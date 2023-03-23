擔心普亭垮台 習近平千里送暖

習近平 三天的俄羅斯 訪問，重頭戲其實在第一天，四個半鐘頭的一對一普亭 與習近平的會談，而第二天大範圍會談，雖然雙方的部長們參加，也簽署了兩份聯合聲明，但那都是表面文章。

究竟兩人談了什麼，沒有人知道，只知道兩國願意透露出的兩點：中國希望普亭繼續統治俄羅斯，而普亭今年將受邀訪問中國。

習近平在會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄國總統普亭今年訪中，這指的是，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，普亭前兩屆都來，第三屆也應該不會有意外。

其次是在會談中，習近平特別提到明年的俄羅斯總統選舉，「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」這是罕見的，一般國事訪問，會避免提及別的國家內政，普亭還沒有宣布要參選，中國就急於把中俄關係的穩定，繫於普亭繼續執政之上。

外國評論常說，俄烏戰爭雖未分勝負，但直接加深了俄羅斯對中國的依賴，美國國安會發言人柯比甚至稱俄羅斯為中國的「小夥伴」（junior partner），可是習近平心裡清楚，現在的中國受惠於俄羅斯的政治穩定，以及普亭與習近平的私人情誼，如果照西方某些人的期待：「烏克蘭戰爭拖垮俄羅斯、拖垮普亭」，中國將是大禍臨頭。

普亭若垮了，新的領袖上台勢必控制力弱，俄羅斯也將由中等強國再往下掉，不但可能造成第二次俄羅斯瓦解，如果新領導人親美，更將對中國的崛起造成致命性的打擊。

擔心俄羅斯會垮，所以中國必須要介入調停，戰爭愈早結束，間接對中國是有利的，所以中國外交部在2月正式提出了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，但是外界認為這僅是12點原則性的闡釋，沒有具體可行的停戰和平路線圖。

這次習近平訪問莫斯科，被中國外交部定義為和平之旅，提出和平倡議，希望調停俄羅斯與烏克蘭戰爭，之前北京才促使伊朗與沙烏地復交，但是俄烏戰爭不是這麼容易調停，在中東，北京的地位超然，伊朗與沙烏地都有意願，可是俄羅斯與烏克蘭仍在你死我活的戰爭狀態，雙方都不肯讓，而且北京還不被認定為中立的調停者。

國際認為，這次訪問，在和平解決俄烏衝突上，並沒有什麼突破，雖然普亭盛讚中國提出的烏克蘭和平倡議，可以作為未來協議的基礎，「然而，目前為止我們還沒看到對方做好這樣的準備」。

現在烏克蘭還在準備習近平與澤倫斯基的視訊通話，並沒有公開的批駁北京的提議；可是美國國務卿布林肯已經公開提醒，外界不要輕易相信中國的和平方案，捍衛烏克蘭主權與領土完整性，才應是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，尤其是現地停火，讓俄羅斯保留現在占領的領土，是不公平的。

習近平的莫斯科訪問的另一個目的，是在強化中俄雙邊關係，可是對美國與西方來說，這就是在支援俄羅斯，讓其可以繼續在戰場中撐下去，幾個月來，華盛頓一直在警告中國不得軍援。

由於美國緊盯中國是否提供軍備給俄羅斯，中國對與俄羅斯的合作，目前小心翼翼，這次會談，雖然包括軍事技術合作，而俄國防部長蕭依古及軍事技術合作局局長也在與會官員之列，但是中國新任國防部長李尚福卻沒有隨行，應該是對雙方的軍事合作刻意低調。

由於遭到西方多輪制裁，擴大俄中之間經濟合作為莫斯科當局的「優先要務」，其中最實際的，莫過於能源的合作，普亭表示，俄國、中國與蒙古已就計畫中的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）管線達成所有協議，將讓俄羅斯得以經由蒙古，每年增加輸送500億立方公尺天然氣至中國，可以滿足北京在能源資源上「日增的需求」。

當然這比起入侵烏克蘭以來，俄國在歐洲市場所喪失的1000億立方公尺的巨大市場，無法完全彌補，但也差強人意，且值得注意的是，習近平僅表示兩國應加強合作，沒有做出明確承諾，應該同樣也是擔心西方過激的反應。

這次訪問，其實說到底，是習特地來千里送暖，很實際地說，現在不會還有人會認為俄羅斯可以打贏這場戰爭，但中國非常擔心俄國瓦解、普亭垮台，中國與習近平在乎的，其實是戰爭結束後的不測。