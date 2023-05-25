美中恢復關係 不可揠苗助長

拜登 在G7峰會結束後的記者會中表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」，許多人都認為，美中終於度過了嚴寒低谷，關係終於要回暖回升，近期更有幾個令人樂觀的訊息。

首先，自前任駐美大使秦剛返回北京 擔任外交部長之後，中國一直沒有宣布繼任人選，有關新大使會由外交部副部長謝鋒出任的傳言也傳了很久，卻始終未獲得中國官方證實，大家擔心全世界最重要的雙邊關係，恐怕在僵持對立的氣氛中，將長期維持在代辦層級。

不過在懸缺了近五個月之後，新任駐美大使謝鋒已於5月23日抵達紐約履新，並在機場發表談話稱，「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責；我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命」。

其次，中國駐美大使館表示，中國商務部 長王文濤本周將訪問美國，先在華盛頓和美國商務部長雷蒙多會談，接著前往底特律出席25日到26日舉行的亞太經濟合作會議(APEC)貿易部長會議，屆時在會議空檔，與美國貿易代表戴琪會談，這將是近年來中國部級官員罕見訪美。

外界猜測，也許這是北京先讓步，不願意再與美國對抗下去，或者是美國政府不希望美中衝突對抗的氣氛惡化，其實公平地說，在間諜氣球事件後，雙方都有意願走出這個外交僵局，才有本月10、11日，國家安全顧問蘇利文與中國外事辦主任王毅在維也納舉行了為期兩天、長達10個多小時的會談，雙方稱會談「坦誠、深入、具有實質性和建設性」。

可是我們認為美中關係不容過分樂觀，未來恐怕不會一步到位，恢復到過去水乳交融的程度；首先，美國所釋放出對抗北京的訊息，依然嚴峻，包括在G7主導通過暗指中國「經濟脅迫」的反制措施，呼籲盟國在WHA支持台灣參與，宣布將與台灣簽署「台美21世紀貿易倡議」的部分完成協議等。

而在此同時，中國雖然歡迎財政部長葉倫與商務部長雷蒙多前往訪問，但並沒有對國務卿布林肯的訪問鬆口，同時對G7的中國決議，以及任何涉及台灣、有違中國主權的相關事務，都反應強烈。中國外交部對拜登總統解凍雙邊關係的談話質疑：美國說要改善關係的同時，又不斷打壓中國，「這樣溝通誠意和意義何在？」。

關於中國國防部長李尚福的制裁解除問題，尤其值得探究；之前美國為了促成中美國防部長在香格里拉對話中的會晤，特別強調，對他的制裁不會、也不應該成為華盛頓和北京之間軍事對話的障礙，拜登總統更對記者表示，解除對中國防長的制裁「目前正在談判中」，但是國務院周一卻澄清表示，美國不會考慮解除對李尚福的制裁。

拜登政府態度反覆，很大程度上是迫於國內「政治正確」的壓力，但中方認為，取消對中方官員、機構和企業的「非法制裁」，是華盛頓首先應當糾正的錯誤之一，這也是雙方平等對話的前提條件，否則溝通的意義何在？

如果李尚福還被制裁，中國肯定是不會接受與美國國防部長奧斯丁會晤的安排，這讓雙方在新加坡幾乎不可能見面；除此之外，中方是在美台宣布達成初步貿易協定之前，宣布王文濤訪美，現在台美協議即將簽署，會讓以後的會晤，甚至美國二位財經首長─葉倫與雷蒙多，以及後來插隊的美國氣候特使凱瑞，訪問中國的可能性變得很小。

美中關係究竟現在是甚麼狀態？我們看到雙方都有意願要改善關係，立場有鬆動的跡象，但是基於國內政治的考慮，雙方又堅持，沒有從目前的立場退讓，要退只能是對方退讓。

美方官員說，球現在是在中國這一邊了，這與中方官員不斷強調的，解鈴還須繫鈴人，如出一轍，意思都是我們已經做了我們該做的，現在看你們是否釋出善意？這樣的心態，就是僵局的開始。

我們認為，此刻的正面發展，應該值得進一步呵護，駐美大使謝鋒上任，商務部長王文濤來華府，需要以善意換取善意，中方也應該歡迎美方部長級官員訪問北京。

雙方對關係的進展都不應該期待過高，希望關係改善一蹴而及，馬上讓有政治意味的國務卿布林肯訪問，或是還要拜習通話或見面，硬要政治交流，事實上，沒有累積合作的基礎，反而揠苗助長，應該不是華府或北京所願意看到的。