今年前四個月貿易額已達700億美元，增幅逾40%。中國向俄輸血，俄方提供中國石油天然氣，今年將增加40%。對照俄方提供海參崴作為中國出口海港，中俄關係更緊密，惟軍事合作仍受限。

俄羅斯在政治、外交和貿易愈來愈依賴中國，中國占了上風。但從俄方軍事武器研究所高管，被控洩漏超高音速導彈機密給中國，莫斯科和北京仍有矛盾。習近平日前在西安召集中亞五國峰會，被視為把手伸進俄羅斯勢力範圍，不再顧慮普亭感受。習近平的「百年未有大變局」，是否包括從俄國收復失土？如果顛倒歷史，俄羅斯從此不得不依附中國，能歸還從中國侵吞的逾170萬平方公里土地否？