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不要對中國調停有不切實際期望

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習近平從莫斯科回國後，國際間對中國所提的和平倡議，突然之間興趣高了起來，但是這不包括歐洲以外的發展中國家，這些俗稱「全球南方」(global south)的國家，本來就對俄烏戰爭沒有興趣，只希望戰爭早點停止，不要影響糧食與能源的出口，而這也不包括美國，華盛頓從一開始就嚴詞批評中國的和平倡議是偏頗的，警告此時若就地停火，只會讓俄羅斯保留現在占領的領土。

但是歐洲國家卻很有興趣想要進一步探究，中國有甚麼具體的調停想法；從3月底到4月上旬，陸續會有好幾個歐洲國家的領導人到北京訪問；首先是今年7月將擔任歐盟理事會輪值主席國的西班牙，總理桑切斯參加博鰲論壇之後，30日將到北京；法國總統馬克宏與歐盟執委會主席馮德萊恩，4日聯袂到北京；而歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也將在16日到北京與秦剛會談。

歐洲最擔心的就是，中國提供軍備武器給俄羅斯，這條紅線，即使美國都表示，中國並沒有跨越，但這並不意味著未來不會，尤其「上不封頂」這句話，對歐洲更是揮之不去的陰影。

歐洲領導人絡繹於途，就是來確認這點，歐洲私下擔心，如果西方沒有繼續當面警告的話，也許習近平會認為可以逃得過，「因為他身邊都是唯唯諾諾的手下(Yes Men)，聽不到真話」。

第二層目的，是試探中國對和平提議是不是認真的；歐洲不是鐵板一塊，當中的確是有不同的意見，法國與西班牙是歐洲「戰略自主」的支持者，希望在美國與中國之間，能夠保持適當平衡，他們更憂心明年11月之後美國政局的演變，但是鷹派的馮德萊恩立場就較偏向美國，認為雖然中國和平倡議都是原則宣示，看起來冠冕堂皇，但是必須從中國偏向俄羅斯的背景去看。

在25日歐盟高峰會後，馬克宏宣布他已邀請馮德萊恩將與他結伴一起訪問北京，以呈現歐洲「團結一致的意見」(united voice)，明眼人都知道他要軟硬兩手兼施。

這些領導人到中國的第三層目的則是經濟；有些國家，希望藉訪問中國能夠尋找商業機會，趁著中國經濟即將疫後反彈，振興自己的經濟，但是也有些國家謹慎的與中國保持距離，不要太過依賴，以免供應鏈曝險，而經濟反倒是中國歡迎他們來的原因，希望不要因為烏戰的地緣戰略因素，忘記了中歐合作的基礎在經濟。

不過在大家陸續宣布出訪計畫之後，俄烏戰爭又產生新的變數，在3月25日，普亭宣布，俄羅斯將在白俄羅斯領土上部署戰術核武器，但莫斯科不會將有關核武的控制權交給明斯克，故沒有違反核不擴散條約的承諾。

這等於公開給中國打臉，因為之前中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》檔中，明確地指出核武器用不得，核戰爭打不得，習近平與普亭所發布的聯合聲明中，也強調反對核戰。

歐盟對此強烈反對，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日警告說，如果白俄羅斯在其領土上部署俄羅斯核武器，歐盟準備對白俄羅斯實施新的制裁。這一新發展，肯定也將是歐洲領導人向中方要求確認立場的。

烏克蘭危機早已不是俄烏兩國之間的衝突，北約國家全力支援，已步入與俄羅斯直接衝突的邊緣，而戰事進展不如想像般順利，俄國低估了烏克蘭的抵抗意志，也低估了北約的內部團結，再加上遭經濟杯葛，可是要擊垮、甚至拖垮俄羅斯，也不是件容易的事，現在各方都準備要奮力一搏，甚至孤注一擲，此時指望中國調停止戰，是不切實際的。

充其量，中國在烏克蘭問題上只能扮演和平「促進者」(facilitator)，而非「調解者」(mediator)，這兩者是有差異的，促進者可以參與最後和局，起到協助的作用，但沒有像調解者可以有絕對影響力與主導性。

中國願意出錢出力，促進最後和平解決，正因為烏克蘭危機給中國帶來的負面影響，愈來愈嚴重，中國擔心這場地緣衝突，正進一步向中國延燒。但中國並沒有這個影響力，像撮合伊朗與沙烏地般主導烏克蘭衝突，而歐洲也不用對中國抱有不切實際的期望，中歐關係還有其他發展的可能，無須僅從俄烏戰爭的眼鏡來考量審視。

白俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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